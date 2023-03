Vakbonden doen beroep op stakers die een dubbele vergoeding vragen. ‘Doe het niet’

Niet eerder heeft Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV, meegemaakt dat leden zowel bij zijn bond als bij een andere bond een stakingsuitkering aanvragen. Tot nu, bij de voortdurende stakingen in het streekvervoer. “Onze kaderleden hoorden hierover van collega-buschauffeurs tijdens het eten van een boterham”, zegt hij over de ontdekking.

Diezelfde kaderleden zagen het vervolgens met eigen ogen gebeuren. “Wie het werk neerlegt kan zich op verschillende plekken in het land melden bij een stalling van de vakbond. Daar kunnen ze dan een stakingsuitkering aanvragen. Onze kaderleden zagen buschauffeurs zich eerst melden bij een stalling van CNV en daarna bij FNV, of andersom”, vertelt de voorzitter van CNV. FNV beaamt dat.

Om hoeveel mensen het precies gaat, kan Fortuin niet zeggen, maar het zijn er enkele tientallen. Stakers krijgen van de bonden voor de eerste vijf dagen dat ze het werk neerleggen 70 euro per dag, daarna gaat dat bedrag omhoog naar 95 euro per dag. Dat zijn netto bedragen.

Niet de bedoeling

Vanaf maandag doen zowel FNV als CNV een nadrukkelijk beroep op hun leden om niet bij allebei een stakingsuitkering aan te vragen. Fortuin: “Een stakingsuitkering is om je gederfde inkomsten te dekken, omdat werkgevers voor die dag geen loon uitbetalen. Het is niet de bedoeling dat je er bij wijze van spreken aan gaat verdienen door die uitkering bij twee bonden aan te vragen”, zegt hij. “Dat is ook niet solidair, aangezien je collega’s de stakingskas vullen. Daarover zullen we het gesprek met onze leden aangaan”, zegt de voorzitter.

Een officieel verbod is het dus niet. “Daarvoor zouden de bonden nieuwe regels moeten opnemen in hun statuten”, zegt Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij Das. “En dan is het nog maar de vraag hoe je erachter komt dat mensen de aanvraag bij twee bonden doen. Vanwege de privacywetgeving mogen bonden geen persoonsgegevens uitwisselen”, zegt hij.

“Dat zijn we ook helemaal niet van plan. Het gaat hier maar om een kleine groep mensen die misschien niet eens weten dat wat ze doen niet wenselijk is. We attenderen mensen hierop en FNV doet dat ook”, zegt Fortuin. Volgens hem is dat voor veel mensen genoeg om het juiste te doen.

Geen terugvorderingen

De bonden maken zich geen zorgen over het leeg raken van de stakingskas. Die is goed gevuld, laten ze weten. Bovendien zijn ze blij met de toestroom aan nieuwe leden. “Dat mensen lid worden van twee vakbonden, daar is natuurlijk niemand op tegen”, benadrukt Fortuin. Een lidmaatschap bij CNV sluit je af voor een jaar.

Er ligt ook geen plan om eerder uitbetaalde dubbele stakingsuitkeringen terug te vorderen. Dat kan ook niet. Besselink: “Vakbonden hebben nu alleen in hun regels opgenomen dat ze stakingsgeld kunnen terughalen op het moment dat een werkgever met terugwerkende kracht toch loon betaalt over de dagen dat het werk is neergelegd.”

Deze week wordt opnieuw gestaakt in het streekvervoer. De staking is landelijk, maar op dinsdag en donderdag alleen in Groningen en Friesland bij de streektreinen van Arriva. De vakbonden willen in zes weken 15 stakingsdagen organiseren. Werknemers willen een hoger loon en een lagere werkdruk. De vereniging werkgevers openbaar vervoer (VWOV) zegt niet aan die eisen tegemoet te kunnen komen.

Lees ook:

Zelfverzekerde bonden nog niet klaar met acties

Stakingen in onder meer het streekvervoer en ziekenhuizen houden aan. Dat raakt kwetsbaren en kan leiden tot onrust op de werkvloer.