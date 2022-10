Vislarven zwemmen langzamer als ze bij stroomkabels komen

Diverse vissoorten gebruiken het aardmagnetisch veld van de aard voor hun oriëntatie. Wat gebeurt er met hen als je onderzeese stroomkabels aanlegt? Dat onderzocht de Noorse wetenschapper Alessandro Cresci in het bijzonder voor larven van de schelvis. Hij deed dat in een tank in het laboratorium van het Noorse instituut voor zeeonderzoek Havforskningsinstituttet (HI). “Je zag direct invloed op hun zwemgedrag. De larven zwommen zeker de helft langzamer.”

Hoe erg dat is? “Vislarven moeten zich kunnen verspreiden, eten vinden en ontsnappen aan hun belagers. Doordat ze langzamer zwemmen kunnen ze eindigen op een plek waar onvoldoende eten is. Of ze zijn niet snel genoeg om aan rovers te ontsnappen.”

Cresci koos in zijn onderzoek voor schelvislarven, omdat er in Noorwegen veel op schelvis wordt gevist. “Die larven zijn verrassend gevoelig voor veranderingen in het magnetisch veld. Eén kabel op de zeebodem lijkt misschien geen big deal, maar met de plannen die er liggen praat je over honderden vierkante kilometers met kabels en dus een veel groter gebied met veranderingen in het magnetisch veld.”

Zorgen bij een burgerfabriek

Cresci’s resultaten geven aanleiding tot zorg op de Lofoten. Daar staat het hoofdkantoor van Insula, een bedrijf dat visproducten maakt, met fabrieken in alle Scandinavische landen. Alleen al in de fabriek op de Lofoten gaat jaarlijks 6000 ton schelvis in viskoekjes en visburgers, rekent directeur Sigvald Rist uit.

Uitgerekend voor een gebied tussen de Lofoten en de naastgelegen archipel Vesterålen zijn plannen voor een groot windmolenpark, deels in een zee die als bijzonder visrijk bekend staat. Vooral vissers zijn kritisch, weet Rist. “Nu we weten van de impact van stroomkabels op vislarven, moeten we die kennis gebruiken. We moeten zeer voorzichtig zijn met het beïnvloeden van het ecosysteem. We leven hier al honderden jaren van de vis, en er kunnen nog honderden volgen als we duurzaam omgaan met dat ecosysteem.”

Het is zeker niet alleen kommer en kwel rond windmolenparken in zee, zegt Karen de Jong die gespecialiseerd is in geluid onder water, eveneens bij het Havforskningsinstituttet. “Windmolens werken soms als riffen in de zee en trekken juist vis aan. Ze kunnen dus positief uitpakken. Aan de andere kant komen er wellicht ook dieren waarvoor die omgeving minder goed is.”

Windturbines zorgen voor een laag frequent geluid onder water. De Jong: “We weten dat geluid de interactie tussen prooi en predatoren kan beïnvloeden, maar nog niet precies hoe. Voor veel vissoorten is geluid cruciaal bij het paaien. Het is onbekend welke invloed het geluid van windmolens daarop heeft. Wat het lange- termijneffect op het ecosysteem is, moeten we blijven onderzoeken nu er meer windparken zullen komen. Vooralsnog is het verstandig uit de buurt van rijke paaigronden te blijven.”

