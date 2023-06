Vakbond FNV maant pensioenfondsen: haal geld weg bij olie en gas

Vakbond FNV gaat zijn invloed aanwenden om pensioengeld weg te krijgen uit fossiele bronnen. Geld dat de pensioenbeheerders hebben uitstaan in fondsen van olie- en gasbedrijven, in totaal zo’n 12 miljard euro, zouden ze snel moeten verplaatsen naar duurzame energieprojecten.

Het ledenparlement van FNV, het hoogste vakbondsorgaan, heeft die groene doelstelling vrijdag officieel in de statuten vastgelegd. Het verplaatsen van investeringen naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie is volgens de vakbond nodig om de Parijse Klimaatdoelen te halen.

Oproep kan de werkgelegenheid raken

In praktijk betekent het besluit dat FNV-bestuurders, die samen met werkgevers zitting hebben in pensioenraden, gaan aandringen op groene beleggingen. Of dat lukt is de vraag, de vakbondsbestuurders hebben het niet alleen voor het zeggen.

Als pensioenfondsen gehoor geven aan de oproep kan dat de werkgelegenheid raken van gas- en oliebedrijven, toeleveranciers en overslaglocaties. “Dat betreft ook banen van onze leden”, zegt landelijk FNV-bestuurder Piet Rietman.

FNV pleit daarom voor een ‘sociale transitie’, waarbij werknemers worden geholpen aan duurzame banen. “De energietransitie is een enorme operatie, niet alle bedrijven kunnen behouden blijven.”

“Er is heel wat interne discussie aan voorafgegaan, maar deze aanscherping van ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is een feit”, zegt Rietman. De vakbond flirt al enige tijd met de klimaatbeweging. De pensioeninzet geldt als eerste formele stap om de groene koers te verankeren.

Klimaatbeleid op de agenda in pensioenland

De vakbond gaat niet zover dat het eist dat ook beleggingen in CO 2 -intensieve sectoren, zoals staal en overslag, in de ban worden gedaan. “Olie en gas heeft de grootste directe klimaatimpact”, verklaart Rietman.

De grote pensioenfondsen ABP en PME zitten al op de koers die FNV bepleit. Zij stoten fossiele beleggingen af. De vakbond wil dat PFZW, PMT, Bouw en kleinere pensioenfondsen ook overstag gaan. Rietman ziet naar eigen zeggen hoopvolle eerste signalen. Klimaatbeleid verschijnt op de agenda in pensioenland.

FNV-bestuurder Piet Rietman.

Wat meespeelt bij de oproep, is dat de vakbond in de fossiele energiesector onwil signaleert bij verduurzaming. “Bedrijven die 95 procent van hun omzet halen uit fossiele bronnen zonder serieuze plannen om dat af te bouwen, daar kunnen pensioenfondsen zich niet aan blijven verbinden”, zegt Rietman. Hij heeft het over oliereuzen als Shell, BP en ExxonMobil, en ook kleine boorbedrijven.

Miljardenportefeuilles worden door anderen opgekocht

Bestuurders, zoals bij pensioenuitvoerder PGGM, betogen tot dusver dat het beter is om als aandeelhouder met vervuilende bedrijven om te tafel en in gesprek te blijven. Maar volgens Rietman leverden de pogingen om via inspraak aan te sturen op verduurzaming te weinig op. “Dat argument om fossiele beleggingen te behouden is niet langer geloofwaardig. Het is tijd om te zeggen: haal het geld er weg.”

Critici spraken zich eerder uit tegen de neiging van banken, verzekeraars en pensioenfondsen om fossiele beleggingen te staken. De miljardenportefeuilles zouden simpelweg opgekocht worden door andere, soms buitenlandse beleggers. In het slechtste geval geven die niets om het klimaat en wordt de bedrijfskoers daardoor nog vervuilender.

“Dat mag geen reden zijn om in Nederland onze handen niet af te trekken van fossiele projecten”, zegt Rietman. “Iemand moet beginnen met het weren van fossiele beleggingen. Wij in het rijke, vervuilende en CO 2 -intensieve westen zouden het voortouw moeten nemen.”

Duurzaam beleggen levert meer op

Voor een lager rendement, waardoor de uitkering van pensioenen onder druk zou komen te staan, is Rietman niet bevreesd. Hij wijst op berekeningen van pensioenfonds ABP, dat een duurzame beleggingskoers meer geld oplevert dan investeringen in olie en gas.

“Een garantie daarop is er niet”, zegt hij. “Kijk maar naar de enorme winsten die olie en gas opleveren door de Oekraïne-oorlog.” Voor de langere termijn ziet FNV fossiele energiebronnen als een doodlopende weg, die niet passen bij het Parijse Klimaatakkoord. Daardoor kunnen beleggingen in olie en gas de komende decennia juist financiële risico’s opleveren.

