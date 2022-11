Uitstel van statiegeld op blikjes is ‘een middelvinger naar de overheid’

Hoe moeilijk kan het zijn? Een automaat die flesjes inslikt en een bonnetje voor statiegeld uitprint, kan dat ook voor drankblikjes doen, zou je denken. Toch liet Stichting Afvalfonds Verpakkingen afgelopen zomer al weten dat het de wettelijke invoering van statiegeld op blikjes, per 1 januari 2023, met drie maanden gaat overschrijden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legde daarom preventief een dwangsom op. De Raad van State oordeelt donderdag of dat terecht is.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van milieu reageerde fel op de aankondiging dat supermarkten pas vanaf 1 april 2023 statiegeld op blikjes gaan uitkeren. In de Tweede Kamer benadrukte ze dat de invoerdatum 1 januari blijft. De ILT zegt boetes te gaan uitdelen, maar of de inspectie daadwerkelijk een dwangsom zal innen, is nog de vraag. Volgens een ILT-jurist kan dat pas als de statiegeldverplichting in de wet is opgenomen en dat gebeurt op 31 december.

Van de gekke

Dat het bedrijfsleven van tevoren aankondigt de wet te gaan overtreden, is van de gekke, vindt directeur Rob Buurman van Recycling Netwerk Benelux, waarin diverse milieuorganisaties samenwerken. “De eenzijdige beslissing om de invoerdatum van statiegeld op blikjes naar achteren te verschuiven is een dikke middelvinger naar de overheid.”

Verpakkingsproducenten en supermarkten hebben de invoering van statiegeld jarenlang getraineerd, stelt Buurman. “Het bedrijfsleven heeft zeeën van tijd gehad, maar het komt met allerlei oneigenlijke argumenten om het te vertragen. Er is een machtsstrijd gaande. Die heeft de overheid over zichzelf afgeroepen doordat ze geen innameplicht in de wet wil vastleggen. Daar pleiten wij al jaren voor. Het bedrijfsleven ziet zelf maar hoe het de doelstelling haalt van 90 procent minder in het zwerfafval. Bij de flesjes blijkt dat nog steeds niet te lukken.”

Zo simpel is het ook niet, zegt woordvoerder Miranda Boer van het Afvalfonds. “Het is een complex systeem, waarin het innameapparaat maar één schakel is. De productie of aanpassing daarvan kost tijd, maar er moet ook een goede registratie en administratie van terugkomende verpakkingen zijn. Die moeten wij op een centraal punt verzamelen, tellen en scheiden om ze te kunnen recyclen. Sommige winkels moeten verbouwen om ruimte te maken. Het gaat nu om 900 miljoen kleine en 600 miljoen grote plastic flessen per jaar en daar komen 2,5 miljard blikjes bij. De wet is gewoon de wet, maar het systeem moet vanaf het begin overal goed functioneren. Dat vergt maanden voorbereiding.”

‘We wilden we terug naar de tekentafel’

Dat lukt volgens het Afvalfonds niet op 1 januari, maar wel op 1 april 2023. Er is wel enige vertraging ontstaan, erkent Boer. “In plaats van statiegeldblikjes innemen in de supermarkten wilden we terug naar de tekentafel om het meest ideale systeem te bouwen. Zo ontstond het idee van circulaire hubs, waar het voor de consument makkelijk is om waardevolle materialen, zoals blikjes maar ook je oude mobiele telefoon, in te leveren voor recycling of hergebruik. Dat idee leeft nog steeds, maar het kost meer tijd.”

Advocaat Rogier Hörchner wijst erop dat het wel is gelukt om op tijd een goed systeem in te voeren voor kleine plastic flesjes, waarop vanaf 1 juli 2021 statiegeld zit. “Waarom dan niet voor blikjes?” In het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, dat hij als raadsman van Recycling Netwerk aan de Raad van State stuurde, becijfert hij dat het bedrijfsleven al bijna twee jaar weet dat het statiegeld op blikjes eraan komt. “Het is geen raketwetenschap.”

Terwijl het Afvalfonds, supermarkten en frisdrankbedrijven af willen van de preventieve dwangsom, vraagt Recycling Netwerk de hoogste bestuursrechter juist om die te handhaven.

