Vier tips voor wie een goedkopere treinreis wil

“Het is zó ingewikkeld, ik ben er woedend over”, zegt mobiliteitsdeskundige Geert Kloppenburg. De vraag was: als je niet wilt vliegen, maar toch niet te veel geld wilt uitgeven, hoe vind je dan de goedkoopste tickets? Zijn antwoord komt neer op: heel goed zoeken. Want de meest voor de hand liggende sites laten bij lange na niet het hele aanbod zien, en zeker niet het goedkoopste.

De tips die te vinden zijn op bijvoorbeeld de site van NS International of het van oorsprong Duitse boekingsplatform Omio zijn op zich niet verkeerd. Boek vroeg, raden dit soort sites aan, want dat scheelt in prijs. Als tickets nog niet geboekt kunnen worden – want soms kan dat pas een paar maanden van tevoren – laat je dan een e-mail sturen zodra dat wel kan, zeggen onder meer de NS.

1. Vertrek op een doordeweekse dag

Vermijd de spits en de piekdrukte, luidt een andere tip. Veel mensen beginnen hun vakantie op zaterdag, en dan zijn de tickets dus vaak extra duur. Vertrek daarom liever op een doordeweekse dag.

2. Neem de nachttrein

In dezelfde categorie: neem de nachttrein. Vanuit Nederland kan dat onder meer naar München, Wenen, Innsbruck, Basel, Zürich en Berlijn. Vooral een zitplaats levert een besparing op. En de kosten van een slaapplaats “streept u uiteindelijk makkelijk weg tegen de hotelkosten die u die nacht niet hoeft te maken”, meldt NS International.

3. Vergelijk het aanbod

Nog een logische: vergelijk het aanbod van verschillende maatschappijen. Het kan zomaar dat dezelfde reis via Deutsche Bahn goedkoper geboekt kan worden dan via de NS.

4. Het lokale tarief is meestal lager

Daar begint het echte zoekwerk, en Kloppenburg weet uit ervaring: dat kan heel ingewikkeld worden. Zijn belangrijkste tip: reis met de NS tot het eerste station na de Nederlandse grens, bijvoorbeeld naar Osnabrück, en stap daar over op het Duitse spoornetwerk. “Het lokale tarief is meestal lager, zeker in Duitsland, met z’n Sparpreis voor de trein.”

Maar een site als NS International biedt dit soort mogelijkheden niet aan, net zo min als andere nationale spoorbedrijven, zoals Deutsche Bahn, SNCF en Trenitalia. “Die promoten vooral hun eigen reizen”, zegt Kloppenburg, “ze zijn op hun eigen markt gericht.” Een ander nadeel: het komt regelmatig voor dat deze vervoerders de melding geven dat een bepaalde trein volgeboekt is. Wie lokaal zoekt, vindt in diezelfde trein vaak plaats genoeg. “Maar soms heb je dan wel zes apps tegelijk open staan.”

Aan boeken bij verschillende maatschappijen zit ook een risico. Kloppenburg heeft het zelf meegemaakt, onderweg via Luik en Brussel (met de Belgische NMBS) naar Londen (met de Eurostar). Die NMBS-trein had vertraging, dus moest hij vanaf Brussel een latere trein nemen. “Maar Eurostar zei niet verantwoordelijk te zijn voor de vertraging van NMBS, dus het was mijn probleem”, vertelt Kloppenburg. “Er zat niks anders op dan voor 184 euro een nieuw Eurostar-ticket te kopen.” En dan wordt toch-al-niet-zo-goedkoop gewoon duurkoop.

Lees ook:

Het spoor kan de groei aan treinvakanties niet bijbenen

De internationale treinen zitten stampvol. Maar volgens Eurocommissaris Frans Timmermans kunnen spoorwegbedrijven wel degelijk nóg meer reizigers vervoeren.