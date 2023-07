Uurprijs voor stroom stimuleert groen gebruik

Mensen die hun stroom per uur betalen, verbruiken die stroom natuurlijk het liefst als die zo goedkoop mogelijk is. Laat dat nou net de tijd zijn met de meeste groene stroom...

De afgelopen weken was er geregeld opwinding over negatieve stroomprijzen. Op de stroombeurs Epex was een kiloWattuur soms één of meerdere uren min 10 tot wel min 50 cent waard: je kreeg geld toe als je stroom verbruikte.

Geld toe krijgen wil iedereen wel. Maar bedenk dat er twee addertjes onder het gras zitten. De eerste is dat die Epex-prijzen exclusief belastingen en kosten voor de energieleverancier zijn. Dat komt neer op zo'n 17 cent die je erbij moet optellen: 15 cent belasting en zo’n 2 cent voor het energiebedrijf. Oftewel: als er wordt gezegd dat de stroomprijs 10 cent negatief is, betaal je als consument toch nog zo’n 7 cent per kWh. Dat is spotgoedkoop, maar geld toe krijgen is wat anders.

De prijzen van zondag 16 juli, zoals die op de dag ervoor werden bepaald. Dankzij veel wind en zon was de prijs exclusief belastingen van twee uur 's nachts tot zes uur 's avonds negatief. Maar inclusief belastingen kwam de prijs niet onder de plus 8 cent. Beeld Tibber

Het tweede aandachtspunt is dat de stroomprijs ook heel hoog kan uitpakken, tot maximaal 5 euro per kWh! Dat gebeurt (zo goed als) nooit, en je kunt besluiten om in die uren (zo goed als) geen stroom te gebruiken. Maar als je niet van risico’s houdt, zal ‘stroom per uur betalen’ (een dynamisch contract heet zoiets) wellicht niets voor jou zijn.

Verzekeringspremie

Dat is misschien toch jammer, want in de praktijk is zo’n dynamisch contract vaak voordeliger dan een vast contract. Met zo’n vast contract sluit je in feite een soort verzekering af tegen hoge prijzen, en verzekeren kost geld. Een dynamisch contract kent geen verzekeringspremie.

Er zijn in Nederland al veel energiebedrijven die dynamische contracten aanbieden. In de top-5 van Energievergelijk.nl voor goedkoopste aanbieders staan Tibber en Zonneplan bovenaan en kom je op plek 4 een vertrouwde naam als ANWB tegen. Nederland loopt met dynamische contracten echter bepaald niet voorop. In Noorwegen, waar Tibber vandaan komt, heeft al 70 procent van de huishoudens zo’n contract.

Goedkoop is groen

Veel grote energiebedrijven in Nederland kennen nog geen dynamische contracten maar zullen die volgens de nieuwe energiewet wel moeten gaan aanbieden. Dat de overheid dit wil stimuleren is niet vreemd. Per uur afrekenen zet aan tot het verbruiken van stroom als de prijs laag is. Lage of negatieve prijzen krijg je als het aanbod aan stroom groter is dan de vraag. En een groot aanbod komt tegenwoordig vrijwel altijd door veel zonne- en windenergie. Kortom: goedkope stroom is groene stroom en die is dus goed voor de energietransitie.

Rens Schoorl ziet dat bij Tibber in de praktijk gebeuren. “Op 19 april bijvoorbeeld namen onze klanten in uren met negatieve prijzen vier keer zo veel stroom af als op een dag met normale prijzen.” Ook Zonneplan meldt zulke effecten. En ik ken een Tibber-klant die me recent met een grote grijns begroette. Hij had de batterij van zijn auto helemaal volgeladen en kreeg nog 12 euro toe...

Zonnepanelen uitschakelen

Tegelijkertijd had hij zijn zonnepanelen uitgeschakeld, want ja: elke kWh die je bij negatieve prijzen aan het net levert, kost je geld. Dat wil zeggen, als de beursprijs exclusief belasting onder de min 17 cent zakt. Want zoals gezegd: bij min 10 cent kost een kWh door belastingen toch nog 7 cent. Kun je de stroom nog salderen, dan verdien je dus nog 7 cent als je op dat moment teruglevert. Maar lever je jaarlijks veel meer terug dan je verbruikt, dan kan de stroom die je teruglevert je bij negatieve prijzen inderdaad geld kosten.

Mijn zonnepanelen leveren vooral stroom in uren dat andere zonnepanelen dat ook doen en dus het aanbod groot en de prijs laag of zelfs negatief is. Dat weerhoudt mij ervan om mijn huidige variabele contract, met een redelijke, vaste terugleververgoeding, in te ruilen voor een dynamisch contract.

Volgens Rens Schoorl moet ik daar toch nog eens over nadenken: “Er zijn al veel uren met negatieve prijzen exclusief belastingen, maar inclusief belastingen komt het nog niet zo vaak voor.” Ik ga er inderdaad nog eens goed naar kijken, en meld u dan wat mijn conclusie is.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen – beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

