Veel te veel landbouwgif in zwemwater en natuurplassen

Wat is verontrustender? De aanwezigheid van te hoge doses giftige bestrijdingsmiddelen in het water van veel natuur- en recreatiegebieden? Of dat er niets terecht is gekomen van de tien jaar geleden beloofde drastische vermindering ervan?

Het water waar mensen langs wandelen, een duik in nemen of de hond in laten zwemmen, zit vol giftige stoffen, waarschuwt Natuur & Milieu op basis van een onderzoeksrapport dat de milieuorganisatie vrijdag presenteert. De watervervuiling door bestrijdingsmiddelen is nog net zo groot als tien jaar geleden. Dat staat haaks op het doel dat het kabinet in 2013 stelde: 90 procent minder overschrijding van de milieunormen voor oppervlaktewater in 2023.

Grote impact op het milieu

Op verzoek van Natuur & Milieu onderzocht het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) de aanwezigheid van de 38 meest toxische bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van 153 natuur- en recreatiegebieden. Het gaat om zogeheten candidates for substitution, middelen waarvan bekend is dat ze een grote impact hebben op het milieu en die de Europese Unie wil verbieden zodra er een minder schadelijk alternatief voorhanden is.

CML trof deze gifstoffen om landbouwgewassen te beschermen aan in 80 procent van de wateren die het onderzocht. In 40 procent overschreed de hoeveelheid gif de milieunormen, soms tot wel honderd keer, wat zeer schadelijk kan zijn voor het waterleven.

Alarmerend, noemt Natuur & Milieu deze conclusies. “Nederland is een grootverbruiker van landbouwgif en in het water zie je daar de trieste gevolgen van: dieren en planten worden ziek en gaan dood”, zegt Berthe Brouwer, programmaleider bestrijdingsmiddelen bij Natuur & Milieu. “Normaal reinigt een water zichzelf, maar dat lukt niet meer als het systeem zo is aangetast. We maken ons grote zorgen.”

Nationaal actieplan

Het kabinet wilde overschrijding van de milieunormen in 2023 juist fors terugdringen: met 90 procent voor het oppervlaktewater en zelfs 95 procent voor water waaruit drinkwater wordt gewonnen. Dat is in 2013 vastgelegd in de ‘Visie Gezonde Groei, Duurzame Oogst’, die de basis vormt voor het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. De doelen staan ook in het nationale actieplan dat Nederland, net als andere lidstaten, om de vijf jaar aan de Europese Unie moet voorleggen in verband met de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden.

“Het beleid van de overheid faalt”, constateert Brouwer. Toenmalig minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat liet ruim een jaar geleden al aan de Tweede Kamer weten dat Nederland de Europese afspraken over waterkwaliteit, die zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn water (KRW), niet haalt. Vóór de val van het kabinet beloofde hij dit najaar te komen met een ‘impuls-programma’.

Volgens Brouwer is er al jarenlang meer uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater dan is toegestaan. “Er zit een gat tussen de toelating van middelen en de praktijk”, zegt ze. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) moet volgens haar veldonderzoek gaan doen, om inzicht te krijgen in de werkelijke effecten op gezondheid, milieu- en waterkwaliteit van middelen die het beoordeelt.

Bij twijfel niet toelaten

Daarbij moet het voorzorgbeginsel gelden, vindt Natuur & Milieu, dus bij twijfel over gevolgen niet toelaten. En er moet aandacht zijn voor verhoging van risico’s door stapeling van middelen en het gebruik van cocktails.

Zorgelijk noemt Natuur & Milieu het dat het overgrote deel van de watervervuiling komt door zogeheten niet-toetsbare stoffen, vooral de insecticiden deltamethrin, esfenvaleraat en lambda-cyhalothrin. “Het Ctgb zegt dat ze theoretisch wel toetsbaar zijn, maar de waterschappen kunnen hun aanwezigheid met de huidige apparatuur niet aantonen. Dat is zorgelijk. Temeer omdat de afzet van deze middelen in de landbouw de laatste jaren toeneemt.”

Natuur & Milieu pleit voor een verbod op niet-toetsbare stoffen. Ook wil de milieuorganisatie een ‘toxiciteitsbelasting’, zoals in Denemarken, waardoor de meest giftige middelen minder interessant worden om te gebruiken. “De opbrengsten van deze belasting moet je dan ten gunste laten komen van boeren die aan de slag gaan met natuurvriendelijke methodes voor landbouw”, zegt Brouwer.

MOB: Friese waterkwaliteit beroerd door bijengif Insecten, en met name bijen, zijn in Friesland niet meer welkom, constateert Johan Vollenbroek van MOB in een brief aan Wetterskip Frylân en de provincie Friesland. Volgens Vollenbroek is de waterkwaliteit in Friesland beroerd en worden in de Friese wateren en het Waddengebied verontreinigende stoffen als kwik aangetroffen naast verboden insecticiden als imidacloprid en methylazinfos. Hij vraagt het waterschap en de provincie maatregelen te nemen om de uitspoeling en lozing van stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw naar het grond- en oppervlaktewater te minimaliseren en verleende vergunningen te actualiseren aan de hand van normen voor waterkwaliteit die zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn water.

