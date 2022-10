Verduurzaming van koopwoningen komt bij gedeeld huizenbezit slecht van de grond

Huiseigenaren met een boven- of benedenwoning, of een appartement, lopen tegen een extra hindernis aan als ze bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak willen leggen of de gevel willen isoleren. Over dit soort verduurzamingsmaatregelen moeten ze het eerst zien eens te worden met de vereniging van eigenaren (VvE), meestal hun buren. En dat lukt lang niet altijd, blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Eén op de zes huiseigenaren heeft te maken met zo'n vereniging van eigenaren. Bij één op de drie van die verenigingen lukt het niet om het eens te worden over wat er moet gebeuren op duurzaamheidsgebied, blijkt uit een enquête die de VEH hield onder ruim duizend eigenaren. En dan houdt het vaak op, want bij kleine VvE’s moeten alle leden instemmen voordat plannen mogen worden uitgevoerd, bij grote is een tweederde meerderheid nodig.

Plannen lopen nogal eens stuk op verschillende belangen. Grofweg 40 procent van de VvE’s heeft ook te maken met eigenaren die hun huis verhuren, bijvoorbeeld aan studenten of expats, en die voelen zich vaak minder betrokken bij de gang van zaken in het complex.

Ook bewoners die verwachten binnenkort te verhuizen voelen er vaak niet veel voor geld te steken in bijvoorbeeld een warmtepomp die zich pas na vijftien jaar terugbetaalt. ‘Beneden woont een oude vrouw van 89’, vertelde een van de respondenten in de enquête. ‘Haar interesseert het niet meer wat er met het huis gebeurt.’

Liever geen ruzie over zonnepanelen

Vooral in kleine VvE’s (tot vijf woningen) speelt mee dat bewoners ‘letterlijk en figuurlijk door dezelfde deur’ moeten. Ze houden de verstandhouding liever goed dan “te moeten ruziën over wel of geen zonnepanelen op het dak”, zegt VEH-directielid Karsten Klein. Zeker als de onderlinge contacten toch al stroef verlopen verdwijnt verduurzaming al snel van de agenda.

Soms gaan huiseigenaren dan maar zelf aan de slag. Dat is niet zonder risico, want ook wie in zijn eigen huis nieuwe kozijnen met dubbel glas laat plaatsen, heeft toestemming van de VvE nodig. “Als de VvE daar lucht van krijgt, kan ze bepalen dat deze bewoner nog een keer moet meebetalen als later besloten wordt alsnog het hele gebouw te verduurzamen”, waarschuwt Klein. “Of de VvE eist dat de maatregelen ongedaan worden gemaakt. Dat kan vervelende conflictsituaties veroorzaken waarop niemand zit te wachten.”

Volgens VEH moeten de regels worden versoepeld. Het kabinet zou het mogelijk moeten maken dat eigenaren zelfstandig zonnepanelen en isolatieglas kunnen plaatsen, ook als anderen binnen de VvE dat niet willen.

