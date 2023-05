Van ‘aanbrengpremie’ tot ‘golden hello’: werkgevers gooien alles in de strijd voor nieuw personeel

Extra salaris of een hogere reiskostenvergoeding. Een ‘aanbrengpremie’ voor bestaand personeel dat een nieuwe collega binnen weet te hengelen. Soms zelfs een stay-on-bonus voor werknemers die blijven, of een golden hello – oftewel entreebonus – voor nieuw personeel.

Werkgevers gooien alles in de strijd om aan nieuw personeel te komen, constateert werkgeversvereniging AWVN. ‘De arbeidsmarktkrapte is zo groot en hardnekkig dat dit om creativiteit van werkgevers vraagt’, schrijft de werkgeversvereniging in een rapport. Ze zetten daarbij vaak financiële prikkels in. ‘Dat leidt tot hogere kosten en flinke onderlinge concurrentie tussen werkgevers, terwijl de vijver waaruit zij vissen niet groter wordt.’

Krapte houdt aan

AWVN deed onderzoek onder 415 werkgevers uit verschillende sectoren: van groot tot klein en verspreid over het land. 86 procent van de organisatie ervaart krapte; in 2021 lag dat percentage nog iets hoger (90 procent). Snelle verbetering zien de werkgevers nog niet. 59 procent verwacht dat de krapte aanhoudt, 27 procent denkt zelfs dat die nog toeneemt.

Het personeelsverloop is gemiddeld 12 procent. De verschillen per organisatie zijn daarbij wel groot, benadrukt AWVN. Er zijn werkgevers waar bijna niemand vertrekt, maar ook waar het verloop oploopt tot zelfs 50 procent. Bij wat voor soort werkgevers er veel of juist weinig mensen vertrekken, kan AWVN op basis van dit onderzoek niet aangeven. “Daar is de steekproef te beperkt voor", zegt een woordvoerder.

Opvallend is verder dat werknemers vooral staan te springen om werknemers met enige, maar ook weer niet heel veel ervaring. De nood aan personeel met tussen de 1 en 10 jaar ervaring is vooral erg hoog. Het tekort aan starters of aan mensen met meer dan 10 jaar ervaring is volgens de werkgevers dan weer beperkter.

Vooral technici, productiemedewerkers en ICT’ers zijn enorm gewild, net als in eerdere AWVN-onderzoeken van twee en vier jaar geleden. ‘Voor de derde keer op rij geven werkgevers aan dat zij ernstige tekorten ervaren in deze sectoren, en er lijkt geen verbetering in zicht.’

Andere oplossingen

Het zou goed zijn als werkgevers naar andere oplossingen kijken dan alleen financiële prikkels, benadrukt AWVN. Bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan groepen die nu aan de zijlijn staan, zoals met een bijstandsuitkering of arbeidshandicap.

‘Inclusief werkgeverschap’, noemt AWVN dat. ‘Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die inclusief werven vaker hun omzet zien stijgen dan niet-inclusieve werkgevers. Misschien kan iemand niet een hele functie invullen, maar wel bepaalde werkzaamheden verrichten die daartoe behoren en zo het zittend personeel ontlasten.’

Ook vraagt AWVN aandacht voor het belasting- en toeslagenstelsel. Dat zit zo complex in elkaar dat meer werken niet altijd loont, omdat mensen bijvoorbeeld toeslagen dreigen kwijt te raken als ze meer uren maken. Een ‘belangrijke blokkade’, signaleren de werkgevers. Zeker omdat ook een uitbreiding van het aantal werkuren van parttimers een belangrijke oplossing voor personeelstekorten kan zijn.

In de spiegel kijken

Daarnaast kunnen werkgevers ook zelf in de spiegel kijken, door ‘keuzes te maken over werkzaamheden die echt nodig zijn’. Meer focus dus op wat er écht moet gebeuren, niet-noodzakelijke activiteiten afbouwen en automatiseren waar dat kan.

Broodnodig, want anders bestaat het gevaar dat de krapte zichzelf versterkt. Omdat personeel op de krappe arbeidsmarkt makkelijk elders een baan vindt. En als daar niet snel iemand voor terugkomt, neemt de werkdruk voor de blijvers weer toe. Met als risico dat zij uitvallen, of óók vertrekken omdat hun werk minder aantrekkelijk wordt. Het maakt ook aandacht voor de mentale gezondheid en werkplezier van groot belang, signaleert AWVN.

