Verzet tegen goudkoorts rondom diepzeemijnen groeit. ‘Het is een soort roofbouw’

Bij fanatieke wielrenners zal het gaan kriebelen wanneer Henko de Stigter vertelt: “Een uitgestrekt heuvellandschap, met langgerekte bergruggen en dalen. Qua hoogteverschillen is het vergelijkbaar met de Ardennen, met her en der kilometershoge vulkanen. Plaatselijk ligt de bodem dicht bezaaid met mangaanknollen, als een Belgisch kasseienstraatje.”

Maar de fietsidylle blijkt al snel een fata morgana wanneer De Stigter verdergaat: “De bodem is bedekt met een laag modder waar je tot je knieën in zou zakken. Het is er koud en pikkedonker, want er dringt geen greintje zonlicht door. Het ­enige licht is een zwak schijnsel dat wordt geproduceerd door organismen.”

Zo ziet de diepzee eruit die De Stigter, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz), kent van zijn onderzoek. Toch heeft hij het gebied nog nooit van dichtbij met eigen ogen gezien. De diepzee is het deel van de oceaan onder 200 meter diepte en kan tot wel 11 kilometer diep zijn. Door deze diepte is het voor onderzoekers bijna onbereikbaar: duikers kunnen er niet komen.

Veel van de kennis over het diepzeelandschap is opgedaan dankzij echopeilingen vanaf schepen of onbemande onderzeeërs. De diepzee bestrijkt de helft van het aardoppervlak, maar 80 procent van de levensvormen daar is nog nooit gezien. Het is het meest onontdekte deel van de planeet.

Wél bekend zijn de grote hoeveelheden kritische mineralen die op sommige plekken van de diepzee­bodem voor het oprapen liggen. De mineralen worden ‘kritisch’ genoemd, omdat ze van kritiek belang zijn voor de moderne technologie. Al decennialang proberen bedrijven een techniek te ontwikkelen om deze mineralen te winnen en te verwerken. Want, zo klinkt het, deze mineralen hebben we nodig voor de energietransitie. Nikkel en mangaan worden ingezet voor windturbines, zonnepalen kunnen niet zonder koper en voor batterijen wordt er – naast nikkel, mangaan en koper – gezocht naar lithium en kobalt.

De nieuwe goldrush

De ontwikkeling van de technologie voor diepzeemijnbouw wordt de nieuwe goldrush genoemd, maar leek lange tijd vooral toekomst­muziek. Hier kwam verandering in toen de eilandstaat Nauru besloot het Canadese mijnbouwbedrijf The Metals Company toestemming ­te geven om binnen hun zeegrenzen te mijnen. Een probleem: er is te weinig internationale regelgeving.

Nauru stapte naar de Internationale Zeebodemautoriteit van de Verenigde Naties (Isa) en vroeg om concrete regelgeving rondom de ontginning van de zeebodem. Binnen twee jaar moest de Isa deze regels opstellen, anders mogen bedrijven de bestaande regelgeving (lees: onvolledige regelgeving) hanteren. Nauru’s stap zette druk op de internationale discussie rondom de vraag of diepzeemijnen überhaupt op een duurzame manier kan.

In de komende maanden zal duidelijk worden welke toekomst de industrie te wachten staat. “In juli besluit de Isa of ze diepzeemijnbouw gaat toestaan. Het is belangrijk dat een meerderheid van de VN-lidstaten zich voor die tijd uitspreekt voor een moratorium”, zegt Carl Königel van het Wereld Natuur Fonds (WWF). “Diepzeemijnen is een soort van roofbouw. De kans is levensgroot dat deze ecosystemen onherstelbare schade wordt toegebracht. Daarom pleiten wij voor een tijdelijke stop, tot we precies weten wat de ecologische schade is.”

Dat de milieu-impact nog onduidelijk is, beaamt ook De Stigter: “Maar marien biologen twijfelen niet dat er grote impact zal zijn op de plek van mijnen en de directe omgeving.” Dit komt vooral door de grote wolken slib die zo’n mijnbouwoperatie achterlaat. “De mineralen zitten in aardappelachtige knollen die op de zeebodem liggen en worden gewonnen met een rooimachine ter grootte van zes vrachtwagens met aanhanger naast elkaar, een soort supercombine. Het terugpompen van onbruikbaar bodemslib laat een wolk achter, waarvan we verwachten dat het ter plaatse veel bodemleven ­verstikt en het voedselaanbod verstoort.”

Daarnaast gaat het herstel op de bodem van de oceaan erg langzaam. De Stigter: “26 jaar geleden hebben onderzoekers een stuk diepzee­bodem omgeploegd en de sporen zijn nog steeds zichtbaar. Het energiepitje in de diepzee staat erg laag. Het is er koud en er is amper voedsel, waardoor levensprocessen erg traag gaan. Volledig herstel kan misschien wel eeuwen duren. Daarbij komt dat de leefgebieden van diepzeeorganismen veel kleiner zijn dan gedacht. De zorg is dus dat diepzeemijnen hele soorten kan wegvagen.”

Tijdelijke stop

Vanwege de grote onzekerheid rondom de ecologische schade van het mijnen en het aankomende besluit van de Isa wordt de lijst voorstanders van een tijdelijk morato­rium steeds langer. Naast meer dan 650 wetenschappers, hebben ook vijf van de acht grootste producenten van elektrische auto’s zich uitgesproken voor de tijdelijke stop.

Op de klimaattop in Sharm El-Sheik kondigde president Emma­nuel Macron aan dat Frankrijk zich bij onder andere Spanje, Ecuador en Costa Rica voegt en meer onderzoek wil voordat diepzeemijnen kan worden toegestaan. Door deze ontwikkelingen wordt met interesse naar de biodiversiteitstop in Montreal gekeken, die nu gaande is. Diepzeemijnen staat slechts in een bijzin op de agenda, maar zal achter de schermen ongetwijfeld besproken worden.

Königel: “Ik denk dat een even­tueel besluit over een moratorium over een half jaar genomen wordt, bij de vergadering van de Isa. Maar niets is onmogelijk. Als we de aankomende weken alle handen op elkaar krijgen voor een tijdelijk morato­rium, dan gebeurt dat ook.” Het Nederlandse ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit laat desgevraagd weten dat het pas begin 2023 zal besluiten of het zich achter het tijdelijke moratorium schaart.

Waarom zou Nederland tegen een moratorium zijn?

Wouter Ubbink is VN-jongerenver­tegenwoordiger en is duidelijk over zijn gedroomde uitkomst van de biodiversiteitstop: “Ik hoop dat de top zich uitspreekt over diepzeemijnen, al is het maar de vraag of het offi­cieel besproken gaat worden. Het is ook heel belangrijk dat Nederland zich hierover gaat uitspreken. Ik kan geen goede reden bedenken waarom Nederland tegen zo’n tijdelijk moratorium zou zijn. De diepzee is voor de hele wereld belangrijk. Een besluit om daar te mijnen helpt misschien de energietransitie, maar zou de biodiversiteit erg verslechteren.”

Met een nieuw onderzoek in de hand twijfelt Königel of diepzeemijnbouw überhaupt nodig is voor de energietransitie. Voor het WWF zocht onderzoeksbureau Sintef uit of het gebruik van kritische mineralen voor windmolens, zonnepanelen en batterijen ook op een duurzamere manier kan. De vraag naar onder andere mangaan, nikkel, en kobalt kan wel met 20 tot 58 procent afnemen wanneer er wordt ingezet op alternatieve autobatterijen, hergebruik en recycling, al is dit sterk afhankelijk van de technologische vooruitgang. Königel: “Als je slimme keuzes maakt kun je de vraag op korte en middellange termijn bijsturen, waardoor je minder mineralen nodig hebt.” Het is onwaarschijnlijk dat diepzeemijnbouw op korte termijn mineralen zal leveren om de energietransitie te versnellen.

De Stigter volgt de ontwikkelingen op de voet en verwacht dat de techniek in tien jaar operationeel kan zijn. “Er worden grote sprongen gemaakt, maar er zijn veel technische uitdagingen. Een ontbrekende stap is bijvoorbeeld de verwerkingsketen. Als je de mangaanknollen opzuigt, is er nog geen industrie die dat kan verwerken.”

Ver van je bed, maar dichterbij dan we denken

Zo blijft niet alleen het landschap op de diepzee een mysterie, maar ook de toekomst van de diepzeemijnbouw. Onderzoekers weten amper wat er diep in de zee leeft, wat de impact van het mijnen is en of een ecosysteem zich zal herstellen. De internationale regelgeving en precieze techniek heeft tot nu toe nog op zich laten wachten, al is er de vraag of we de onderzeese mineralen überhaupt nodig hebben. Maar over een ding is De Stigter zeker: “De behoefte aan grondstoffen raakt ons allemaal. Als je om je heen kijkt is er weinig technologie waarvoor niet gemijnd is. De diepzeebodem lijkt misschien ver van je bed, maar hij is dichterbij dan we denken.”

