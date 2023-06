Uitstoot broeikasgassen daalt, maar die van luchtvaart en verkeer stijgt weer

De hogere gasprijzen hebben nog steeds een gunstig effect op de uitstoot van broeikasgassen. Die lag in de eerste drie maanden van dit jaar 4 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2022 doordat minder gas is verstookt, zo blijkt uit registratiecijfers van CBS en RIVM volgens de richtlijnen van het VN-klimaatpanel IPCC.

De daling had nog veel groter kunnen zijn als ook verkeer en luchtvaart eraan zouden hebben bijgedragen. Maar de emissie door mobiliteit nam juist 10 procent toe en lag weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie. Dat zit ’m zowel in een toename van het vliegverkeer - ruim 18 procent meer CO2-uitstoot dan begin 2022 - als in het autorijden. In de eerste maanden van 2022 waren de gevolgen van de coronapandemie nog duidelijk merkbaar. Het benzinegebruik steeg met liefst 22 procent, het gebruik van diesel met 4 procent.

In de industrie daalde de uitstoot met 8 procent

Minder gasverbruik door huishoudens en kantoren (de gebouwde omgeving) zorgt daar voor een daling van de broeikasgasuitstoot met 12 procent. In de industrie daalde de uitstoot met 8 procent en in de landbouw met 3 procent. Het effect in de landbouw is lager omdat de glastuinbouw begin 2022 al bezuinigde op gas om de kassen te verwarmen wegens relatief hoge prijzen.

De electriciteitssector hield zijn uitstoot ongeveer gelijk: in het eerste kwartaal van 2023 is door productiebedrijven minder gas maar meer steenkool verstookt dan in 2022. Ook neemt het aandeel hernieuwbare stroom toe.

De industrie is met ruim een kwart (27 procent) nog de grootste uitstoter, gevolgd door gebouwde omgeving (huizen en kantoren - 19,1 procent), electriciteit (17,9), mobiliteit (17,7) en landbouw (15,7). Voor het eerst staat in de cijfers ook de emissie door landgebruik (2,5 procent). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de veenoxidatie (door ontwatering en verdroging van veenlagen in de bodem) en de uitstoot door bebouwing van voormalig groengebied.

Tempo is niet genoeg om doel voor 2030 te halen

Nederland wil in 2030 de broeikasgasuitstoot met ten minste 55 procent hebben verminderd. De uitstoot van broeikasgassen neemt al enkele jaren gestaag af, maar het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde dit voorjaar dat het huidige tempo niet genoeg is om het doel voor 2030 te halen.

Minister Rob Jetten van klimaat en energie kwam daarom eind april met een miljardenpakket aan maatregelen. Zo moeten subsidies tweedehands elektrische auto’s goedkoper maken en wordt extra geld uitgetrokken om woningen te verduurzamen, te beginnen met de meest tochtige huizen.

