Van leeggeroofd park tot bloeiend reservaat: Majete in Malawi is een voorbeeld voor heel Afrika

“Snel, de boom in!”, roept een van de gewapende rangers van natuurreservaat Majete tegen zijn collega’s en de bezoekende Trouw-journalist. Vanachter de begroeiing klinkt het dreigende geluid van een zwarte neushoorn, de eerste soort die in 2003 hier in Majete Wildlife Reserve opnieuw werd uitgezet.

Het bezoek aan het herstelde park was met een voettocht in een gebied met olifanten, leeuwen, luipaarden en cheeta’s sowieso al niet zonder risico’s. Maar een boze zwarte neushoorn op 20 meter afstand betekent pas echt potentieel levensgevaar. De rhino trackers van Majete, die elke ochtend om 5 uur het park in gaan om op basis van pootafdrukken de neushoorns te vinden, zijn echter wel wat gewend.

Hun missie van deze ochtend is nu al geslaagd: een moederneushoorn met kalf is opgespoord. Die is zelf duidelijk minder gediend van menselijk gezelschap. Net op tijd zit iedereen in de boom als het gevaarte van zo’n 1000 kilo komt aanstormen. Vlak onder de boom houdt ze stil, waarna het slechtziende dier eerst wat verdwaasd rondkijkt en vervolgens hevig briesend de aanval opent op de boom van een van de rangers.

Iconische diersoorten zijn terug

De man lijkt niet erg onder de indruk en bekijkt het dier vanuit de boom aandachtig en zet haar op de foto. Dan besluit de neushoorn haar kalf weer op te zoeken, en samen verdwijnen ze. Als de kust veilig is, worden de vluchtbomen verlaten, de foto’s bekeken en allerlei gegevens over de conditie van de dieren genoteerd. De dieren doen het goed, net als de rest van het park.

Het uitzetten van tientallen diersoorten afgelopen twintig jaar volgde op de overname van het beheer door African Parks, mede opgericht door de inmiddels overleden Nederlandse filantroop Paul Fentener van Vlissingen. De nieuwe beheerders van het teloorgegane park gingen de stroperij tegen en brachten alle iconische diersoorten terug.

In de jaren negentig was er van het gebied, toen officieel ook al een natuurreservaat, namelijk weinig meer over. “Er leefde bijna niets meer. Bomen waren gekapt voor de productie van houtskool en bijna alle grote dieren waren gestroopt”, vertelt Rosie Miles, hoofd bescherming en onderzoek van Majete, later die dag op het kantoor van het park.

“Uit dagboeken van G.D. Hayes, een pionier op het gebied van natuurbescherming in Malawi, wisten we dat het in de jaren vijftig nog een enorm rijk gebied was, met olifanten, neushoorns, zebra’s, leeuwen, luipaarden, veel verschillende soorten antilopen, noem maar op. Om dat te herstellen hebben we veel van die dieren opnieuw moeten introduceren.”

Tellen vanuit de helikopter

Al die diersoorten worden jaarlijks geteld met behulp van een helikopter en veel dieren worden gevolgd met behulp van zenders. De neushoorn van vanochtend is een uitzondering. “Een neushoorn kun je geen halsband omdoen”, legt Miles uit. “We willen proberen om een kleine zender in de hoorn te plaatsen, maar dat is tot op heden niet gelukt. Daarom sporen we ze nog dagelijks via pootafdrukken op.”

Het nauwgezet volgen van de neushoorns en andere dieren heeft te maken met mogelijke stroperij, maar ook met de gezondheid van de dieren. “We zien bijvoorbeeld dat de uitgezette neushoorns vergroeiingen aan hun oren hebben en dat de oren vol zitten met teken. Dat zou kunnen komen doordat er weinig ossenpikkers in dit park zijn”, zegt Miles, doelend op vogels die leven van parasieten op de huid van grote planteneters.

“We hebben ontdekt dat in de omgeving van het park pesticiden worden gebruikt om teken bij vee te weren. Mogelijk vergiftigen die de ossenpikkers, waar uiteindelijk ook de neushoorns onder lijden. We kijken nu of we veehouders een beter alternatief kunnen bieden. En mogelijk zetten we dan ossenpikkers uit om ze een nieuwe populatie te laten vormen.”

Gewapende rangers in het Majate-wildpark in Malawi. Beeld Koen Moons

Het begint met een hek

Het herstel van het park door African Parks, dat inmiddels in 22 parken in 12 Afrikaanse landen eenzelfde opleving probeert te bewerkstelligen, begon met het plaatsen van een hek. “Iedereen heeft een hekel aan hekken, maar er zal naar mijn mening nooit een reservaat in Afrika overleven zonder hekken eromheen”, zegt parkmanager John Adendorff stellig. “Het is nodig om de dieren te beschermen tegen mensen en andersom.”

Het beschermen van de dieren was in de eerste maanden van het vernieuwde park topprioriteit. “We hebben goed opgeleide en heel gedisciplineerde rangers die moeten voorkomen dat er dieren worden geschoten en die vallen en strikken opsporen en opruimen. De eerste jaren was dat een grote uitdaging, maar we hebben het nu aardig onder controle.”

Andersom is ook het voorkomen van aanvaringen tussen gevaarlijke dieren en mensen een belangrijke voorwaarde voor draagvlak voor het behoud van het park in de omgeving. Die omgeving kent een zeer traditionele, onofficiële machtsstructuur. “We hebben te maken met zes traditionele leiders en onder hen weer dorpsoudsten”, legt Adendorff uit. Je moet die traditionele structuren respecteren, anders krijg je niets voor elkaar.

De lokale leiders zitten ook in de Majete Wildlife Reserve Association en praten mee over het beheer. Ook hebben we allerlei projecten om de gemeenschap te ondersteunen, zoals het opzetten van bijenhouderijen en een visvijver, en gaat een deel van de opbrengsten van het kampterrein naar de gemeenschap. En afgelopen weken kregen ruim 2500 mensen toestemming om hier gras en bamboe te oogsten.”

Een eerste kennismaking met de rijkdom van het eigen land

Daarnaast biedt de organisatie scholingstrajecten aan voor mensen die in het park willen werken, en schoolklassen krijgen regelmatig een kijkje in het park. Voor kinderen is het vaak een eerste kennismaking met de natuurlijke rijkdom van hun eigen land. “Je moet goed beseffen dat je als Europeaan meer weet van de Afrikaanse natuur dan een Malawiër”, zegt Adendorff. “Hun opa’s waren de laatsten die nog een olifant in het echt hebben gezien.”

“Door de nieuwe generatie kennis te laten maken met hun eigen natuurlijk erfgoed, hopen we dat ze het weer belangrijk gaan vinden en het echt gaan zien als een groot verlies wanneer een leeuw sterft. Die waardering voor natuur is echt nodig om als park te blijven bestaan, ook als onze concessie van de overheid ophoudt en we het park weer moeten overdragen.”

Het park is nog steeds sterk afhankelijk van schenkingen van partijen als de Nationale Postcodeloterij en grote particuliere geldschieters, overigens grotendeels geworven vanuit het Nederlandse kantoor van African Parks. Uiteindelijk moet opbrengsten uit toerisme de kosten gaan dragen. “Je kunt hier in Majete alles vinden wat je tijdens een safari zou willen zien, inclusief de big five”, zegt Adendorff.

Een voorbeeld en bron voor parken elders in Afrika

“Maar er mist in dit land een toeristische infrastructuur die je wel ziet in Tanzania of Zuid-Afrika, en vluchten naar Malawi zijn duur en heel beperkt.” Toch hoopt African Parks op het ontstaan van echt safaritoerisme, maar de organisatie werkt ondertussen ook aan alternatieve inkomstenbronnen, zoals carbon credits, een systeem om geld te verdienen met vastlegging van CO 2 .

Al met al wordt Majete inmiddels door veel natuurbeschermers gezien als voorbeeld voor heel Afrika. De geïntroduceerde dieren doen het er zo goed, dat het park zelfs een bron is voor populaties elders in Malawi en daarbuiten. “We hebben al olifanten verhuisd naar een ander park in Malawi”, zegt Adendorff. “En er zijn parken die graag onze leeuwen willen, omdat de populatie daar gestroopt is. Maar met leeuwen zijn we heel voorzichtig. We willen eerst zeker weten dat de leefomgeving geschikt is en dat er voldoende wordt gedaan om stroperij te voorkomen. Wat we hier zorgvuldig hebben opgebouwd willen we niet elders kwijtraken.”

In de middag gaat een nieuwe groep medewerkers van het park op pad met een grote antenne en ontvanger. Ook de Afrikaanse wilde honden, vorig jaar als meest recente nieuwe soort geherintroduceerd, worden nauw gevolgd dankzij een zender om de hals. Na circa 20 minuten kijkt een volwassen wilde hond ons vanuit de verte aan. Haar negen pups rennen om haar heen. “Normaal zijn ze niet zo angstig, maar met pups erbij zijn ze heel voorzichtig”, legt een van de rangers uit. Alle pups blijken nog in leven. Ook met de nieuwste bewoner van Majete gaat het goed, het systeem is nog weer wat dichter bij iets wat ooit helemaal verloren leek te gaan.

