Vervuiling grondwater door Enka valt mee, dus geen lozing in Nederrijn

Gevalletje vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan. De zogeheten Enkapluim met vervuild grondwater die langzaam opschoof naar beschermd natuurgebied het Binnenveld, blijkt minder ernstig dan eerder gedacht. Dat blijkt uit nieuwe metingen in opdracht van de provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Ede. Lozing van het vervuilde grondwater in de Nederrijn is niet meer nodig.

De drie overheden hebben maandag besloten om toch geen pijpleiding te laten aanleggen, waarlangs de vervuiling vanaf het voormalige fabriekterrein in Ede dwars door Wageningen naar de rivier zou worden vervoerd. Watersporters en buurtbewoners van de Wageningse jachthaven hadden vorige maand met milieuorganisatie Mooi Wageningen een petitie opgezet tegen de voorgenomen lozing.

Heemraad Frans ter Maten omschreef dat eerder genomen besluit half februari nog als een duivels dilemma. Het waterschap wilde voorkomen dat de Enkapluim door de bodem zou opschuiven naar het natuurgebied, de vijftien hectare blauwgrasveld van de Bennekomse Meent, dat deel uitmaakt van het beschermde Natura 2000-gebied Binnenveld tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal.

Afgelopen zomer bleek uit de eindrapportage van de sanering van het Enkaterrein, waar inmiddels een woonwijk wordt gebouwd, dat de hoeveelheid zink in het grondwater daar zodanig was afgenomen dat het geen bedreiging meer vormt voor gezondheid en milieu. De drie overheden lieten adviesbureau Tauw daarom opnieuw kijken naar de hoeveelheid sulfaat in het grondwater en de snelheid waarmee die zich verplaatst.

Conclusie: er zit veel minder sulfaat in het grondwater dan elf jaar geleden werd gemeten, en de verplaatsing gaat zo langzaam dat de pluim pas na 200 jaar het natuurgebied bereikt. Dan zal hij zodanig zijn verdund dat hij geen gevaar meer vormt. De provincie moet nu besluiten hoe de resterende vervuiling, behalve sulfaat ook pentachloorfenol en trichloorethyleen, kan worden opgeruimd.

