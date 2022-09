Veel aandacht voor vacatures, niet voor actievoerders bij Tata Steel

Koos Schwartz

Het miezert een beetje. Op het festivalterrein, op het plein bij het hoofdkantoor van Tata Steel Nederland, zeg maar: Hoogovens, is het ‘s morgens nog niet druk. Wel rijden de eerste bussen weg, vol mensen die een toertje gaan maken over het bedrijfsterrein: 750 hectare groot, ruim 1100 voetbalvelden.

Het was zaterdag burendag in Nederland. Voor Tata Steel aanleiding om buren en belangstellenden uit te nodigen om te kijken bij, en kennis te maken met, het bedrijf. Tata, een groot werkgever, doorgaans goed winstgevend maar ook onder vuur omdat het veel vervuiling veroorzaakt, organiseert vaker zulke dagen, maar pakt dit keer uit. Ook omdat er in coronatijd weinig te organiseren was.

Dus is er het ‘TataSteelfestival’ met naast een ‘burendag’ een ‘banendag’. Net als veel andere bedrijven zit de staalfabrikant te springen om personeel. Tata telt zo’n 9000 werknemers en ruim 600 vacatures: vooral voor technici, werktuigbouwkundigen en procesoperators. Zij hebben zich via internet kunnen melden en kunnen vandaag al op gesprek.

Buiten zijn er hapjes, er is koffie en er staat een dieplader van 45 ton waarmee rollen staal worden verplaatst. Er staat een de carrosserie van een Volvo V40: een auto bevat zo’n 50 verschillende soorten staal. Er is een springkussen en de bedrijfsbrandweer is er ook. Kinderen mogen met een schuimblusser een brandje blussen.

Hup de bus in. Als het ergens in Nederland industrie oogt, is het hier. De wegen heten Staalstraat, Ruwijzerweg en Platenhalweg. Daar is cokesgasfabriek 1, dan een fabriek waar Hoogovengas wordt gereinigd, heftig rokend. Grote gasleidingen die leiden naar de energiecentrale van Vattenfall, elders op het terrein. Hoogoven 6. Hoge schoorstenen, overal grijsbruine en grijszwarte gebouwen en ditokleurige leidingen. Bergen steenkool en ijzererts, de grondstoffen voor staal. Veel rookwolken, draaiende windmolens.

In de haven ligt een bulk carrier uit Singapore vol ijzererts. Kranen halen het erts het schip uit. Natuurlijk verwijst de toerleider naar Henri Wenckenbach, die in de Eerste Wereldoorlog tot de overtuiging kwam dat Nederland een eigen ijzerproductie moest hebben (staal kwam pas later) om niet afhankelijk te zijn van Duitsland en die als locatie voor IJmuiden/Velsen koos. Niet bij een steenkool- of ijzerertsmijn, zoals destijds gebruikelijk was, maar aan zee. Handig voor de inname van kolen en ijzererts, handig om staal te kunnen exporteren. Was er voor een andere ligging gekozen, dan was Hoogovens er waarschijnlijk niet meer geweest.

Daar is een klein wit huisje: het ‘emissiehuisje’, waar de uitstoot van Tata wordt gemeten. Daar ligt cokesfabriek 2, de afgelopen week nog in het nieuws, omdat die soms gassen uitstoot die schadelijk zijn voor mens en milieu. Tata kreeg er dit jaar al 35 boetes voor: in totaal voor 650.000 euro. Daar kan nog 1,5 miljoen euro bijkomen, liet toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied weten. De toezichthouder zal ook meer gaan controleren. Tata is ook Nederlands grootste uitstoter van CO2, in de omgeving van het bedrijf komen kanker, hartkwalen en diabetes vaker voor dan elders.

Niet te zien vanuit de bus: de symbolische eerste paal van een nieuwe installatie die vrijdagavond in de grond werd geslagen en die moet leiden tot vermindering van de uitstoot van lood, zware metalen en stof. ‘De grootste milieu-installatie van Tata Steel’, volgens het bedrijf. Ook niet te zien: het 18 meter hoge, 1 kilometer lange windscherm dat zal verrijzen om het verwaaien van kolen- en ijzerertsstof naar de omgeving te voorkomen. Ook niet te zien: de vossen en de ijsvogeltjes die aan de rand van het Tata-terrein voorkomen.

Terug op het festivalterrein miezert het niet meer en is het drukker geworden. Er is aardig wat aanloop. Tata-werknemers begeleiden en infomeren de bezoekers. Binnen bij de banenmarkt is het druk. Vrijdag, de eerste dag van de markt, zijn er 60 aanmeldingen geweest, vandaag 80. Als zij een goede indruk maken en een deugdelijk curriculum hebben, is de kans groot dat ze een baan kunnen krijgen, zegt een woordvoerder van Tata. Er komen ook veel mensen kijken die zich niet voor de banenmarkt hebben aangemeld.

Ondertussen roept milieu-organisatie Extinction Rebellion dat Tata Steel de grootste vervuiler van Nederland is - ze heeft toestemming gehad haar mening te uiten. Veel aandacht krijgen de actievoerders niet. Tata-woordvoerders beklemtonen dat het bedrijf er alles aan doet om snel te vergroenen. ‘s Middags zijn daar een aantal lezingen over.

Staal maken met behulp van waterstof, dat moet de toekomst worden. Al vergt dat kapitalen aan investeringen en moet nog aangetoond worden dat die techniek ook werkt op de grote schaal die Hoogovens voor ogen heeft.

