Van wildkap is geen sprake, zegt de Rekenkamer, maar het bosbeleid is een chaos

Het goede nieuws eerst: het beeld dat Staatsbosbeheer overal in het land grootschalig bossen kapt, is onjuist. De grootste bosbeheerder van Nederland oogst niet meer hout dan er jaarlijks bijgroeit, zo blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Minder mooi is de conclusie dat niemand weet waar het bosbeheer in Nederland toe leidt.

De Rekenkamer gaat er nu al vanuit dat het niet gaat lukken om de doelstelling van 10 procent extra bos (37.000 hectare) in tien jaar tijd te halen. Het kabinet en de provincies spraken dat in 2020 af in de Bossenstrategie. Twee jaar later is er echter 6000 hectare bos minder.

Sinds 2013 verdwijnt er bij alle bosbeheerders samen meer bos dan er wordt aangeplant, constateert de Rekenkamer in haar dinsdag verschenen rapport Bosbeheer in beeld. Niet alle provincies, die sinds 2014 verantwoordelijk zijn voor natuur en landschap, houden actief toezicht op herplantplicht, stelt de Rekenkamer.

Weinig nieuw bos buiten bestaande natuur

Mede daardoor is er onvoldoende verjonging van het bos. Ook variëren de doelstellingen van de provincies, komen ze niet altijd overeen met die van het landelijk bosbeleid en zijn er nog geen afspraken tussen overheden wie aanleg van nieuw bos betaalt. Volgens de Bossenstrategie moet extra bos niet alleen in bestaande natuurgebieden, maar ook in bufferzones tussen natuur, landbouw en woonkernen buiten het Natuurnetwerk Nederland komen. Dit komt echter nog nauwelijks van de grond.

Zowel bij de provincies als bij de minister van natuur en stikstof ontbreken kennis en overzicht van het bosbeheer in Nederland, concludeert de Rekenkamer. ‘De minister en de provincies vergaren te weinig informatie om bij te sturen of om goed toezicht te houden.’

Dat komt door de werkwijze in het bosbeheer, blijkt uit het onderzoek. Daarvoor keek de Rekenkamer naar Staatsbosbeheer, de grootste bosbeheerder in Nederland met 270.000 hectare natuur, waarvan een derde deel bos. Boswachters en onderhoudsteams maken weloverwogen keuzes, stelt de Rekenkamer. Maar het ontbreekt aan overzicht hoe de optelsom van alle lokaal en regionaal genomen beslissingen eruit ziet. Ook weet Staatsbosbeheer niet op centraal niveau hoeveel achterstallig onderhoud er is.

Lees ook:

Ontbossing in Nederland remt af en er is steeds meer variatie

De oppervlakte bos in Nederland neemt nog steeds af, maar de daling stagneert. Er zijn zorgen over de vitaliteit, maar de bossen worden wel ouder en er zijn inmiddels meer loof- dan naaldbomen.

Er wordt wel flink gekapt, maar weinig jong bos aangeplant

Er wordt te weinig nieuw bos aangeplant. De controle op het compenseren van verloren natuur voor wegen en woningen schiet tekort, zegt wetenschapper Eric Arets.