Verduurzaming ‘aan de ketting’: stikstofuitspraak zit ook energietransitie dwars

“Iedere projectontwikkelaar van duurzame energie zit nu in de stress”, zegt voorzitter Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). De uitspraak van de Raad van State, die een streep zet door bouwwerkzaamheden zonder oog voor stikstofeffecten, is reden voor de kopzorgen.

“Het leggen van kabels voor windmolenparken op zee, pijpleidingen voor groene waterstof, buizen met warmte voor gasloze wijken; talloze projecten in de energietransitie dreigen spaak te lopen”, aldus Van der Gaag. Van de Raad van State moeten die projecten eerst laten onderzoeken hoeveel stikstof de graaf- en heimachines gaan uitstoten, wat de natuurschade daarvan is en hoe die ecologische gevolgen worden goedgemaakt.

Plaatsen windturbines lijkt door te gaan

Een meevallertje voor de duurzame energiebranche lijkt te zijn dat het plaatsen van windturbines en zonne-akkers deels door kan gaan. Bouwers maakten daarvoor geen aanspraak op de stikstofvrijstelling. Ze gebruikten een ‘passende beoordeling’. De vraag is nu of die toets genoeg is om aan de stikstofeis die de bestuursrechter oplegt.

“De stikstofcrisis moet natuurlijk worden opgelost, maar voor de energietransitie is dit echt slecht nieuws”, zegt Van der Gaag. Hij beweert niet dat duurzame energieprojecten nu definitief sneuvelen, maar de natuurvergunning die nodig is, met bijbehorende ecologische toets, geeft volgens hem veel rompslomp. “Dat kan het klimaat er niet bij hebben”, zegt Van der Gaag. Uit de landelijke Klimaat- en Energieverkenning bleek deze week nog dat groene energieprojecten te traag vorm krijgen, waardoor de klimaatdoelen voor 2030 buiten bereik liggen.

“Voor grote duurzame energieprojecten gold al: acht jaar praten, daarna twee jaar bouwen.” Die aanloop wordt nog langer, is de vrees, omdat ontwikkelaars bij de provincie de ambtelijke molen in moeten om goedkeuring te verkrijgen voor bouw- en graafwerk. Stroperigheid wordt in de hand gewerkt, voorziet de NVDE, omdat provincies expertise missen. “Ze trekken niet zomaar even een blik ecologische experts open.”

Pragmatische oplossing

De Raad van State-uitspraak legt verduurzaming ‘aan de ketting’, reageerde bedrijfskoepel VNO-NCW. Van der Gaag hoopt dat de duurzame sector de ketens snel weer van zich af kan werpen. “De overheid moet een pragmatische oplossing verzinnen, om de transitie op gang te houden.” Dat is verdedigbaar, zegt hij, omdat hernieuwbare projecten tijdens de bouwfase stikstofemissies veroorzaken, maar daarna stikstof verlagen.

“Door windmolens en zonneparken aan te sluiten, kunnen de grote stikstofbronnen kolen- en gascentrales sluiten.” Hetzelfde geldt voor de aanleg van snellaadpalen voor e-auto’s, die nu ook aan stikstofeisen moet gaan voldoen. “Het bouwen van die laadpalen voor elektrische auto’s verlaagt stikstofemissies van benzine- en dieselvoertuigen.”

Het gevoel, dat er nu een hoop heisa volgt over een beetje stikstofuitstoot van werktuigen, terwijl de duurzame projecten na realisatie juist goed zijn voor structurele milieu- en klimaatwinst, overheerst in de groene energiebranche.

Ook bij de ontwikkelaar van Porthos, het Rotterdamse project voor opslag van broeikasgas in een leeg gasveld via een aan te leggen buis onder zee. Porthos betreurt de vertraging, omdat de opslag van CO 2 , jaarlijks 2,5 miljoen ton, in elk geval vertraging oploopt. Een stikstoftoets lag al klaar. Porthos zou stikstofuitstoot kunnen compenseren. Ook tegen die ‘saldering’ tekende milieuorganisatie MOB eerder al bezwaar aan.

Lees ook:

Raad van State veegt vrijstelling op stikstofregels voor de bouw van tafel

De Raad van State zet een streep door de vrijstelling van de stikstofregels waarvan de bouw gebruik maakte.