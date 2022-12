UWV-directeur Tof Thissen vertrekt: ‘De grootste besparing krijg je door te investeren in mensen’

Ook nu er personeelstekorten zijn, zoekt de helft van de werkgevers nog steeds naar de perfecte werknemer, blijkt uit marktonderzoek van het UWV eerder deze maand. Wie niet aan alle kwalificaties voldoet, valt buiten de boot. “Er zal bij de grote bedrijven toch geen discriminatie zijn op leeftijd of handicap?” Tof Thissen (65) reageert bloedserieus op de vraag waarom zoveel mensen met een uitkering die goed in staat zijn te werken, nog steeds geen baan hebben.

Ongeveer de helft van de mensen met een uitkering die nog kan werken, heeft geen werk. En dat is eigenlijk al decennia het geval. Hoe krijgt het UWV hen aan de slag? Thissen: “Door in ze te investeren. Mensen die wij helpen, zijn niet opeens morgen een zonnepaneel-installateur of ic-verpleegkundige. Als de werkgever nu kiest voor iemand met een uitkering, dan is diegene pas over een half jaar goed inzetbaar. Maar het kan wel.”

In het mkb gaat het al goed

In het midden- en kleinbedrijf gaat het vaak al goed. “Dat staat open voor mensen met een lichamelijk of psychisch probleem. Die ondernemers kijken naar wat iemand wel kan.” Maar bij de overheid is dat anders. “Die heeft te weinig mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Bij het UWV zelf lukt het, zegt Thissen. Maar niet zonder een flinke inzet van werkgeverskant, extra aandacht, vaak aanpassingen op de werkplek of een jobcoach. Op de werkvloer merken de UWV-werknemers het ook als er een collega bij komt die ‘anders’ is. “Er ontstaat een andere sfeer als er bijvoorbeeld iemand werkt die soms onvoorspelbaar gedrag laat zien. Ecoloog Gerda van Dijk zegt altijd: ‘Als je in een vijver een ander organisme stopt, verandert de hele vijver’. En zo is het.”

“Organisaties denken vaak dat ze, als ze ‘andere’ mensen binnenhalen, op de oude voet kunnen doorgaan. Maar nee, dat kan niet, de omgeving verandert namelijk mee. Die blijft niet hetzelfde. Dat is een proces, maar na een paar jaar hoor je vaak: ‘Het is mooier geworden, beter’. En dat is ook zo. Maar onbekend maakt vaak onbemind, en bedrijven blijven zoeken naar hetgeen op ze lijkt.’’

Er snel bij zijn

De vertrekkend directeur benadrukt hoe belangrijk het is om mensen die ziek worden of hun werk kwijt raken, snel te spreken. Dus niet wachten tot ze in de Wia terechtkomen (de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Thissen: “Hoe langer in de ziektewet, des te meer afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen gaan zich vereenzelvigen met hun ziekte. Ze zeggen: ‘ik hèb griep’, maar ‘ik bèn depressief’. Of: ik bèn een bijstandsgerechtigde. Nee, je bent Jan en je hèbt een depressie, of je bent Truus en je hèbt een bijstandsuitkering.”

Je moet erbij zijn nog voordat de mensen zich identificeren met wat niet (meer) lukt. “En dan vragen waar hun dromen zitten, hoe je ze kunt helpen. Wat kan nog wel en wat is daar voor ondersteuning bij nodig? Welke scholing, welke begeleiding? Dat scheelt uiteindelijk ook geld. Veel geld, aan uitkeringen.”

Mensen worden te lang aan hun lot overgelaten, zegt Thissen. “Bij sociale onderwerpen wordt altijd eerst een taskforce ingericht, dan een nota geschreven, die belandt in de la, dus nog een nieuw onderzoek, met een nieuwe werkgroep, nog een nota. En ondertussen gebeurt er niets. Blijkbaar geeft de politiek liever ongelooflijk veel geld uit aan de achterkant, aan uitkeringen, dan aan de voorkant: aan begeleiding.”

Een troostend woord

Thissen begrijpt dat niet. “Juist aan de voorkant kan je het verschil maken. Toen ik in 2015 bij het UWV kwam, was er door bezuinigingen nauwelijks nog persoonlijk contact met de mensen. Terwijl dat zo belangrijk is. Bij grote veranderingen in je leven, zoals het verlies van werk, wil je een professional spreken, die kan uitleggen hoe het zit of desnoods alleen een troostend woord biedt.

“Er ging bij het UWV veel aandacht naar medische keuringen, en naar hoe hoog de uitkeringen moeten zijn. Dat snapte ik niet. Want hoewel er 700 artsen bij het UWV werken, zijn we natuurlijk geen ziekenhuis.”

Er eerder bij zijn, uitzoeken hoe het kan dat mensen ziek worden, daar moet het naartoe, meent Thissen. “Het aantal mensen dat zich nu na twee jaar ziekte bij de Wia meldt, ligt ongelooflijk hoog, hoger dan waar dan ook in Europa. Daar zou onderzoek naar gedaan moeten worden. Wat gebeurt er op de werkvloer dat zoveel mensen ziek worden?”

Volgens Thissen zou de de nieuwe commissie ‘Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel’ dat moeten onderzoeken. In opdracht van minister Karien van Gennip gaat die commissie kijken of de Wia uit 2006 nog voldoet. Thissen: “De Wia moest het actieve antwoord zijn op de WAO. Er waren toen te veel mensen arbeidsongeschikt, we moesten kijken naar wat mensen nog wel kunnen. Maar inmiddels zijn weer net zoveel mensen arbeidsongeschikt als destijds.”

Er komt waarschijnlijk weer een hervorming aan. Of een nieuwe arbeidsongeschiktheidswet. Prima, vindt Thissen. “Maar ik hoop dat de politiek nooit meer gaat bezuinigen op mensen.”

