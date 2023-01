Verduurzaming Nederlandse economie gaat op slakkentempo

De Nederlandse economie vergroent steeds langzamer. Geldstromen gaan nog voor 95 procent naar activiteiten die onvoldoende rekening houden met mens, milieu of samenleving. De aandacht voor biodiversiteit en natuur in het bedrijfsleven daalt zelfs.

De stagnatie in verduurzaming is op te maken uit de Nieuwe Economie Index. Met dat cijfer steekt MVO Nederland, platform voor verantwoord ondernemen, jaarlijks een groene en sociale thermometer in de economie. De score is ‘zeer teleurstellend’, vindt directeur Maria van der Heijden van MVO Nederland. “Iedereen heeft de mond vol van duurzaamheid. Maar in de praktijk gebeurt er veel te weinig. Het ontbreekt aan daden.”

Op dit moment is 16,5 procent van het Nederlands bedrijfsleven als duurzaam aan te merken. Dat is weliswaar 1,1 procentpunt meer dan vorig jaar, maar de vooruitgang gaat steeds langzamer. In 2020, toen de index is gelanceerd, stond het getal op 12,2 procent. In 2025 zou de index op minimaal 20 procent moeten staan om de doelen voor klimaat, grondstoffen en verantwoord ondernemen te kunnen halen. “Dat gaat met dit tempo niet lukken”, denkt Van der Heijden. “Dat is economisch gezien heel onverstandig. Uiteindelijk kost het veel meer geld als het klimaat verder ontwricht en de natuur achteruitgaat. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar. In een wereld die faalt, is niemand succesvol.”

Financiële stromen

Voor de Nieuwe Economie Index legt de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) de economie op zeven punten langs een duurzame meetlat. Vooral de score voor financiële stromen baart MVO Nederland zorgen. “Het geld wordt in Nederland nog grotendeels in de oude economie geïnvesteerd”, constateert Van der Heijden. Investeringen van verzekeraars, pensioenfondsen en banken gaan volgens het onderzoek voor slechts 4,9 procent naar bedrijvigheid die expliciet rekening houdt met mens, milieu of samenleving.

Ondanks de toegenomen aandacht in de wereld voor het belang van biodiversiteit hebben Nederlandse bedrijven er juist minder oog voor, blijkt uit de index. 17,9 procent van de ondernemingen houdt rekening met de kwaliteit van bodem, water en lucht. Vorig jaar was dat iets meer, 18,3 procent. “Zorgelijk dat het achteruitgaat. Dat is ook niet goed voor de gezondheid van mensen.”

Helder beleid en stappenplannen voor bedrijven zijn nodig om het tempo van verduurzaming van Nederland op te schroeven, stelt Van der Heijden, die de cijfers woensdag aanbiedt aan de ministers Adriaansens en Jetten van economie en klimaat. Bedrijven moeten zelf meer in actie komen, benadrukt MVO Nederland. Maar een van de redenen voor de stagnatie is ook dat beleid en regels over allerlei ministeries verspreid zijn. “De circulaire economie valt onder het ministerie van infrastructuur en waterstaat, het klimaat onder economische zaken en de biodiversiteit onder landbouw. Er is voor het bedrijfsleven een integrale agenda nodig die de ministeries overstijgt. Dan kunnen regels en beleid aan elkaar gekoppeld worden en grotere stappen gemaakt worden.”

Die regels voor schoner en verantwoorder produceren moeten strenger, vindt MVO Nederland. Maar dan moeten ze elkaar niet tegenspreken, wat nu soms wel gebeurt. “Neem het hergebruik van materialen. Als een bedrijf nieuwe grondstoffen gebruikt uit het buitenland, dan telt dat niet mee voor de CO2-uitstoot in Nederland. Dat bevordert het hergebruik van materialen niet. Dat is juist wel weer nodig om de doelen voor minder gebruik van grondstoffen te halen. Dat is voor het bedrijfsleven heel vervelend.”

