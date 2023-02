Vervullen vacatures wordt lastiger en lastiger, werkgevers zoeken oplossingen

Werkgevers die met moeilijk vervulbare vacatures kampen, passen inmiddels ook vaker de arbeidsvoorwaarden en functie-eisen aan. Dat kan bijvoorbeeld de werktijd zijn of het loon. In 2021 deed 30 procent van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures dat, vorig jaar ging het om 39 procent. Vooral in de horeca gebeurt dit veel.

Uit onderzoek onder ruim 4500 werkgevers maakte het UWV op dat afgelopen jaar 58 procent van de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar was. “De krapte op de arbeidsmarkt is in 2022 op een hoogtepunt terecht gekomen. In het tweede kwartaal was de krapte zelfs zo groot dat er veel meer vacatures waren dan werkzoekenden”, zegt arbeidsmarktadviseur Erica Maurits.

De roep om personeel is al langer erg groot in Nederland. In 2021 reageerde ook al bijna niemand op 55 procent van de vacatures. Dat komt omdat de economie na de dip van de coronacrisis heel hard was gegroeid en er opeens veel meer werk was. Ondertussen neemt de vergrijzing toe.

Meer dan acht op de tien werkgevers gaf volgens het UWV aan dat het probleem met de vacatures vooral is dat er te weinig sollicitanten reageren. Het komt ook voor dat sollicitanten bijvoorbeeld niet over de juiste kennis of vaardigheden beschikken.

Volgens het UWV zoeken veel werkgevers inmiddels naar oplossingen om alsnog nieuwe krachten te vinden. Bijna negen op de tien van de ondervraagden zei bijvoorbeeld de vacature zo nodig langer open te laten staan. Een kleine zeven op tien ziet de oplossing in het aanboren van andere wervingskanalen.

Soms wordt er ook voor gekozen om het werk dan maar onder de bestaande werknemers in het bedrijf te verdelen of iemand aan te nemen die helemaal niet aan de functie-eisen voldoen. In dat geval moet het bedrijf die persoon dan zelf opleiden.

Lees ook:

Zelfs de robot kan de druk op de arbeidsmarkt niet wegnemen

Er zijn te veel banen en te weinig mensen om ze uit te voeren. Robotica toepassen helpt een beetje, maar: ‘Wij hebben overdreven verwachtingen van nieuwe technologieën’.