Tweedehands shoppen is hip, maar voor een beperkte groep

In kringloopwinkels is ze kind aan huis. Wanneer ze weer eens een doos met overbodige spullen wegbrengt, moet Nicolle Haantjes haar man soms beloven dat ze niet met andere dingen terugkeert. Haar liefde voor tweedehands heeft niets met een kleine portemonnee te maken. De wegwerpmaatschappij stoort haar, zegt ze terwijl ze geïnteresseerd zoekt in een rek met gedragen broeken. “Veel van mijn vriendinnen zijn daar anders in.”

Appel & Ei op een A-locatie

Over het woord ‘anders’ denkt ze even na. Ze wil niemand tegen zich in het harnas jagen. “Tegelijk vind ik er wel iets van als mensen hun spullen vervangen voordat ze kapot zijn. Onze televisie maakt nu een klein geluidje, maar die doen we dus nog niet weg. Maar ik wil anderen niets opleggen. Dat geldt ook voor mensen die nog voor drie dagen een vliegtuig naar Mallorca pakken. ‘Ik doe het niet meer’, zeg ik dan hooguit.”

Haantjes staat in de Bredase vestiging van Appel & Ei, een keten van tweedehands kledingwinkels. Gevestigd op een A-locatie in een drukke winkelstraat, ingeklemd tussen een bedden- en een tassenwinkel. Gematigd druk, qua bezoekers. De klantenkring wordt wel langzaam groter, zegt franchisenemer Ingrid Friggen. “Vooral onder jonge meiden. Dat valt op, die generatie wordt zich meer bewust van duurzaamheid.”

Toch valt er nog veel te winnen, blijkt uit een onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deze week presenteerde. Nederlanders zijn best bereid tot circulaire consumptie, maar het moet wel makkelijk zijn. En ze stellen wel afgedankte spullen beschikbaar voor anderen, maar kopen zelf toch het liefst nieuwe goederen.

Een compliment over het leuke jasje

Het imago speelt daarbij een grote rol, denkt Friggen. “Bij tweedehands denken mensen vaak aan stoffig. Gedragen kleding is pas interessant wanneer het als nieuw is. Ik zie de verbazing als mensen hier voor het eerst binnenkomen. Vaak is dat nadat ze iemand een compliment hebben gegeven, bijvoorbeeld over een leuk jasje dat tweedehands bleek te zijn. Want mensen komen daar wel voor uit. Tweedehands shoppen is hipper geworden, de dames van de golfclub komen hier ook.”

Om de hoek zit Used Products, een winkel waarvan de naam aardig de lading dekt. Hier minder publiek, de zaak ziet er ook minder afgewerkt uit. Elektronica voert de boventoon, maar het assortiment bevat ook gitaren, horloges, zonnebrillen en gereedschap. En opmerkelijk genoeg een tas van Prada voor 350 euro, afgeleverd door een klant die vaker designproducten aflevert.

Wie hier een boormachine of een Chromebook koopt, krijgt garantie; een voorwaarde om de aanschaf interessant te maken. Maar het lijkt niet genoeg. Waar elders in het centrum de gelikte elektronicawinkels doorlopend klanten trekken, blijft het hier rustig. “Mensen willen dat een product echt als nieuw is”, zegt eigenaar Mous Abou van GSM Reparatie Plaza, aanbieder van refurbished (gereviseerde) smartphones. “Sommigen kopen die vanwege het prijsverschil, anderen om de duurzaamheid. Die laatste groep groeit, heb ik het idee.”

De meeste mensen zijn vaste klanten

‘Wat moet ik nou voor Frans en Chris meenemen, ze hebben al zoveel.’ Een oudere dame begint radeloos aan haar rondje door Parels, een door de gemeente Breda gesubsidieerde zaak waar de meest bijzondere spullen worden verkocht die mensen naar de kringloop hebben gebracht. Ze zal niet slagen, ondanks de ruime keuze. Die varieert van oude kisten en spelletjes tot een vintage koffiezetapparaat, tinnen schalen, een marmeren schaakbord, kandelaars en beelden.

Allemaal mooi. En de ligging in een aantrekkelijke winkelpassage ten spijt: ook in Parels blijft het aantal transacties beperkt. Al wordt het steeds drukker, zegt storemanager Raymond Tillieu. “De meeste mensen die hier binnenkomen, zijn vaste klanten. Vaak komen ze alleen even snuffelen. Ondanks dat tweedehands spullen niet meer oud en vies worden gevonden, zouden we nog wel meer jongeren kunnen trekken.”

Meer brengen dan kopen

Op het prikbord bij de ingang kunnen mensen iets vragen of aanbieden. Hoewel niet representatief, onderbouwen de opgehangen kaartjes de PBL-conclusie dat Nederlanders liever gebruikte spullen aanbieden dan zelf kopen. Suzanne zoekt een Marokkaanse tajine, Julia een verstelbaar zwart bureau. Verder alleen spullen waar mensen vanaf willen. Ze lijken hetzelfde lot beschoren als de Prada-tas die enkele honderden meters verderop al vier weken in de vitrine staat.

Lees ook:

Nederlander wil wel verduurzamen, maar koopt toch het liefst nieuwe producten

Spullen huren, lenen of delen is niet in trek. Ook tweedehands producten wil de gemiddelde consument niet. Toch zijn er nog volop kansen voor groener consumentengedrag, stelt het PBL in een onderzoek naar een duurzame kringloopeconomie.