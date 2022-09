Van aankaarten naar oplossen: wat hebben milieuorganisaties in vijftig jaar bereikt?

Vijftig jaar geleden, na het rapport van de Club van Rome en het boek Dode lente van Rachel Carson, stond het milieu hoog op de publieke agenda. Plaatselijke groepen wonden zich op over kanalen die verstopt raakten met afval, dode vissen en stinkend schuim, streden tegen walmende fabrieken waarvan de rook de was verkleurde, en pleitten voor bomen in plaats van beton.

Rond 1972 zagen de vereniging Milieudefensie, de stichtingen Natuur & Milieu en De Kleine Aarde, Greenpeace en de milieufederaties het licht. Een van de eerste demonstraties van Milieudefensie was gericht tegen wegwerpverpakkingen en plastic afval, nog steeds een grote ergernis van velen. “Toen ik in 1998 bij Milieudefensie begon als vrijwilliger was mijn eerste campagne gericht tegen petflessen”, zegt Donald Pols (50) met een lach van herkenning.

Pols is inmiddels directeur van Milieudefensie. “Maar er is sindsdien veel verbeterd. Je kunt nu in de grachten zwemmen, auto’s en fabrieken zijn schoner. En dankzij het statiegeld slingeren er nauwelijks nog plastic flesjes rond.” Vijftig jaar geleden richtte Milieudefensie zich op de burger, met bijvoorbeeld de boodschap melk in glazen flessen te kopen in plaats van in wegwerppakken. Dat is andere koek dan de vorig jaar gewonnen rechtszaak tegen Shell, dat nu zijn CO 2 -uitstoot drastisch moet beperken.

Nietjes uit een theezakje peuteren

“Onze werkwijze is heel anders dan vijftig jaar terug”, zegt Pols. “Je kunt in die halve eeuw globaal drie fases onderscheiden. In de eerste fase werd het milieu op de agenda gezet. De focus lag op gedragsverandering. Biologische producten, hergebruik, nietjes uit theezakjes peuteren voor gescheiden afvalinzameling. Rond 1990 begon een fase van professionalisering. De geitenwollen sokken gingen uit, milieuorganisaties traden op als een soort gratis consultants voor overheden en bedrijven.”

“De laatste vijftien jaar richten we ons samen met burgers op systeemverandering. De meeste mensen willen best offers brengen voor klimaatbeleid, mits de grote vervuilers niet langer ontzien worden. Die zijn, net als de overheid, deel van het economische systeem dat de milieuproblemen veroorzaakt. Vandaar die rechtszaak tegen Shell, die dankzij crowdfunding en 17.000 medeondertekenaars mogelijk werd. De steun van burgers is essentieel, want we zijn als samenleving verantwoordelijk voor onze eigen milieuregels. We kunnen niet langer doorgroeien ten koste van onze leefomgeving. Dat geldt voor burgers, voor bedrijven, en voor boeren.”

De twee grote mondiale crises zijn volgens Pols biodiversiteitsverlies en klimaatverandering, waarbij Milieudefensie focust op klimaat. Jan Juffermans (77), milieuverdediger van het eerste uur bij De Kleine Aarde, vindt het ‘tragisch’ dat biodiversiteit weinig aandacht krijgt. “Er is een ecologische ineenstorting gaande”, waarschuwt hij. “Ik zie de toekomst somber in, al zijn er goede initiatieven. Ik ken veel mensen die, vaak in groepen, hun eigen voedsel verbouwen, of samen een boerderij runnen. Die kant moet het op, maar daarvoor is inderdaad een systeemverandering nodig.”

Milieudefensie voert actie tegen de aanleg van de Tweede Coentunnel, in 1988. Beeld Nationaal Archief

Kwetsbaar bolletje

De Kleine Aarde begon in 1972 als tijdschrift. In 1973 richtte Sietz Leeflang bij Boxtel de gelijknamige biologische proefboerderij en werkplaats voor schone technieken op. De naam verwijst naar de vanuit de ruimte genomen foto van de aarde, die als een kwetsbaar bolletje in de oneindigheid hangt. Op drie hectare grond werd geëxperimenteerd met biologische land- en tuinbouw, met windmolens, zonnepanelen en duurzame bouw, met de energiezuinige bolwoning als bolwerk.

Juffermans, decennialang het gezicht van De Kleine Aarde, is weliswaar gepensioneerd, maar niet minder actief voor het milieu. Hij mag de toekomst dan somber inzien, hij blijft er opgewekt bij. “Rond de eeuwwisseling raakte onze demonstratiefunctie uitgespeeld”, vertelt hij. “Dat was eigenlijk een mooie vaststelling. Zonnepanelen, windmolens, duurzaam bouwen en biologische landbouw waren inmiddels overal bekend en anders hoefde je maar op internet te snuffelen.”

Ze werden alleen nog onvoldoende toegepast. “Dat bracht ons tot het schokkende besef dat al die geweldige alternatieven die we in ons onstuitbare optimisme met vallen en opstaan hadden ontwikkeld, totaal zinloos zouden zijn als het economische systeem niet drastisch zou veranderen.” Tegenwoordig is De Kleine Aarde geen proeftuin meer, maar een centrum waar mensen met uiteenlopende expertises samenwerken met boeren voor een landbouwtransitie naar een, zo staat het op de website, ‘natuur gedreven voedselproductie’.

Op te grote voet

Juffermans staat daar helemaal achter: “Onze productie en consumptie overstijgen de draagkracht van de aarde nu al ver. We leven op veel te grote voet, ook in Nederland. We kampen met stikstofuitstoot, klimaatontwrichting en natuurvernietiging. Het leeuwendeel van onze ecologische voetafdruk bevindt zich trouwens in het buitenland, waar onder meer ons veevoer wordt verbouwd. We hebben beleid nodig dat gericht is op zeker een halvering van onze voetafdruk; dat is ook een kwestie van mensenrechten.”

De uit Canada afkomstige term ‘ecologische voetafdruk’ is door Juffermans in Nederland geïntroduceerd en met verve bekendgemaakt. Zelf is hij actief in de Werkgroep Voetafdruk Nederland, die onder meer pleit voor een bevolkingsafname, mede door geleidelijke afschaffing van de kinderbijslag. “Milieudefensie doet helaas niets met het bevolkingsvraagstuk, zelfs niet nadat de motie die wij als leden indienden, tijdens de algemene ledenvergadering werd aangenomen.”

Donald Pols erkent dat Milieudefensie zich niet bezighoudt met bevolkingsgroei, omdat de rijkste 10 procent van de wereld de helft van alle CO 2 -uitstoot veroorzaakt. “Je kunt je dus beter via overheden en multinationals op die 10 procent richten”, vindt hij. “Niet dat we voor kinderbijslag zijn, maar we voeren er geen campagne tegen.”

Milieudefensie vraagt in 1979 meer aandacht voor zonne-energie door toenmalig minister van economische zaken Van Aardenne de ‘zonnesteekpenning‘ om te hangen. Beeld Nationaal Archief

Radioactief afval in zee

In 1972 richtten vier organisaties, waaronder Natuurmonumenten, de stichting Natuur & Milieu op, teneinde met hun gezamenlijke kennis het overheidsbeleid te beïnvloeden. “Vijftig jaar later is Natuur & Milieu nog altijd primair gericht op overheidsbeleid”, vertelt directeur Marjolein Demmers (54). “Destijds ging het vooral om het signaleren van misstanden. Dat er radioactief afval in zee gedumpt werd was zo’n misstand en mede dankzij ons is dat tegenwoordig ondenkbaar.”

En er is meer. Demmers: “Loodvrije benzine en rookfilters tegen dioxine in de afvalverbranding zijn andere verbeteringen die in beleid zijn vastgelegd. Sommige strijdpunten van weleer zijn onveranderd actueel. Ons eerste rapport bijvoorbeeld ging over bio-industrie: het was de tijd van schaalvergroting en intensivering van de landbouw, met pesticidegebruik en mestoverschotten. Er zijn verbeteringen geweest, maar niet genoeg.”

“De stikstofuitstoot is gestaag verminderd, maar ook als we minder uitstoten, vervuilen we nog steeds, en dat stapelt zich jaar na jaar op. Verbeteringen worden soms tenietgedaan door het productiesysteem dat niet verandert. Dan wordt er bijvoorbeeld een landbouwvergif verboden, en komen er twee alternatieven op de markt die in combinatie nog schadelijker zijn.”

Ernstigste bedreigingen

Net als haar collega van Milieudefensie ziet Demmers klimaatverandering en biodiversiteitsverlies als de twee ernstigste bedreigingen voor de huidige aarde. “De grenzen van de draagkracht van onze planeet zijn overschreden”, waarschuwt ze. Sinds 2010 is klimaat het speerpunt van de stichting, “omdat daar geen effectieve wet- en regelgeving voor bestond. Er waren wel wat subsidiepotten, bijvoorbeeld voor zonnepanelen, maar het bleef jarenlang bij praten, pappen en nathouden. Toen het klimaat op de agenda stond, pakten we biodiversiteit ook weer op.”

Aan biodiversiteitsbehoud werkt Natuur & Milieu via natuurinclusieve landbouw, maar ook met bijvoorbeeld een jaarlijkse bijentelling. “Dat is onderdeel van ‘Nederland Zoemt’, een programma om wilde bijen te beschermen. Want we richten ons ook op het publiek, zowel voor gedragsverandering als voor beleidsbeïnvloeding. Door mensen erbij te betrekken laten we aan de politiek zien dat milieu leeft. Dan maken we meer kans op gewenst beleid.”

Eindelijk lijkt het tij te keren

In de loop der jaren verschoof de aandacht van het agenderen van milieuproblemen naar het oplossen ervan. Daartoe vormt Natuur & Milieu coalities met bedrijven en andere organisaties, bijvoorbeeld voor een Nationaal Isolatieprogramma. “Die organisaties moeten wel echt hun nek uitsteken”, zegt Demmers. Aan greenwashing hebben we niets en het zou ons imago schaden. Door samen te werken leren wij de obstakels voor verduurzaming kennen. En daar kunnen we de overheid over informeren.”

Toch ontsnapt Natuur & Milieu niet altijd aan kritiek op die samenwerking met het bedrijfsleven. Een jaar of vijf geleden werkte de stichting samen met bottelaars om de plastic flesjes van de straat te halen. De sector bleef echter gekant tegen statiegeld en had al veel geld uitgegeven aan vergeefse voorlichtingscampagnes. Maakte Natuur & Milieu een fout door daar geen afstand van te nemen?

“Nou, wij waren uiteraard voor statiegeld, maar dat was politiek nog onhaalbaar”, legt Demmers uit. “We hadden bar weinig vertrouwen in weer een door de bottelaars betaalde voorlichtingscampagne, maar gingen akkoord op voorwaarde van strenge monitoring. Daaruit bleek weldra dat effect uitbleef. En om die uitslag kon de overheid niet heen. Dat maakte statiegeld politiek haalbaar.” En zo stuurde de publiekscampagne die niet werkte wel het beleid in de gewenste richting.

Geheel in de lijn van het ontstaan van Natuur & Milieu uit vier moederorganisaties in 1972, richtte de stichting in 2007 de Groene11 op, om het effect van het lobbywerk van de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties te vergroten. En het tij lijkt nu eindelijk te keren. Er is steeds meer animo om de klimaatproblemen op te lossen, ook onder politici. Demmers: “Dat moet ook, we hebben volgens het IPCC nog maar weinig tijd voor maatregelen”.

