Vaarwel streepjescode, de QR-code wordt de nieuwe standaard

Barcodes. De streepjes met een nummer eronder zijn al bijna vijftig jaar wereldwijd op de verpakking te vinden van vrijwel alles wat je kan kopen. Met de opkomst van de zelfscankassa’s zoeken supermarktbezoekers nu ook zelf steeds geroutineerder naar de zwarte balkjes. Eenmaal gevonden, klinkt een vrolijke bliep en zie je prijs en gegevens van je boodschappen verschijnen. Dit beeld gaat veranderen.

De verouderde streepjescode gaat plaatsmaken voor de geblokte QR-code. Binnen enkele jaren wordt de nieuwe variant breed gebruikt, zegt GS1. Het bedrijf, dat dit jaar samen met de barcode zijn vijftigste verjaardag viert, is internationaal beheerder van de streepjescodes. GS1 registreert de unieke nummers van producten over de hele wereld.

In overleg met de duizenden bedrijven die wereldwijd bij GS1 zijn aangesloten, is besloten dat een QR-code voor producten vanaf 2027 standaard ingevoerd gaat worden naast de barcode, waardoor deze langzaam zal verdwijnen. De QR-code kan straks worden gescand door kassa’s, systemen in magazijnen, recycleapparaten én mobiele telefoons.

Veel meer informatie

De toegevoegde waarde van de nieuwe code zit hem in de hoeveelheid informatie die hierin versleuteld is. “Met de QR-code kun je consumenten en andere partijen in de markt van veel meer informatie voorzien”, zegt Mirjam Karmiggelt, algemeen directeur van GS1 Nederland. “Bijvoorbeeld een houdbaarheidsdatum of het materiaal en de herkomst van een product. Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld informatie over recyclen, wasinstructies of een recept.”

De behoefte aan meer en meer productinformatie neemt volgens GS1 toe. “Vroeger zat de prijs op een product geplakt met een sticker, dat was voor consumenten voldoende om een product te kunnen kopen. Etiketten worden nu steeds voller. De klant wil bijvoorbeeld informatie over hoe duurzaam een product is, maar alle ingrediënten moeten er ook op staan”, zegt Karmiggelt. De nieuwe QR-code kan al deze informatie – en meer – digitaal aanbieden.

Ook wetgeving zorgt ervoor dat meer informatie over producten geboden moet worden – met de QR-code is dit mogelijk. De Europese Unie is bezig met wetgeving voor digitale productpaspoorten. Met deze paspoorten is straks van elk product te achterhalen uit welk materiaal het is gemaakt en waar het in de productieketen precies is geweest. Ook wordt onder meer geregistreerd wie de fabrikanten en importeurs zijn.

Als deze informatie beschikbaar is, kunnen consumenten meer inzicht krijgen in de duurzaamheid van een product. Ook kunnen reparateurs, door de beschikbare informatie over materialen en productie, producten makkelijker repareren.

Invoeren van de nieuwe code

Bedrijven zijn niet verplicht om over te gaan op de nieuwe code. Ook als de Europese wetgeving wordt ingevoerd, mogen zij in principe zelf een andere manier vinden om de gevraagde informatie te verstrekken. GS1 biedt, in overleg met aangesloten bedrijven en brancheverenigingen, een internationale standaard aan die iedereen kan gebruiken.

“Sommige bedrijven zijn nu al bezig de nieuwe code te testen”, zegt Karmiggelt. “De meeste scanapparaten in Europese supermarkten hoeven niet vervangen te worden, maar de software moet nog wel verder ontwikkeld worden.” De hele productieketen heeft tijd nodig om zich op de verandering voor te bereiden. Machines in het productieproces moeten bijvoorbeeld ook de juiste etiketten met de juiste codes op producten kunnen plakken.

Zo lijkt het een kwestie van tijd voor de vertrouwde streepjescode verdwijnt. “Maar, we zorgen ervoor dat de nieuwe code ook weer vertrouwd wordt”, concludeert Karmiggelt.

