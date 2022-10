Vakbond FNV heeft ineens de wind in de zeilen

Na jaren van krimp is vakbond FNV ineens weer aan het groeien. Ook de actiebereidheid onder leden is hoog.

Het zijn zware tijden, maar vakbond FNV merkt nu ook een positief effect van de crisis. De bond zag vorige maand ineens ‘een hele dikke plus’ in zijn ledenaantal, zegt voorzitter Tuur Elzinga. 4500 nieuwe leden schreven zich in. Dat is veel. Normaal krijgt de bond er naar eigen zeggen 2500 tot 3000 nieuwe leden per maand bij. Tegelijkertijd schreven minder leden zich uit, in september 2000, normaal ligt dat aantal rond de 4000.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, weet de vakbeweging ook wel. Toch heeft Elzinga goede hoop dat de trend doorzet. In de eerste helft van oktober zijn er volgens de voorlopige cijfers al 2000 nieuwe leden bij gekomen. “We zijn goed op weg na de mooie cijfers van september”, zegt hij.

Vergrijzing

FNV is er normaal niet happig op om cijfers over het ledenbestand te delen. “We publiceren altijd één keer per twee jaar de ledencijfers via het CBS.” De grootste vakbond van Nederland dook vorig jaar onder de symbolische grens van een miljoen leden. “Eerlijk is eerlijk, je gaat geen tussentijdse cijfers delen als ze niet zo fraai zijn. Ik ben liever open en transparant nu ik goed nieuws te melden heb”, zegt de voorzitter.

Dat de uitstroom nu flink lager ligt, is onverwacht. “We waren juist bang dat mensen door de hoge inflatie hun lidmaatschap zouden opzeggen om geld te besparen. Misschien blijven mensen na hun pensioen, of nadat er een goede cao in hun sector is afgesproken, nu langer lid uit solidariteit. Dat moeten we nog analyseren.”

Jongeren melden zich

De meeste nieuwe leden zijn jong, onder de 35 jaar, en komen uit de sectoren waar de bond de laatste tijd zichtbaar is: de metaalsector, het (openbaar) vervoer en de dienstverlenende sector. Bedrijfstakken waar de vakbond mooie resultaten heeft geboekt, in de meeste gevallen door actie te voeren.

Zo ligt er na de treinstakingen bij de Nationale Spoorwegen (NS) nu een cao met een loonsverhoging van gemiddeld 9,25 procent. Medewerkers krijgen twee keer een bonus van 1000 euro en een minimumloon van 14 euro per uur. “Mensen zien dat acties lonen”, zegt Elzinga. In de metaalsector mogen de leden nu stemmen over een cao met een loonsverhoging van in totaal 11 procent.

“We weten uit onderzoek dat mensen lid worden van een vakbond tijdens acties, zeker als het succesvolle acties zijn”, zegt vakbondsdeskundige Rosa Kösters van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De actiebereidheid onder FNV leden is ook hoog, blijkt uit een rondvraag onder 28.000 leden. Bijna de helft is bereid het werk neer te leggen voor een betere cao. Onder de jongste leden, tot 20 jaar, is de stakingsbereidheid bijna 60 procent.

Jongeren die zich aansluiten bij FNV hopen dat hun arbeidsvoorwaarden erdoor verbeteren. Ook Eli, die bij Gorillas werkt. “In sommige loodsen kunnen mensen niet eens zitten, dan zie je mensen buiten staand snel hun boterham eten.”

Stijgende prijzen

Dat de bond groeit, is volgens Elzinga een effect van de krapte op de arbeidsmarkt. “Steeds meer werknemers realiseren zich dat ze een goede onderhandelingspositie hebben.” FNV heeft het bovendien aantrekkelijker gemaakt om lid te worden. Nieuwe leden betalen 25 euro voor de eerste 6 maanden, eerder was dat meer.

Volgens Kösters heeft de vakbeweging de wind in de zeilen. “De vakbond had er last van dat thema’s als migratie en de oorlog in Oekraïne het maatschappelijk debat overheersten. Door de stijgende prijzen krijgen de vakbondsthema’s nu juist extra aandacht.” Andere vakbonden kunnen deze trend niet bevestigen. CNV kan niet zeggen of de vakbond een stijging (of daling) in het aantal leden ziet, VCP heeft geen actueel inzicht in de ledenontwikkeling.

FNV pakt het moment en lanceert woensdag de landelijke campagne ‘Nederland verdient beter’. De komende tijd pleit de bond voor hogere lonen, meer vaste banen, het minimumloon naar 14 euro per uur en betaalbare energieprijzen. Op 26 november volgt een landelijke actiedag.

