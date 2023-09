Verontwaardiging op de publieke tribune in Dordrecht. ‘Chemours blijft alles ontkennen’

“Als kind zwom ik regelmatig in het water rondom de wijk waar Chemours staat”, vertelt Meta Kamphuis in het stadhuis van Dordrecht. “Toen ik zeventien was, verloor ik mijn pa en een jaar en negen dagen later mijn ma. Allebei aan kanker. Op 1 augustus 2019 kreeg ik op 45-jarige leeftijd te horen dat ik darmkanker had. Na veel strijd had ik het geluk dat ik beter werd. Al heb ik aan de chemo heb best veel schade overgehouden. Ik ben chronisch moe.”

Ook haar zus kreeg kanker, gelukkig is zij nu schoon, vertelt Kamphuis tijdens de inspraakochtend over de vervuiling door het Amerikaanse chemiebedrijf. “Of het door Chemours komt, kan ik nog niet bewijzen. Maar ik vind het wel heel toevallig dat er zo veel kanker in één gezin voorkomt”, zegt ze.

Ook andere sprekers zijn dierbaren kwijtgeraakt en uiten hun grote zorgen over de gezondheidsschade van pfas. Dat is een chemische groep stoffen, door mensen gemaakt en ontzettend moeilijk af te breken. Pfas wordt als waterafstotende stof gebruikt in bijvoorbeeld regenjassen.

De stoffen hopen zich op in mensen, dieren en planten, en duiken op in moedermelk, kippeneieren, groenten en in vis. Ze zijn schadelijk voor de voorplanting en worden in verbrand gebracht met bepaalde vormen van kanker, zegt Eveline Schurink van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-Zuid. “Er is geen behandeling of medicatie om de pfas in het lichaam af te breken.”

Grote gevaren werden met niemand gedeeld

De boosheid in de regio is gegroeid door de onthulling van het tv-programma Zembla dat DuPont, de voorloper van Chemours, al decennialang wist dat de hardnekkige chemische stof pfoa giftig is. Het bedrijf bleef doorgaan met het lozen van pfoa in Dordrecht. Vandaar de beladen hoorzitting. Vanaf de publieke tribune is regelmatig applaus of verontwaardiging te horen.

“De veertig jaar geleden binnen Dupont/Chemours verspreide waarschuwing over de grote gevaren van pfoa en pfas werd verder met niemand gedeeld, ook niet met onze overheden”, zegt Joop Keesmaat namens actiegroep Gezondheid Voor Alles uit Sliedrecht. De productie van de ziekmakende pfasstoffen noemt hij daarom ‘handelen met voorkennis’, met Dordrecht als plaats delict. Zelf is hij een ‘overgebleven geliefde’: hij verloor zijn partner aan kanker.

Kamphuis was in juni ook bij de hoorzitting in de Tweede Kamer over Chemours. “Ik vond het heftig om te horen dat de directie alles blijft ontkennen en geen emoties toont. Ik trok het niet meer en liep boos weg.” Ze deelt nu haar persoonlijke verhaal in de hoop dat de directie iets meer begrip krijgt voor zorgen van de inwoners.

Gezondheid Voor Alles zet flesjes water op tafel. Voor wie een slokje durft te nemen. Meerdere insprekers vragen om een grootschalig gezondheidsonderzoek. Ook komt de rol van de overheid aan bod. Hoe is het mogelijk dat de provincie de lozing van grote hoeveelheden pfas heeft vergund? En hoe komen we van die vergunning af? Een vergunning intrekken is in Nederland moeilijk zolang een partij die vergunning naleeft, zegt Daan Molenaar, directeur vergunningen bij Milieudienst Rijnmond. “Bij de rechter zal dat sneuvelen.”

Chemours: We zijn een goede buur

“Vijf Europese landen, waaronder Nederland, pleiten binnen de Europese Unie voor een algeheel verbod op pfas. Dat zijn de stoffen die in onze achtertuin worden geproduceerd”, zegt ondernemer Jaco Reijerkerk. Hij werkt zelf in de procesindustrie, hij zit in de waterstof. “Natuurlijk ontstaan er reststromen bij alles wat je doet”, zegt hij over fabrieken zoals die van Chemours. “Maar vang ze op en verwerk ze. Het kan er bij mij niet in dat die schadelijke stoffen in het water geloosd moet worden.” Hij woont met zijn gezin in de omgeving van de fabriek. Water uit de kraan drinken ze niet.

Marc Reijmers van Chemours zegt dat veel zorgen van omwonenden zijn aangewakkerd door ‘suggestieve mediaberichten’, gebaseerd op oude informatie. In 2012 heeft Chemours de schadelijke stof pfoa vervangen door een alternatief, genaamd Gen X, die niet schadelijk zou zijn voor de gezondheid. “Het zit in ons DNA om een goede buur te willen zijn. Ik woon en werk hier zelf ook.”

