Veel Nederlanders vinden gasloos wonen nog veel te ingewikkeld

Iets minder van de helft van de Nederlanders wil graag gasloos wonen, blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction. Bij de opdrachtgever van die peiling, klimaatstichting Hier, kijken duurzaamheidexperts er verbaasd van op. Zij gingen ervan uit dat het draagvlak voor een huis zonder klassieke cv-ketel en een kooktoestel op gas groter zou zijn.

Want de teneur in Nederland, redeneerde Hier, leek: Stop snel met Russisch gas, zeker nu de prijzen door het dak gaan. Anders dan verwacht bleef de groep voorstanders met 49 procent gelijk aan het jaar ervoor. “We hadden heus niet verwacht dat 80 procent van Nederland opeens staat te juichen voor gasloos wonen, maar meer draagvlak leek logisch”, zegt expert duurzaam wonen Jan Zuilhof van Hier. Zeker omdat het draagvlak eerder ook groeide.

Voor veel mensen is 2026 nog ver weg

Daarbij komt nog eens, zegt Zuilhof, dat het kabinet aankondigde dat de hybride warmtepomp (die verbruikt vooral stroom, weinig gas) vanaf 2026 verplicht wordt. “Dat stippelt ook de route uit richting gasloos wonen.” Tegelijk is 2026 voor velen nog een ver-van-mijn-bedshow, concludeert Hier op basis van de peiling.

“Wat vooral meespeelt, is dat Nederlanders zich zorgen maken over de beschikbare alternatieven”, zegt Zuilhof. Vier op de tien Nederlanders zijn – een beetje of erg – bang dat de energierekening nog verder stijgt als de cv-ketel wordt ingeruild voor een warmtepomp. Slechts 15 procent heeft die vrees niet. “Die zorg ligt vooral aan een gebrek aan informatie”, stelt Zuilhof.

Een (hybride) warmtepomp levert met de huidige energieprijzen soms een lagere nota op, volgens de expertise van Hier. “Maar de terugverdientijd ligt vaak ruim boven de tien jaar.” En als een huis ongeïsoleerd is óf juist al superduurzaam levert de besparing sowieso onvoldoende op. De meeste Nederlanders staan argwanend tegenover de positieve voorspellingen. Vier op de tien ‘willen geen proefkonijn zijn’, aldus het onderzoek.

Een groep van 33 procent voelt sowieso niets voor gasloos wonen. “Die bewoners verzetten zich en vinden het stoppen met gas onzin”, vat Zuilhof het sentiment samen. Dat is een vrij constante groep, die zich niet kan vinden in de overheidsdoelen om woonwijken van het gas af te halen. Een klein deel (16 procent) zegt van plan te zijn om vlak voor 2026 nog een nieuwe cv-ketel op gas te kopen, om zo lang mogelijk door te kunnen gaan met een klassieke ketel.

Liever een extra kacheltje dan de cv-ketel vervangen

Liever dan de cv-ketel snel de deur uit te doen, voegen bewoners een elektrisch kacheltje toe. Twee op de tien Nederlanders deden dat al, aldus de peiling en nog eens dik een kwart vindt dat een goed idee. “Een groot misverstand”, noemt Zuilhof dat. “Een huis verwarmen met een elektrisch kacheltje is alsnog drie keer zo duur als de cv-ketel stoken.” Een ruime meerderheid van de Nederlanders hikt aan tegen de (hogere) aanschafkosten van een warmtepomp.

Een van de belangrijkste conclusies van Hier: bewoners twijfelen. Een ruime meerderheid is bezorgd om het klimaat en steunt in algemene zin de boycot van Russisch gas wel. Maar, als puntje bij paaltje komt, volgt een patstelling. “Is het slim om snel te investeren in een warmtepomp, of is een paar jaar afwachten slimmer? Bijna de helft van Nederland heeft geen benul.”

Grotendeels is dat begrijpelijk, zegt Zuilhof. Talloze vragen zijn nog onbeantwoord. Welke wijken krijgen een warmtenetwerk in plaats van elektrische warmtepompen? Hoeveel gaat de overheid subsidiëren? Vervangt ander gas het Russische aanbod? Welke uitzonderingen gaan gelden voor de verplichte (hybride) warmtepomp per 2026?

Energie blijft voorlopig nog duur

Ook kan de beoogde werking van het prijsplafond, dat per 1 januari moet ingaan, potentieel een rol spelen bij de stilstand in draagvlak om gasloos te gaan wonen. “Dat zou ten onrechte zijn, want ondanks het plafond blijft energie duur”, zegt Zuilhof. De overheid moet antwoorden bieden op wijkniveau, volgens Hier. Per wijk, het liefste zelf per huis.

Anders dreigt het risico dat het draagvlak voor gasloos wonen afkalft in plaats van groeit. Daardoor wordt het doel om in 2030 zo’n 1,5 miljoen huishoudens van het gas te halen onhaalbaar.

