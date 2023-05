Vakgroep TU Delft haalt de banden met de fossiele industrie juist aan. ‘Shell weren is hypocriet’

Red de planeet, omarm de fossiele industrie. Dat is kort gezegd de filosofie die de afdeling geoscience en engineering van de TU Delft erop nahoudt.

Dat staat haaks op de eis van de studenten van actiegroep End Fossil: Occupy. Schrap alle banden met de fossiele industrie, eisen zij woensdag tijdens de bezetting van een zaal op de universiteit. In plaats daarvan intensiveert de geologievleugel van de TU Delft doelbewust de samenwerking met olie- en gasbedrijven.

“Shell en andere fossiele bedrijven de deur wijzen zou hypocriet zijn”, zegt hoogleraar geologie Giovanni Bertotti van de TU in Delft. “Je kunt dan zeggen: wij hebben schone handen. Maar het klimaat schiet er niets mee op. Integendeel.”

Nee, romantisch klinkt het niet

De geologie-afdeling kan volgens Bertotti de energietransitie juist vooruit helpen door kennis en geld te accepteren uit de olie- en gassector. “Natuurlijk, dat klinkt niet romantisch. Maar feit is: zij hebben veel kennis van de bodem hebben én veel budget.”

Op de website Mappingfossilties, een databank die de band tussen bedrijfsleven en universiteiten in kaart brengt, blijkt dat fossiele bedrijven tientallen TU Delft-projecten sponsoren en (mee)financieren. Ook sponsport Shell activiteiten en carrièredagen.

Of de fossiele energiebedrijven willen samenwerking uit pr-overwegingen, zoals de activistische studenten stellen, doet er volgens Bertotti niet zo toe. “Het is de verantwoordelijkheid van de universiteit om, heel transparant, alleen projecten te kiezen die aantoonbaar het belang van het klimaat dienen.”

Een voorbeeld: schone warmte uit de boden pompen bij de campus van de TU Delft. “Shell betaalt mee. En anders zou dat project nooit kunnen doorgaan”, zegt Bertotti, die alleen praat namens zijn vakgroep. De TU Delft als geheel moet nog een standpunt bepalen.

Miljardenwinsten naar vervuilende energie

“Ik snap de protesten van de studenten wel”, reageert hoogleraar Andy van den Dobbelsteen, coördinator duurzaamheid van de TU Delft. Hij vindt het ‘nauwelijks meer uit te leggen’ om met bedrijven als Shell samen te werken, zolang de oliereus het gros van de miljardenwinsten blijft steken in vervuilende energie.

“Mijn voorstel is: stel fossiele bedrijven een ultimatum. Verbreek de banden als ze niet kiezen voor een radicale schone strategie.” De twee laatste olie- en gasprojecten moeten direct stoppen, zegt Van der Dobbelsteen, verder kan de TU Delft eerst nog druk uitoefenen op Shell en anderen.

Door direct alle banden te schrappen, zoals End Fossil: Occupy vraagt, zou de universiteit zich in eigen voet schieten. Olie- en gasbedrijven hebben als geen ander kennis in huis over de bodem, buizen en energietransport.

Veel van die kunde is ook nodig voor de ontwikkeling van duurzame energietechnieken, zoals aardwarmte, groene waterstof of CO 2 -opslag. Om ervoor te zorgen dat de TU-vakgroep zich niet voor een fossiel karretje laat spannen, geldt als vuistregel dat samenwerkingen kennis moeten opleveren die bruikbaar is voor de energietransitie.

Samenwerken met oliebedrijven zou ‘wetenschap’ ondermijnen

Onwenselijk, vinden activistische studenten. Tientallen van hen roepen de TU Delft op om zich te volledig te distantiëren van de fossiele sector. Door samen te werken ‘legitimeert de universiteit de industrie en haar destructieve gevolgen voor het klimaat’, stellen zij. Universiteiten kunnen volgens de actiegroep niet samenwerken met olie- en gasbedrijven die ‘wetenschap’ ondermijnen, door ondanks IPCC-alarmbellen olie te blijven oppompen.

De protestactie woensdag in Delft is onderdeel van een actieweek, waarin End Fossil: Occupy bij een reeks universiteiten dezelfde eis neerlegt, zoals dinsdag in Rotterdam gebeurde. Dat de VU in Amsterdam beloofde om fossiele banden te verbreken stemt ze hoopvol. In een verklaring schrijven ze: ‘Dit is de eerste stap, er gaan nog meer universiteiten volgen’.

