Veel schapenhouders beschermen hun vee niet tegen de wolf: ‘Wie afrastert, geeft toe’

De angst onder Nederlandse schapenhouders voor de wolf bereikt een kookpunt. Toch vragen maar weinig schapenhouders subsidie aan om hun dieren te beschermen tegen aanvallen.

Het had een informatieve en verbindende middag moeten worden, zondag 30 oktober in de Drentse gemeente Westerveld. In bezoekerscentrum Dwingelderveld zou filmmaker Cees van Kempen komen praten over zijn bioscoopfilm Wolf, waarin de terugkeer van de wolf in Nederland centraal staat. Maar de lichten blijven die zondag uit, en de deur gaat preventief op slot. Vrijwilligers ontvangen die week bedreigingen van anti-wolf-demonstranten die de bijeenkomst willen verstoren. Lezing geannuleerd. De gemeente plaatst zelfs extra lichten bij het centrum, zodat medewerkers zich ‘s avonds ondanks de dreiging veiliger voelen tijdens hun werk.

Op 3 oktober ging het in dezelfde Drentse gemeente al mis. Tijdens een bijeenkomst met 150 burgers in het gemeentehuis wil een emotionele aanwezige na tien minuten de microfoon van de moderator afpakken. Wat als er hondsdolle wolven naar Nederland komen, wil hij al zwaaiend met een opgerold vragenlijstje weten. Sommige schapenhouders zinspelen op het doodschieten van wolven, zoals eerder in Gelderland gebeurde. Toehoorders applaudisseren.

‘Wolf lustmoordenaar’, staat bij de ingang op een spandoek. Op een hek hangen foto’s van doodgebeten schapen met bloederige vleeswonden. Een vrouw staat bij wijze van protest met een kudde van 84 schapen voor de ingang van het gemeentehuis. Een van haar schapen is doodgebeten, zes zijn verwond door een wolf. Binnen echoot iemand haar standpunt: beschermt de provincie onze dieren of die lustmoordenaar?

Subsidie voor bescherming

Op het stille Noord-Brabantse provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch duidt niets op protest. ‘Wolvenambtenaar’ Johan Mees appt een dag eerder dat hij de hele dag kan afspreken. Een beetje vertwijfeld neemt hij met een bak koffie plaats aan een tafel.

Alle Brabantse schapenboeren kunnen subsidie aanvragen voor bescherming tegen de wolf, maar Mees keurde dit jaar slechts één aanvraag goed. Twee andere aanvragen waren nauwelijks serieus. Een schapenhouder had een enkel stroomdraadje op zijn hek bevestigd en vroeg daar geld voor. En dat terwijl Noord-Brabant sinds de wolf in 2015 naar Nederland kwam de provincie is met de meeste door een wolf gedode schapen (374), na Drenthe (526). Dat blijkt uit cijfers van het schademeldpunt van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies.

De angst onder Nederlandse schapenhouders strookt niet met de bereidheid hun vee te beschermen. De 621 gedode schapen door wolven dit jaar vormen meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2021 (279). Schapenhouders kunnen maximaal 20.000 euro aan subsidie van provincies krijgen om maatregelen te nemen, zoals stroomrasters. Toch vragen relatief weinig schapenboeren subsidie aan, blijkt uit subsidieregisters van alle provincies.

Het Brabantse potje dat Johan Mees beheert, bevatte dit jaar twee ton, en na die ene subsidieaanvraag nog 196.000 euro. Hetzelfde beeld is te zien in bijvoorbeeld Gelderland en Limburg. Daar steeg het aantal dode schapen ten opzichte van 2021. De provincies maakten allebei twee ton vrij, maar ook daarvan werd slechts enkele duizenden euro’s tot maximaal de helft uitgekeerd. Alleen in Drenthe, de zwaarst getroffen provincie, is van de zes ton subsidie bijna alles toegekend.

Slechte opvoeding

Dat veel schapenhouders subsidie negeren en schapen onbeschermd laten, noemt wolvenambtenaar en ecoloog Mees ‘een groot probleem’. “We hebben in Brabant één gevestigde wolf die af en toe een schaap bijt. Zwervende wolven gaan voor fastfood, de makkelijke prooi die ze onderweg tegenkomen. Als je je schapen niet beschermt, bestaat de kans dat ook zwervende wolven terug blijven komen. Daarmee voeden wij onze wolven slecht op.”

Een anti-wolfsentiment blijkt een grote rol te spelen. De provincie Noord-Brabant houdt op dit moment een enquête onder Brabantse schapenhouders. Uit de voorlopige resultaten komt volgens Mees naar voren “dat de meeste schapenhouders denken: ik moet geen maatregelen nemen, die wolf moet weg. Als ik maatregelen neem, accepteer ik dat de wolf er is. Onwil is de primaire houding”.

Terwijl vier schapen nieuwsgierig aan wollen jassen snuffelen, maken de Wageningse hobbyhouders Willem en Valerie Heemskerk hun weiland gereed voor het komende bezoek van ‘wolvenconsulent’ Johan Wesselink. Zij willen juist wel maatregelen nemen om hun schapen te beschermen. Een paar weken eerder liep een wolf door de nabijgelegen bossen. “Dan komt het echt dichtbij”, zegt Valerie. Hun hek van gaas met houten palen is nu 90 centimeter hoog. Om wolven te weren moet daar nog dertig centimeter bij. Een stroomkastje hangt al aan het hek, maar nog niet de benodigde vijf stroomdraden. Ze hopen op subsidie van de provincie.

Getwijnd staaldraad

Wesselink komt hen namens de provincie Gelderland voorlichten over de mogelijkheden. Met een gele map onder de arm steekt hij het weiland over, de schapen volgen hem nieuwsgierig. In Wesselinks ‘catalogus’ zitten brochures, prijslijsten en verschillende soorten stroomdraad (‘die brengen de boodschap wel over’) in alle kleuren en diktes. Getwijnd staaldraad is zijn favoriet.

“Je wilt dit hele stuk doen voor vier schapen?”, wil Wesselink weten terwijl hij op een bankje ploft en het weiland van 100 bij 100 meter inkijkt.

“Krijgen we subsidie?”, vraagt Willem Heemskerk maar meteen. Wesselink wijst naar een bomenrij in de verte. “Daar stopt officieel het gebied waar de wolf zich heeft gevestigd, toch?”Heemskerk knikt. En dus brengt Wesselink slecht, maar verwacht nieuws. “Jullie zitten niet in subsidiegebied.”

Wel is er een ‘calamiteitenregeling’. Als in zeven dagen tijd een wolf twee keer een dier in dezelfde of een aangrenzende gemeente aanvalt, kunnen veehouders binnen twee weken na de laatste aanval toch subsidie aanvragen. Maar dat is rond Wageningen nog niet voorgekomen, en dus gaat afrastering minimaal 700 euro kosten. Willem en Valerie Heemskerk rekenen zelf op 2000 euro, want ze zijn niet technisch genoeg om het schrikdraad zelf aan te leggen. Zuur, want de kosten blijven ver onder het subsidieplafond en het Gelderse potje bevat nog meer dan een ton.

Wantrouwen

Willem en Valerie Heemskerk blijven geïnteresseerd. Met Johan Wesselink inspecteren ze het hek langs hun weiland. “Niemand gelooft het, maar 99 van de 100 wolven klimmen of springen niet. Ze graven”, doceert Wesselink terwijl hij zijn voet onder het hek friemelt. “Binnen twee minuten kunnen ze onder een hek door.” Valerie Heemskerk steekt verderop zonder moeite haar voet onder een stuk hek. “Kijk Willem, dit moeten we dan vastmaken.”

Straks gaat Wesselink naar de volgende schapenhouder. Hij probeert elke schapenhouder van afrastering te overtuigen, maar dat gaat vaak stroef. Ook proeft hij hetzelfde anti-wolfsentiment als wolvenambtenaar Mees. “En een algemeen wantrouwen jegens de overheid.”

Wesselink weet na alle keukentafel- en weilandbezoeken waarom de Gelderse subsidiepot niet leeg raakt. “Ik sprak mensen die de volle 20.000 euro konden krijgen, maar zij zijn bang dat de Belastingdienst achter hen aankomt en dat ze alles terug moeten betalen.” Dat is niet zo, bevestigt de Belastingdienst.

In de opslag van ecoloog Mees liggen normaal stapels haspels met stroomrasters van 500 meter lang. Boeren kunnen die tijdelijk lenen als er een wolf in Brabant is. Ze betalen daarvoor een borg van 250 euro en moeten beloven dat zij die terugbrengen als het gevaar geweken is. Die afspraak is op goed vertrouwen. De provincie kocht dertig complete sets in voor 2000 tot 3000 euro per stuk.

De opslag is bijna helemaal leeg, al een tijdje. Slechts één schapenhouder bracht het geleende materiaal terug. Mees accepteert het verlies en steekt er geen energie meer in. “Contact maken is heel moeilijk. Als je belt, krijg je een bulk aan emoties. ‘Ja, en die wolf moet gewoon weg’. Ik kan bellen en brieven sturen, maar het houdt een keer op.”

Inmiddels polariseert het debat rond de wolf zo snel, dat onderzoeker Maurice La Haye van de Zoogdierenvereniging niets meer wil uitleggen over de wolf. “Het heeft op dit moment geen zin. Discussie is onmogelijk, het debat is gekaapt door anti-wolfpartijen. Het wordt alleen maar erger en erger. Alles is olie op het vuur en wordt uit zijn verband gerukt. Eigenlijk zijn we bezig met zelfcensuur. We moeten echt kijken hoe we hieruit komen, maar we laten ons niet muilkorven.”

Kwaadwillend bezoek

Wie in het Gelderse Epe op de heide loopt, kan het gegrom en geblaf van een aantal grote mastíns horen De Spaanse kuddebewakingshonden zijn gefinancierd uit een subsidie-pilot van de overheid. Ze bewaken 700 tevreden grazende schapen van landschapsbeheerder Paul Aalbers en kunnen in wolvengebied onderscheid maken tussen vrolijke wandelaars en kwaadwillend bezoek.

Als de avond straks valt en de wolf door de omgeving struint op zoek naar prooi, plaatst Aalbers de schapen binnen een gesubsidieerde afrastering van stroomdraden. Nadat er een wolf gesignaleerd was twijfelde Aalbers geen moment, als een van de weinigen in de buurt. “Het gros is hier anti-wolf. Er is veel druk vanuit de omgeving. Want wie afrastert, geeft toe.”

Daar komt volgens LTO bij dat afrasteren, ondanks de subsidies duur blijft: het hek wordt weliswaar vergoed, maar het neerzetten ervan is voor eigen rekening. Toch blijft volgens Harry Oosterman, ‘wolvencommissie’-voorzitter in Drenthe en Friesland, informeren dé manier om schapenboeren aan het afrasteren te krijgen.

Wolveneconomie

Intussen blijven de subsidiepotten vol, in Friesland zelfs nog voor 99 procent, terwijl dit jaar 123 Friese schapen zijn overleden door aanvallen van de wolf. In Drenthe waren dat er dit jaar twee keer zoveel: 271. Dat komt omdat er weinig ander wild rondloopt in Drenthe, zegt Gijsbert Six van belangenvereniging Platform voor Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders. Hij is ook lid van de Drentse wolvencommissie. “Daardoor worden schapen prooien. In Drenthe is de natuur ook minder uitgestrekt, waardoor dierenhouders dichtbij de wolf zitten.”

Hoewel de subsidiepot in Drenthe wel voor een groot deel op ging, blijft het aantal subsidieaanvragen laag. Van de 2000 schapenhouders vroegen er 92 subsidie aan. “Daarom worden nog altijd veel schapen in Drenthe aangevallen.”

Inmiddels lijkt met een heuse ‘wolveneconomie’ een verdienmodel te ontstaan. Wolvenambtenaren, wolvenconsulenten en wolvencommissies die wolvenprotocollen en wolvenplannen uitdenken. En dan is er nog het Landelijk Overleg Wolf, waar ook boerenbelangenvereniging LTO in zit. Maar het heeft na al die jaren nog geen definitieve wolvenaanpak opgeleverd.

Schapenhouder Aalbers merkt dat de wolf voor sommige schapenhouders in zekere zin ook een verdienmodel is. De provincie vergoedt de schade van wolvenaanvallen, wat rendabeler lijkt dan subsidie voor bescherming – een extra reden om die subsidie niet aan te vragen. Ook Wesselink merkt dat sommige schapenhouders aangevallen schapen liever euthanaseren dan beschermen.

Verplicht beschermen

En dat terwijl dierhouders volgens de Wet dieren verplicht zijn om hun vee te beschermen tegen roofdieren. Wie dat niet doet, is in overtreding, zo bevestigt advocaat dierenrecht Cindy van de Ven. Alleen handhaaft de provincie die wet niet. Mees: “Maar als ik dat nu vertel aan schapenboeren, jagen ze mij met een riek het erf af.”

Landelijk is volgens Mees nu afgesproken om na drie jaar de schadevergoeding te verlagen, om schapenhouders zo met lichte dwang aan de subsidie te krijgen.

Maar de cijfers liegen niet. Terwijl de wolf in Brabant voor bijna een ton schade zorgde, wees de provincie maar 4000 euro subsidie toe. Ecoloog Johan Mees: “Met die stroomrasters bescherm je niet alleen je schapen, je leert ook de wolf er vanaf te blijven. Daarom zijn ze zó belangrijk.”

