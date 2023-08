Verhuizen is veel gedoe, toch biedt het allerlei klimaatkansen

Een verhuizing geeft regelwerk en gedoe. Dan kun je niet ook nog keurig aan het milieu denken. Toch? Het ligt precies omgekeerd: omdát verkassen zoveel keuzes vergt, kun je die ook groen maken.

Stop je mooiste wijnglas in een oude sportsok. Wikkel je televisie in een groot strandlaken. Hul je bloemvazen in T-shirts. Niet op een willekeurige namiddag natuurlijk, maar wel als je een verhuizing voorbereidt.

Er zijn in eigen huis heel wat creatieve combinaties te vinden, tussen kwetsbare huisraad en lappen, dekens of kledingstukken die dienst kunnen doen als beschermingsmiddelen. Een porseleinen beeldje past netjes in een washand. Zachte hoeslakens omzwachtelen het fragiele antieke kastje.

Dit scheelt een hoop verspilling van materiaal. Want wie naar de kluswinkel gaat om bescherming te kopen voor een verhuizing, gaat al snel naar huis met een lading rubber, bubbeltjesfolie en dun papier. Dat eindigt nadien vrijwel altijd in de vuilnisbak, want wat moet je er verder nog mee?

Bewaren tot de volgende verhuizing, vele jaren verder, doet bijna niemand. Dus wie zijn eigen linnengoed kan benutten en ter aanvulling spullen beschermt in oude kranten is al best milieubewust bezig. Wie een paar ouderwetse verhuisdekens wil gebruiken, voor over de kast of piano: koop gerecyclede exemplaren.

Doorpakken en doorgeven

Daarna is het een kwestie van ‘doorpakken’, om het in politieke campagnetermen te zeggen. Want al die ingepakte spullen moeten ergens in, om van het oude huis naar het nieuwe stulpje te komen. Verhuisdozen dus.

In plaats van die te kopen bij de bouwmarkt, doet iemand die gaat verhuizen er wijs aan om eens te informeren in de buurtapp of op online deelfora. Het komt nogal eens voor dat iemand kartonnen verhuisdozen na gebruik gratis of voor een prikkie aanbiedt. Even ophalen, klaar is Kees. En daarna weer doorgeven, als het lukt.

Wat trouwens ook kan: verhuisdozen huren. Veel verhuisbedrijven bieden die service aan. Sterke kartonnen dozen maar ook plastic bakken, die doorlopend verhuizingen beleven, staan klaar. Koop je toch nieuwe verhuisdozen, neem dan liever de iets duurdere, sterke variant, zodat ze niet scheuren en lang meekunnen.

Tijdens het inpakken kom je altijd spullen tegen, achter in kasten, op zolder of in de schuur waarvan je denkt: hoe kom ik eraan en wat moet ik er nog mee? Meestal geldt dan: er is best nog iemand blij met die oude grasmaaier, naaimachine of dat kinderspeelgoed van vroeger. Dump het niet, maar schenk het aan een weggeefwinkel, iemand die erom verlegen zit of een ander goed doel. Dat verkleint de wegwerpeconomie toch weer een klein beetje.

Tijdens het leeghalen van een huis komt er veel ruimte vrij die normaal bedekt is. Dat betekent: stof en vuil. Schoonmaken is dus onderdeel van de overstap. Om het nieuwe huis in te wijden gaan er meestal ook wat sopjes en lappen tegenaan. Uit een eerdere Groene Gids bleek al: groen poetsen is mogelijk. Met groene zeep, soda en azijn kom je een eind. Heftige schoonmaakmiddelen in wegwerpflessen zijn vaak niet nodig.

Goede planning

Een duurzame verhuizing komt het beste tot stand met een goede planning. Wie tot in de puntjes uitstippelt hoe de verhuizing gaat verlopen is het efficiëntst bezig. Dat voorkomt vaak onnodig veel autoritjes, om spullen af te halen die bleven staan of niet in de laadruimte pasten. Wie geen auto bezit kan overwegen om voor een verhuizing een schone, elektrische auto te lenen of huren. Dat scheelt vervuilende kilometers.

Wie naar een nieuwe woning vlakbij verhuist en het onderste uit de kan wil halen voor een duurzame overstap, kan overwegen om een bakfiets in te zetten. Ook milieuvriendelijk: vraag vrienden en familie om samen wat dozen naar de nieuwe voordeur te sjouwen. Stellen ze hun spierballen ook ter beschikking voor een klim de trap op, dan scheelt dat eventueel gebruik van een (elektrische) lift of takelwagen.

Grote spullen kunnen natuurlijk ook door een verhuisbedrijf worden getransporteerd. In het geval van een verre verhuizing gaat misschien de hele inboedel mee in de verhuiswagen. Informeer dan even naar de CO2-voetafdruk. Er zijn verhuizers die streven naar een duurzame werkwijze, met e-bussen en een groene bedrijfsvoering. Moet je die zomaar geloven? Een ISO14001-certificaat laat in elk geval zien dat een verhuisbedrijf zich houdt aan erkende basisregels voor het milieu.

Nog een kwestie van goed plannen, waar het milieu bij gebaat is: geef een verhuizing op tijd door aan instanties en PostNL. Dat zorgt ervoor dat post en pakjes vanaf het juiste moment op het nieuwe adres arriveren. Wie dat vergeet moet post gaan ophalen bij het vorige huis, of laten nabezorgen.

De rubriek Groene gids beantwoordt praktische vragen over milieubewust(er) leven. Lees eerdere afleveringen hier terug.