VanMoof gaat ook in Duitsland faillissementsprocedure in

Op de website van VanMoof is te zien dat de winkel in de Duitse hoofdstad de gehele week gesloten is. De winkels in andere steden in Duitsland, zoals Frankfurt, Keulen en Hannover, lijken nog wel open te zijn. Toch heeft de rechter bepaald dat VanMoof zijn financiën uit handen moet geven aan de bewindvoerder.

De rechtbank in Amsterdam verklaarde de Nederlandse tak van VanMoof in juli failliet. De bedrijfsonderdelen in het buitenland vielen buiten dit faillissement. Onderzocht wordt nog of een doorstart mogelijk is. Vorige week meldde de topman van het Amerikaanse mobility.com, dat in de running was voor een overname, dat zijn bod was afgewezen. Micromobility.com maakt elektrische fietsen en steps en is actief in de Verenigde Staten en Europa.

VanMoof-onderdelen bleken achilleshiel

VanMoof ging failliet na jaren van tientallen miljoenen euro’s verlies. Alleen al in 2021 eindigde het bedrijf met een verlies van 77,8 miljoen, op een omzet van 65,6 miljoen euro. Dat was onder andere te wijten aan de hoge reparatiekosten van de fietsen die vaak mankementen vertoonden. De e-bikes zitten namelijk vol eigen onderdelen van VanMoof, wat ook een financiële achilleshiel bleek. Er zijn gigantische investeringen voor nodig.

Sinds de oprichting van VanMoof zijn wereldwijd 190.000 fietsen van het merk verkocht. Naast Nederland en Duitsland heeft het fietsbedrijf nog winkels in de Verenigde Staten, Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Japan en Denemarken.

Nederlandse klanten van VanMoof kunnen alleen nog deze week hun fiets afhalen bij de winkels in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. VanMoof benadrukt op zijn website dat de winkels dan alleen geopend zijn voor het ophalen van fietsen. Personeel helpt daarbij, maar kan geen reparaties meer uitvoeren. Ook kunnen zij geen vragen beantwoorden over openstaande bestellingen of terugbetalingen.

