VDL kondigt massaontslagen aan bij autofabriek Nedcar

De formele adviesaanvraag voor de ontslagen is donderdag naar de ondernemingsraad gestuurd. VDL spreekt van een “onvermijdelijke afbouw van medewerkers”.

Op dit moment werken bij Nedcar volgens VDL 3950 medewerkers. De autofabriek heeft per 1 november voor duizend vaste medewerkers en achthonderd uitzendkrachten geen werk meer. Het gaat daarbij om productiemedewerkers en personeel in ondersteunende diensten. VDL zegt meer ontslagen rond 1 maart 2024 niet uit te sluiten. Dan loopt een contract met BMW af voor de productie van MINI’s.

Wel laat VDL weten ernaar te blijven streven een opvolger voor de MINI binnen te halen. “Na de opzegging van het contract tot 2030 door BMW hebben we ontzettend hard geknokt voor de juiste aansluiting middels autoproductie”, zegt directeur John van Soerland van VDL Nedcar. “Dat is ons tot nu toe niet gelukt. Uiteindelijk is de tijd, door turbulente omstandigheden op de automarkt, te kort gebleken om de hele populatie aan het werk te houden. Wij balen daarvan en voor onze medewerkers die hun baan gaan verliezen spijt ons dat.”

Uitwerkbonus van 7500 euro

VDL streeft ernaar de getroffen medewerkers zoveel mogelijk naar ander werk te begeleiden. Daarnaast hanteert VDL het bestaande sociaal plan dat nog tot april 2024 zou gelden. Dat voorziet in het dubbele van de wettelijke ontslagvergoeding, aldus VDL. Verder wordt medewerkers een zogeheten uitwerkbonus van 7500 euro in het vooruitzicht gesteld.

Over dat sociaal plan liggen directie en vakbonden overhoop. De vakbonden riepen in totaal zes stakingsdagen uit, en er waren twee wilde stakingen. De bonden willen een beter sociaal plan dan nu voorligt, maar VDL vindt dat de bonden te veel vragen.

