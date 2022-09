Vakbond CNV veegt vloer aan met voltijdsbonus

Om het enorme tekort aan personeel enigszins het hoofd te bieden, broedt het kabinet op verschillende maatregelen. Een van de plannen is, zo bleek tijdens de Algemene Beschouwingen, om een bonus in het leven te roepen voor mensen die besluiten om fulltime te gaan werken.

Zo'n financiële prikkel zou vooral in de zorg, de kinderopvang en in het onderwijs moeten helpen om het gebrek aan personeel in te perken. Volgens premier Mark Rutte zijn er ‘nog wel een aantal vraagstukken die overwonnen moeten worden’. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat mensen hun contract tijdelijk omzetten in een voltijds-aanstelling om enkel de bonus te innen.

Ook juridisch zijn er hobbels. In oktober vorig jaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat zo’n bonus discriminerend is, omdat die onderscheid maakt tussen mensen die deeltijd en voltijd werken, en daarmee indirect tussen mannen en vrouwen. Doorgaans draaien vrouwen vaker kortere werkweken. Gaby Perin-Gopie, voorzitter zorg en welzijn bij vakbond CNV, noemt de voltijdsbonus ‘een absurd voorstel’. “Mensen in de zorg werken in de praktijk al meer uren dan hun contract, juist door datzelfde gebrek aan personeel. En wijkverplegers, bijvoorbeeld, draaien gebroken diensten. Het is vrijwel onmogelijk om dat fulltime te doen, ook fysiek.”

En als ze het zouden doen, vervolgt Perin-Gopie, dient zich een ander probleem aan: “Mensen die in de zorg werken hebben ook privé vaak mantelzorgtaken. Als ze voltijds zouden gaan werken hebben ze meer kinderopvang nodig, die ze ook moeten betalen, waardoor ze de winst van die bonus alweer kwijt zouden zijn.”

