Vakbond FNV concludeert: staken loont

Loonsverhogingen die in vele jaren niet zijn voorgekomen. Veel stakingen die vaak succesvol afliepen voor vakbond FNV en voor het stakende personeel. Toch zijn er veel werknemers die als gevolg van de hoge inflatie nu minder te besteden hebben dan anderhalf jaar tot twee jaar geleden. Dus is er, in de woorden van FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha, nog altijd ‘een inhaalslag nodig’ en is de tijd van stevige looneisen nog niet voorbij: “We zijn er nog niet”.

Die inhaalslag is, zei Boufangacha tijdens een evaluatie van het nog lopende cao-seizoen, deels al wel gemaakt. In de periode december ‘22-juni ‘23 werden volgens de FNV 187 cao’s afgesloten voor in totaal 1,6 miljoen mensen. De gemiddelde loonsverhoging bedroeg 7,1 procent. Voor mensen met een modaal inkomen kwam de stijging uit op 7,5 procent.

Voor personeel dat op of rond het minimumloon zit, komt het op 8,5 procent. “Daarmee hebben we een flinke stap gezet in het repareren van de inflatiecrisis”, zei Boufangacha, sinds mei 2017 coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV. Hij noemde de verhogingen ‘historisch’. FNV heeft wel het ‘voordeel’ dat de vraag naar arbeidskrachten nog altijd groot is en dat veel werkgevers zitten te springen om personeel.

Loonsverhogingen steeds hoger

Een deel van die loonsverhogingen werd afgedwongen door stakingen. Onmin over een nieuwe cao leidde er in 47 gevallen toe dat de FNV de betrokken werkgever(s) een ultimatum stelde. In 32 gevallen kwam het tot werkonderbrekingen, onder meer bij ING, drogisterijketen Etos, Albert Heijn en verfproducent PPG.

Die stakingen loonden, volgens Boufangacha. In de cao’s die na een staking werden afgesproken, krijgen de betrokken werknemers gemiddeld 104 euro per maand meer dan dat zij hadden gekregen als de werkgevers hun zin hadden gekregen. Momenteel loopt er een ultimatum tegen bloedbank Sanquin. FNV wil ook doorgaan met acties bij de sociale werkbedrijven. Daar werd vorige week woensdag al gestaakt.

De FNV was vanaf december vorig jaar bij 187 cao’s betrokken. Dat is bijna 80 procent van het totaal afgesloten cao’s dat volgens werkgeversvereniging AWVN op 234 uitkwam. De gemiddelde loonsverhoging in al die cao’s kwam volgens AWVN uit op 6,8 procent op jaarbasis. Het hoogste percentage, 8 procent, mat AWVN in de industrie. Volgens het AWVN zijn de loonsverhogingen met het verstrijken van het jaar steeds hoger geworden. Bedroegen ze in januari afgesloten cao’s gemiddeld 6 procent, in mei was dat 8 procent.

Waarschuwing voor loon-prijsspiraal

Dat de lonen inmiddels sterker stijgen dan de inflatie (momenteel ongeveer 6 procent) was voor zowel werkgeversorganisaties als voor de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, reden om aan de bel te trekken. De AWVN riep de bonden op ‘een nieuwe balans te zoeken in de cao-onderhandelingen’. Ze zouden ook meer oog moeten hebben voor de lange-termijneffecten van de verhogingen. Bedrijven zullen, als de lonen sterk blijven stijgen, kostenbesparende maatregelen moeten nemen, stelde de AWVN. Volgens Knot wakkeren forse loonstijgingen de inflatie nog verder aan en dreigt er dan een loon-prijsspiraal te ontstaan, waarbij hogere lonen worden gevolgd door hogere prijzen en die weer door hogere lonen, et cetera.

Voor die oordelen had Boufangacha dinsdag geen goed woord over. “Chantage”, oordeelde hij. “Hogere lonen zijn dé oplossing voor de voortdurende inflatie.” Volgens de vakbondsman kunnen de lonen ‘prima gefinancierd’ worden door de werkgevers.

De tijden van flinke economische groei zijn voorbij. Maar krimpen doet de economie niet, voorspelt ABN Amro. Door de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de lonen, wat gunstig is voor de koopkracht.