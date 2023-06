Van der Wal wil eindelijk resultaten boeken

“Ik wil het denkproces op gang brengen zodat boeren gaan afwegen hoe zij de toekomst in willen”, zegt minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof). Zij ziet de boeren de komende zes maanden graag met adviseurs aan de keukentafel: ga ik door of ga ik mijn bedrijf veranderen?

Maandag presenteerde Van der Wal de ‘Aanpak Piekbelasting’ die de uitstoot van stikstof moet terugdringen. Zij hoopt dat tenminste zeshonderd bedrijven in de buurt van kwetsbare natuur het aanbod grijpen om te stoppen zodat zij ‘een grote deuk’ kan slaan in de stikstofdepositie in de natuur.

Voor Van der Wal hangt er veel vanaf. Vier jaar geleden al haalde de Raad van State een streep door de manier waarop vergunningen werden verleend en vanaf dat moment is de politiek al op zoek naar antwoord op de vraag hoe de stikstofcrisis kan worden bedwongen.

Gaat het lukken?

De vraag is of Van der Wal met deze aanpak een van de lastigste struikelblokken voor het kabinet uit de weg kan ruimen. Gaat het lukken om genoeg boeren te laten stoppen, zodat de natuur kan herstellen en er ruimte ontstaat om vergunningen af te geven voor andere activiteiten, zoals woningbouw en uitbreiding van bedrijven? Die ruimte zou ook gebruikt moeten worden voor het legaliseren van Pas-melders (veehouders die eerst geen vergunning nodig hadden, maar nu wel).

Ongeveer drieduizend boeren krijgen een aanbod om te stoppen tegen 120 procent van de waarde van hun bedrijf. Zij zijn aangemerkt als piekbelaster: ze laten meer dan 2500 mol stikstof per jaar neerslaan in Natura2000-gebieden. Een houder van melkvee, varkens, pluimvee en kalveren kan inloggen op een website en zien of hij een piekbelaster is of niet, en moet voor april volgend jaar kiezen.

De meeste piekbelasters, 60 procent, zitten in de provincie Gelderland (Gelderse Vallei en de Veluwe). Op ruime afstand volgen Noord-Brabant en Limburg met 9 procent. Om ook enigszins een spreiding over Nederland te krijgen, kunnen ongeveer negenduizend boeren die geen piekbelaster zijn, maar wel fiks uitstoten in de buurt van Natura2000 zich ook laten uitkopen, maar zij krijgen een lager aanbod: 100 procent van de waarde van hun bedrijf.

Menukaart

Stoppen is niet de enige optie die piekbelasters krijgen voorgelegd. Zij kunnen ook subsidie krijgen als zij minder stikstof uitstoten door minder koeien per hectare te gaan houden, omschakelen naar een milieuvriendelijker bedrijfssysteem, technische innovatie toepassen of het bedrijf verhuizen naar een plek waar stikstof de natuur minder schaadt. Hoe die regelingen er precies uitzien is nog onduidelijk. Het moet een soort menukaart worden, zegt Van der Wal.

Het wordt nog lastig om te beslissen welke technische innovatie rijp is voor subsidie. In Noord-Brabant bijvoorbeeld waren hoge verwachtingen van emissiearme stalvloeren, maar de uitkomsten vallen bitter tegen en de rechter heeft inmiddels gezegd dat de stikstofreductie bij deze stallen niet vaststaat. Ook is er is een robot op de markt die koeienpoep en -plas scheidt en daardoor zou kunnen zorgen voor forse reductie. Het apparaat staat al op een officiële overheidslijst, maar wetenschappers hebben grote twijfels.

Geen onteigening

Happen boeren toe? Van der Wal vecht tegen groot wantrouwen bij boeren. Die opperen regelmatig dat zij op de oude voet verder willen. De regelingen die de minister maandag presenteerde zijn vrijwillig. De stikstofminister zegt dan ook dat zij de boeren hoopt te ‘enthousiasmeren om stappen te zetten’ en dat dit het enige aanbod is. Zij houdt strengere regels achter de hand, maar wat haar betreft geen onteigening.

Haar collega Piet Adema (landbouw) poogt nog om een landbouwakkoord te smeden dat een beeld moet schetsen van de sector in 2040. Het is onzeker of dat er komt. Volgens Van der Wal weten boeren echt wel hoe het ervoor staat: “De kwaliteit van water moet beter, de kooldioxide-uitstoot moet net als de stikstofemissie omlaag en boeren moeten verder verduurzamen.”

Lees ook:

Stikstofprofessoren pleiten voor trendbreuk: ‘Geef boeren een duidelijk doel mee’

Beoordeel boeren niet op waar hun stikstof neerkomt, maar op hun uitstoot. Dat is het kernpunt in een zwaarwegend advies dat drie stikstofprofessoren schreven in opdracht van minister Van der Wal.