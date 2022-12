Vakbond versus Bijenkorf en Hema: loon is ‘slechter dan ooit’

Reacties Hema en De Bijenkorf

De Hema is boos over de opstelling van de FNV. “We herkennen ons absoluut niet in de negatieve teneur die de FNV beschrijft”, zegt een woordvoerder van de warenhuisketen. “De feiten liggen anders. Het overgrote deel van de HEMA medewerkers ontvangt per 1 januari 10,15 procent loonverhoging.” Volgens het winkelbedrijf is ‘de basis’ in de nieuwe Retail Non-Food cao ‘goed geregeld’ en zal het ‘eigen HEMA-karakter’ worden vastgelegd in een aanvulling met bedrijfseigen regelingen, dus bovenop de RNF-cao. “Daarnaast komt er een overgangsregeling voor huidige medewerkers. We gaan daarin afspraken maken hoe we omgaan met eventuele verschillen tussen de cao’s. Voor het opstellen van de overgangsregeling hebben we de vakbonden, inclusief de FNV uitgenodigd.”

De Bijenkorf laat weten dat het in september ‘een marktconform bod’ heeft neergelegd om de cao-lonen te verhogen met 6 procent. Mede door de verhoging van het wettelijk minimumloon kan de totale loonsverhoging voor medewerkers volgens het luxewarenhuis oplopen tot 12,9 procent. “De vakbonden hebben ervoor gekozen dit bod af te wijzen. De Bijenkorf heeft wel besloten om het eerste deel van de loonsverhoging (minimaal 3,5 procent, maximaal 5 procent) alvast eenzijdig door te voeren om de medewerkers tegemoet te komen in deze financieel zwaardere tijden.”