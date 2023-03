Varkens soms nog steeds levend gekookt in slachterijen

Nog steeds gaan varkens in Nederlandse slachthuizen soms levend de ‘broeibak’ met kokend water in, nog steeds zijn sommige dieren niet bewusteloos als ze een doodsteek krijgen toegediend. Dit blijkt uit inspectierapporten over 2021 van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), die zijn opgevraagd door actiegroep Varkens in Nood.

De dierenwelzijnsorganisatie roept in een brandbrief aan landbouwminister Piet Adema op tot verplichte controle op de verdoving en controle op de daadwerkelijke dood van de varkens voor het slachtproces begint. Verplichte camera’s kunnen helpen om vermijdbaar ernstig lijden te voorkomen, overtredingen moeten worden aangemerkt als dierenmishandeling – met strafrechtelijke vervolging – en bij herhaalde overtreding moet de slachtsnelheid omlaag, stelt de organisatie.

Snel en zo goedkoop mogelijk

Vijf jaar geleden constateerde Varkens in Nood al dat varkens soms levend worden gekookt of zonder verdoving gedood. Net als in voorgaande jaren citeert het rapport dat de organisatie dinsdag heeft uitgebracht verslagen van inspecteurs, die constateren dat varkens nog leven voordat ze worden opgehangen om uit te bloeden of waarvan de halsslagader niet of niet goed is doorgesneden.

“Het is vreemd om elk jaar hetzelfde persbericht te schrijven”, zegt directeur Frederieke Schouten. Ze noemt het ‘volstrekt onacceptabel’ dat slachthuizen ‘nog steeds niet in staat zijn om simpelweg te controleren of een varken daadwerkelijk dood is’. “Het slachten moet allemaal zo snel en goedkoop mogelijk, maar als het misgaat dan heeft dat afschuwelijke gevolgen voor de dieren.”

‘Helaas geen incidenten’

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot kondigt aan Kamervragen te gaan stellen. “Hier draait je maag van om. Zo kun je niet met dieren omgaan. Helaas zijn dit geen incidenten, maar structurele overtredingen. Daarom moet er zo snel mogelijk een einde komen aan de bio-industrie.”

