Vijf haalbare voornemens voor wie een groen 2023 op het lijstje heeft staan

Tips om te verduurzamen vliegen ons om de oren. Maar waarmee draag je écht een steentje bij, zonder dat het te veel moeite en geld kost? Vijf haalbare groene voornemens.

1. Het huis duurzaam en goedkoop verwarmen

Folie voor je raam blijkt een verbluffend goedkope doe-het-zelftip om veel energiekosten te besparen. Even langs de bouwmarkt, een middagje knippen en plakken, en mensen met enkel glas kunnen 35 procent meer warmte in huis vasthouden. Een standaard setje krimpfolie van de bouwmarkt kost rond de 15 euro.

Slimme thermostaten en zogeheten klokthermostaten kunnen de cv-ketel automatisch een seintje geven, om zuinig te stoken. En de cv-ketel zelf kan zéker helpen om zuiniger te stoken. Standaard staat de temperatuur van het verwarmingswater ingesteld op 80 graden, terwijl 60 graden vaak genoeg is.

Ook met de radiatoren in de kamers kunnen bewoners diverse trucs uithalen. Voor wie matig of slecht geïsoleerde muren heeft, is het aanbrengen van radiatorfolie een aanrader. Dat voorkomt dat warmte ‘weglekt’ naar de buitenmuur.

Wie weinig op heeft met snufjes en innovaties kan altijd eerst op jacht gaan naar kieren en naden in huis en zorgen voor tochtstrips of een brievenbusklep. Goede kleefstrips in de kozijnranden en tussen raamsluitingen zijn ook de moeite waard.

2. Milieuvriendelijk thuiswerken

Wie extra nadenkt bij de keuzes tijdens het thuiswerken, kan het klimaat een handje helpen. Dat begint bij het indelen van de thuiswerkplek; koop zo mogelijk spullen tweedehands of van een verantwoord materiaal. Vervolgens is aan te raden om de werkplek bij een raam te plaatsen. Zo komt er ­genoeg natuurlijk licht binnen, en kunnen lampen uit blijven. En als het zonnetje schijnt, heb je ook nog wat natuurlijke warmte.

Een dikke trui, deken en sloffen zijn handig tegen de kou. Is dat nog niet genoeg? Dan is een elektrisch infraroodpaneel misschien een optie. Deze witte panelen kun je op je bureau zetten, of bijvoorbeeld aan het plafond hangen. Richt hem op de plek waar je zit, en je voelt na een paar minuten warmte. Deze panelen zijn niet geschikt om hele ruimtes te verwarmen, want ze stralen alleen maar recht naar voren.

Als je koffie zet, let er dan op dat je niet meer zet dan nodig is. Mocht je toch een volle pot zetten, doe de koffie dan in een thermoskan, in plaats van de pot op het warmhoudplaatje te laten staan.

Behalve stroom heeft ook het internetgebruik milieu-impact. Bellen zónder video is beter voor het milieu. Bij Microsoft Teams scheelt het 75 procent aan data als je zonder beeld belt en bij Zoom zelfs 90 procent. Ook is een klimaatneutrale zoekmachine een optie, bijvoorbeeld Ecosia. En probeer niet te veel te printen. Een goed alternatief is een uitwisbaar notitieboekje, bijvoorbeeld van Bambook.

3. De kledingkast vergroenen

De textielindustrie is erg vervuilend en laat op ethisch vlak steken vallen. Aan alternatieven voor wegwerpmode kleeft een duur imago, maar ook iemand met een kleine beurs kan zijn kledingkast verduurzamen.

Ten eerste is het belangrijk om je niet te snel te laten verleiden: weet je zeker dat je een derde winterjas of dat paar ­onhandig hoge hakken nodig hebt? Wie toch iets nieuws wil aanschaffen, kan steeds vaker terecht bij merken die zich inzetten voor verduurzaming. Een voorbeeld daarvan is de Global Organic Textile Standard (Gots). Een kledingstuk met dit keurmerk is voor minimaal 70 procent gemaakt van biologisch katoen. Het Gots-logo moet te vinden zijn op het kledinglabel.

Website GoodOnYou.eco legt het openbare duurzaamheidsbeleid van duizenden kledingmerken langs de meetlat. Belangrijke criteria hierbij zijn het milieu, arbeidsomstandigheden en diervriendelijke productie.

Een nieuwe aanwinst voor je kast hoeft natuurlijk niet altijd daadwerkelijk nieuw te zijn. Bij de kringloopwinkel in de buurt kun je met een beetje geluk al voor een paar euro iets moois op de kop tikken. Voor een wat meer ­gecureerd aanbod zijn er in steeds meer steden hippe vintagewinkels te vinden. En ook de ­kilo-sale wint terrein: niet per kledingstuk, maar per kilo betalen.

Wie een uitpuilende kledingkast heeft, maar toch even iets nieuws wil hebben, kan terecht bij de kledingbibliotheek. Het concept is simpel: je kiest een of meer kledingstukken, die je leent voor een periode naar keuze en vervolgens breng je de spullen gewassen weer terug.

4. De tuin aantrekkelijk maken voor insecten en vogels

Wie een tuin heeft, kan elk moment beginnen met die leefbaar te maken voor planten, insecten en micro-organismen.

Een gezonde bodem is de basis voor een groene tuin, en begint bij vochtigheid. Om verdamping van grondwater tegen te gaan, is mulchen een optie: de bodem bedekken met vers tuinmateriaal, zoals gewied onkruid, bladeren en takken. Je kunt ook je tuinresten verwerken en hergebruiken. De organische stof van de compost werkt bij zandgronden als een soort spons die het water langer vasthoudt.

“Varieer met hogere, lagere en bodembedekkende inheemse planten die in verschillende seizoenen bloeien”, adviseert Femke Jochems van de Vogelbescherming. “Dit zorgt voor nectar voor insecten, en die zijn vogelvoer. Plant besdragende struiken en hagen waarin dieren kunnen schuilen. Een beetje rommel mag: bladeren zijn fantastisch voor roodborst, merel, egel. En zorg voor zo min mogelijk betegeling.”

En denk even na voor je onkruid weghaalt. Soms is onkruid nuttig, zeker voor insecten. Suze Peters, oprichter van de Tuinschool.online, geeft tips: “De vlinderstruik trekt vlinders aan. Maar de brandnetel is pas echt een zegen voor vlinders. Die dient als voeding voor de rups die later een vlinder zal worden. Denk dus even na voor het wieden: moet hij echt weg?” Haal je dan toch wat onkruid weg: dat kan goed en betaalbaar zonder chemie. Heet water schenken, een voegenkrabber pakken, een onkruidstomer erop loslaten of een brander laten vuren.

Een insectenhotel kan succesvol zijn, mits het huisje waterdicht is en op een zonnige plek hangt. Onder een boom of op het noorden is onhandig. En zonder bloemen in de tuin heeft een bijenhotel niet zo veel zin, tipt Pieter van Breugel, Nederlandse expert op gebied van insectenhotels. Gruwelend schrijft hij: ‘Een tuinstijl die aan strak ingerichte kerkhoven doet denken is de laatste jaren populair’. Zonder fleurig bijenvoedsel in de tuin kun je insectenhotels ophangen tot je een ons weegt, is zijn punt.

Lees hier een compleet stappenplan van Loethe Olthuis om uw tuin te veranderen in een paradijs voor bijen, hommels en vlinders.

5. Dagelijks gedrag veranderen (maar niet rigoureus)

Ons eet- en drinkgedrag is verantwoordelijk voor het grootste deel van ons verbruik. Door maar één keer per week vlees te eten, kun je in je eentje je uitstoot terugdringen van gemiddeld 700 kilogram per jaar naar 370 kilogram per jaar. Door geheel plantaardig te eten, sla je een nog grotere slag.

Ook minder weggooien, dus zuiniger met eten omgaan, is goed voor het klimaat én je portemonnee. Milieu Centraal biedt hiervoor de Verspillingsvrije coach aan. Met deze app krijg je inzicht in de hoeveelheid voedsel die je verspilt en je krijgt tips en uitdagingen om hier iets aan te doen. Bij het Voedingscentrum kun je recepten zoeken op basis van ‘over­gebleven’ producten.

Hoe wij ons van A naar B verplaatsen heeft ook impact op onze CO2-uitstoot: zo’n 18 procent van het totaal. Mensen met een auto gebruiken die nog vaak. Door de helft van de autoritjes te vervangen met het openbaar vervoer of de fiets, halveer je ook je uitstoot en ga je gemiddeld van 2000 naar 1000 kilo CO2-uitstoot. Ons consumptiegedrag zorgt voor zo’n 11 procent van onze totale CO2-uitstoot. Bij de productie en het vervoer van spullen komen er vaak fossiele brandstoffen aan te pas. Eén ding is duidelijk: we moeten simpelweg minder kopen.

Omdat de douche de grootste waterverslinder in huis is, ligt de aanschaf van een besparende douchekop voor de hand. Bij de meeste duurzame douchekoppen is het verschil met een normale douchekop nauwelijks te merken of te zien. Zonder comfort te verliezen kan een waterbesparende douchekop 20 procent warmwater besparen. Lees hier waar je op moet letten bij de aanschaf van een duurzame douchekop.