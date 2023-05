Vandaag is de honderdste Moederdag. Van christelijke traditie tot commercieel feestje

Nederlandse gezinnen vieren dit weekend voor de honderdste keer Moederdag. Een te commercieel feest volgens sommigen, maar je mag het zeker niet vergeten.

Moederdag. Je kunt er naar uit kijken, of het negeren. Maar feit is: zondag is het weer zover. Kinderen maken tekeningen, verzorgen een ontbijt op bed met aardbeien en afbakcroissants. Vaders en volwassen kinderen kopen een presentje. En als het aan de bedenkers van Moederdag ligt, krijgen alle moeders van Nederland ook nog een leuk boeket.

Het is geen Nederlandse uitvinding. Het feest is in de Verenigde Staten bedacht vanuit een christelijke traditie om moeders te verheffen en te vereren. De Nederlandse afdeling van het Leger des Heils zag daar ook wel wat in, en introduceerde het feest met datzelfde idee. Pas toen de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde zich realiseerden welk commercieel potentieel ‘Moederdag’ te bieden had, werd het een succes. Dat was in 1924, komende zondag is dus de honderdste Moederdag.

Geclaimd door de commercie

De tuinbouwers stuurden pamfletten naar basisscholen die leerkrachten dan in de klas konden bespreken. ‘De plaats, welke de Moeder als regel inneemt in het huisgezin, is zoo voornaam, dat men werkelijk wel eens nationaal ‘De Moeder’ mag herdenken’, lazen duizenden kindertjes. Enkele jaren later deelden bloemisten dertigduizend tulpen uit op Rotterdamse basisscholen, om thuis aan moeder te geven. Andere economische sectoren haakten al snel aan. Te beginnen met de bakkersvereniging, die speciale moederdagtaarten introduceerde.

Genereert Moederdag veel extra omzet in de winkels? “Ja, ja, ja, ja, ja”, zegt retaildeskundige Paul Moers. Zelf slaat hij geen Moederdag over. “Voor kinderen goed om de belangrijke plek die moeders hebben in de samenleving te eren”, zegt hij. “Maar het feest is natuurlijk wel heel erg geclaimd door de commercie.” Hoeveel extra omzet Moederdag genereert is niet bekend.

Populaire cadeaus zijn volgens hem schoonheidsmiddelen, zoals zeepjes en make-up, bloemen, tuinplantjes, bonbons en boeken. Niet voor niets verschijnt vlak voor Moederdag het laatste deel van de onder vrouwen populaire boekenserie De zeven zussen. Andere merken die profiteren zijn zeepketen Rituals (‘menig moeder zal zondag zo’n pakket krijgen’), parfumerie ICI Paris, Hema en dus al die bloemen- en plantenwinkels. Vaders tonen zich vaak bereid om impulsaankopen te doen. Vooral tuincentra plukken daar de vruchten van, zegt Moers. Wanneer vaders in tuincentra komen voor plantjes, beslissen ze niet zelden om toch een tuinset mee te nemen - ‘met een kleine bijdrage van de kinderen uiteraard’.

Met een schort voor

Ook populair volgens Moers: keukenspullen. Wie die wil kopen moet wel oppassen, want van alle moederdagcadeaus liggen huishoudelijke apparaten het meest gevoelig. De vader van hoogleraar volkscultuur Irene Steng van het Meertens Instituut hoefde thuis echt niet met zulke werktuigen op de proppen te komen. “Als je mijn moeder ergens mee op de kast kon krijgen, was het dat wel.” Terwijl huishoudelijke apparaten destijds, in de jaren vijftig en zestig, nog een heel normaal moederdagcadeautje waren.

In al die tijd dat we Moederdag vieren is het idee over moederschap veranderd. Vroeger was een moeder iemand die met een schort voor in de keuken stond. Tot lang na de Tweede Wereldoorlog mochten vrouwen, eenmaal getrouwd, niet zelf een bankrekening openen. Velen moesten hun baan opzeggen. Ze werden gezien als niet-handelingsbekwaam. “Beklemmend”, zegt Steng.

Nu hebben vrouwen meer ruimte om hun moederschap zelf in te vullen. Nog steeds zijn moeders volgens het gangbare beeld zorgzaam en lief en mooi, maar ‘ze mogen nu ook sexy zijn’, zegt Schenk. In dit beeld is een moeder niet meer aan het aanrecht gebonden. Ze werken en gaan met vriendinnen op stap, terwijl hun partner op de kinderen past. Een staafmixer, stofzuiger of broodrooster kan dan verkeerd vallen, want te rolbevestigend.

Meer ruimte voor vrouwen

Steng ziet meer ruimte voor vrouwen om zelf te bepalen hoe ze het moederschap willen invullen. Sommigen kiezen de meer conventionele aanpak, met traditionele genderrollen en de taken die daarbij horen. In andere gezinnen is het nu vanzelfsprekend dat de partner ook huishoudelijke taken op zich neemt.

Veel vrijheid om te kiezen hebben de kinderen van moeders niet. Zoals alle rituelen heeft Moederdag een verplichtend element, zegt Steng. “Veel mensen doen wel iets dit weekend. Als je niet naar je moeder gaat, moet je wel een goede reden hebben.”

Lees ook:

Bloemen in binnen- en buitenland in trek door Moederdag

De pandemie gaf de vraag naar bloemen en planten al een flinke duw in de rug. Nu trekt Moederdag de branche naar een recordniveau. Ondanks de hoge prijs.