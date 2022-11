Umincorp maakt plastic voedselverpakkingen van huisvuil. ‘Nederland loopt achter de feiten aan’

Bij plasticverwerker Umincorp is zelfs het fabrieksgebouw gerecycled. De machines staan in een bestaande loods bij Nieuw-Mathenesse in Rotterdam, op een industrieterrein vol kunstzinnige graffiti. Binnen is de jaren 70-inrichting grotendeels vervangen door open ruimtes en circulair meubilair. Het pronkstuk van Umincorps vergaderruimte is een enorme tafel, gemaakt van afval uit de Amsterdamse grachten.

In de vensterbank staat een klok met de tekst ‘no time to waste’. Een cadeau van investeerders, licht directeur Jaap Vandehoek toe. “Ik heb de batterij eruit gehaald en de tijd stilgezet op 1 voor 12.” Vandehoek werkt al vijftien jaar aan het sluiten van de plastic kringloop. De fabriek in Rotterdam bezegelt zijn succes. Uit vuilniszakken vol etensresten en verpakkingen kunnen nieuwe verpakkingen worden gemaakt. “Bij de productie van een kilo plastic uit aardolie komt vier kilo CO 2 -uitstoot vrij. Bij de productie van een kilo uit huisvuil ligt dat 85 procent lager.”

Eerst schoenen en knuffels uit het plastic halen

Dat gaat als volgt. Eerst wordt huisvuil uit de vier grote steden in de gemeentelijke afvalbedrijven van Amsterdam en Rotterdam gescheiden in grote balen plastic. Deze ruwe mix, waar volgens Vandehoek nog teddyberen, sportschoenen en ‘allerlei rommel’ in kan zitten, gaat naar de fabriek van Plastic Recycling Amsterdam. Daar wordt het afval verder gesorteerd, schoongemaakt en versnipperd.

Een magnetische deeltjesscheider scheidt het plastic vervolgens per soort. De scheider bevat een magnetische vloeistof die een bepaalde dichtheid creëert. Elke plasticsoort heeft een eigen dichtheid. De plastic snippers gaan door de stroom en bezinken op het punt van ‘hun’ dichtheid. De gesorteerde plasticsoorten hebben volgens het bedrijf een zuiverheid van meer dan 99 procent.

Jaap Vandehoek is de algemeen directeur van Umincorp. Beeld Arie Kievit

Sinds deze week is ook de laatste schakel van de keten klaar. Bij Umincorp worden de snippers gescheiden op kleur, gedroogd, gesmolten, gezuiverd en weer tot korrels omgevormd, die zo een nieuwe verpakking in kunnen. Dat gebeurt al bij fruitsaladebakken van Albert Heijn, die voor ongeveer 40 procent bestaan uit Umincorps korrels.

Toch is het gebruik van herwonnen plastic nog een uitdaging. “De ontwikkeling van een verpakking duurt een halfjaar tot 2,5 jaar,” zegt Vandehoek. “Als een materiaal in de ene verpakking werkt, geldt dat niet automatisch voor een andere verpakking. De producteigenschappen luisteren heel nauw. En verpakkingen worden met miljoenen tegelijk gemaakt, wat een groot risico is voor fabrikanten.”

Graag een verplichting

Het zou helpen als de overheid het gebruik van gerecycled materiaal zou verplichten, zegt hij. “Nu moeten verpakkingen van recyclebaar materiaal zijn, maar niet per se van hergebruikt materiaal. Zo’n 60 procent van het plastic afval komt van verpakkingen. Het zou dus veel logischer zijn om hergebruik verplicht te stellen, zoals in Engeland. Als daar niet minstens 30 procent van een verpakking uit gerecycled materiaal bestaat, betalen fabrikanten meer belasting.”

Door op Brussel te wachten voor strengere regels loopt Nederland volgens Vandehoek achter de feiten aan. “De wetgeving voor voedselverpakkingen is zo complex dat niemand meer weet of er überhaupt gerecycled materiaal in mag. Onzin, want ons materiaal is technisch voedselveilig. Het scoort even goed op alle testen als nieuw plastic.”

Juist in de verpakkingsindustrie is over een langere periode geld te verdienen voor Umincorp. Veel gerecycled plastic komt nu nog in een andere sector terecht dan waar het ‘begon’. Zo belandt plastic vaak in tuinstoelen, vuilnisbakken of transportpallets. Daar heeft het een lagere toegevoegde waarde, vertelt de directeur.

Nieuw plastic te goedkoop

Bovendien concurreert Umincorp aan de aanbodkant met primair plastic. “Nieuw plastic uit aardolie wordt op enorme schaal geproduceerd in de VS en het Midden-Oosten. De negatieve milieueffecten van de productie zijn niet doorberekend in de prijs. Nieuw plastic is veel te goedkoop.”

Vandehoek wijst naar de klok in de vensterbank. “Er is geen tijd te verliezen. De productie van nieuw plastic stoot wereldwijd twee keer meer CO 2 uit dan de luchtvaart. Dat moet en kan echt anders.”

Lees ook:

Afvalfonds slaat alarm over hergebruik plastic. ‘Nu actie nodig’

Nederland behoort in Europa tot de koplopers in huishoudelijke afvalscheiding en -verwerking. Voor het Afvalfonds Verpakkingen is dat niet genoeg, vooral voor plastic. ‘Het systeem loopt tegen zijn grenzen aan.’