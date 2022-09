Van 128 liter drinkwater per persoon per dag spoelt bijna 112 liter weg door doucheputje en toilet

Slechts een fractie van het drinkwater dat dagelijks thuis uit de kraan komt, drinken we daadwerkelijk op. Niet meer dan 2,6 liter per persoon, verdeeld in 1,1 liter aan kopjes koffie of thee en 1,5 liter bij het koken en verdere bereiding van voedsel. Dat is krap aan 2 procent van de 128,1 liter drinkwater die Nederlanders per persoon per dag gebruiken.

Veruit het meeste drinkwater verdwijnt na gebruik in het riool: het loopt na het douchen weg in het afvoerputje (46,2 liter), spoelt het toilet door (30,2 liter) of stroomt na het wassen van kleding (17,9 liter) of de vaat (3,9 liter) in de afvoerpijp. Ook bad en wastafel, meerdere keren handen wassen en schoonmaak kosten dagelijks vele liters kraanwater. Uiteindelijk is 122,7 liter per dag afvalwater. Van de overige 2,8 liter drinken huisdieren en geven we planten water, zowel binnen als buiten.

Zes jaar geleden was het dagelijks drinkwatergebruik nog 119,2 liter per persoon. Het ligt voor de hand de toename van bijna 9 liter te wijten aan de coronapandemie, waardoor meer mensen thuiswerken. Maar de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin durft de vergelijking met 2016 niet aan omdat de onderzoekmethode niet helemaal hetzelfde is als toen.

Beeld Anne Blaak

Regenwater opvangen

Wel komen de conclusies overeen: we drinken in de praktijk maar heel weinig van het drinkwater dat we gebruiken, het meeste gaat op aan douchen en toilet. De drinkwaterbedrijven dringen daarom net als de waterschappen aan op waterbewust bouwen, waardoor de miljoen nieuwe woningen die Nederland nodig heeft regenwater kunnen opvangen om te gebruiken voor toilet, was en schoonmaak.

De vanzelfsprekendheid dat water uit de kraan komt staat volgens de bedrijven onder druk door droogte, te snelle afvoer en verzilting, terwijl de kwaliteit van de bronnen verslechtert door vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Ze vragen om aanpassing van het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit, om ‘vermindering van het gebruik van drinkwater voor doeleinden waarvoor drinkwater niet strikt noodzakelijk is’ mogelijk te maken.

Het onderzoek is in opdracht van Vewin uitgevoerd door het Centraal Bureau voor Statistiek, dat tussen november 2020 en november 2021 bijna 20.000 mensen een vragenlijst voorlegde, die door minder dan 3.000 (15 procent) mensen is ingevuld.

Lees ook:

Rotterdam drinkt uit de Maas: ‘De waterkwaliteit gaat achteruit’

Pal onder de Van Brienenoordbrug produceert Evides het drinkwater voor Rotterdam, afkomstig uit de Maas. Directeur Annette Ottolini ziet de kwaliteit van het Maaswater achteruitgaan.

‘Zekerheid dat er altijd drinkwater is staat onder druk’

Waterbedrijf Vitens heeft voor het eerst drinkwateraanvragen moeten weigeren. De leveringszekerheid staat onder druk, waarschuwt directeur Jelle Hannema.