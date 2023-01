Twee derde van het nieuwe geld gaat naar rijkste 1 procent

Tussen december 2019 en december 2021 nam het gezamenlijke vermogen van miljardairs dagelijks met 2,5 miljard euro toe, terwijl wereldwijd 1 op de 10 mensen honger leed. Dat blijkt uit onderzoek naar ongelijkheid van ngo Oxfam Novib, voorafgaand aan het World Economic Forum. Bijna twee derde (63 procent) van al het geld dat er bijkomt, gaat naar de rijkste 1 procent van de wereld. De armste 90 procent van de wereldbevolking krijgt een aanzienlijk kleiner stuk van de taart: 10 procent.

In het Zwitserse Davos, het hoogstgelegen stadje van Europa, begint maandag het jaarlijkse World Economic Forum (WEF). Regeringsleiders en bestuursvoorzitters van bedrijven bespreken er prangende mondiale kwesties, zoals de toenemende ongelijkheid. Oxfam Novib roept hen op: maak eindelijk werk van hogere belastingen op de grootste vermogens.

Hogere belastingtarieven voor superrijken

In de ongelijk verdeelde rijkdom ziet Oxfam een groeiend probleem. De allerrijksten betalen weinig belasting en verdienen vaak, onder meer doordat zij aandelen bezitten, onevenredig veel ten opzichte van ‘gewone’ werkenden. Die werkenden betalen dan ook nog eens relatief gezien veel belasting. Dat ondermijnt volgens Oxfam de economische groei. Ook zorgt het voor een grote concentratie van geld. Die concentratie van geld en daarmee macht werkt corrumperend op democratieën en media, stelt Oxfam.

Het is het tiende jaar op rij dat Oxfam in Davos de noodklok luidt. De roep om hogere belastingtarieven werd sindsdien ook door anderen herhaald. In 2019 ging de bijdrage van de Nederlandse auteur Rutger Bregman – ‘taxes, taxes, taxes’ – tijdens het WEF de wereld over. In 2022 riep een groep van meer dan honderd miljonairs en miljardairs uit negen landen hun regeringen op om de belastingen voor hen te verhogen. Onder hen waren Abigail Disney (familie van) en acteur Mark Ruffalo.

‘Verouderd economisch denken’

Esmé Berkhout, economisch expert bij Oxfam, is aan de ene kant tevreden met de toegenomen aandacht voor het onderwerp. “Het wordt nu breed erkend dat extreme ongelijkheid een probleem is. Dat is op zich al vooruitgang.” Anderzijds is er, ondanks de toegenomen aandacht voor het onderwerp, nog weinig resultaat te zien. Oxfam stelde vast dat van elke dollar die wereldwijd aan belasting binnenkomt, slechts vier cent afkomstig is van vermogensbelasting. “Deprimerend en schandelijk”, vindt Berkhout. “Armen hebben geld, zeker in deze tijden, veel harder nodig dan miljardairs.”

Berkhout wijt de magere resultaten aan een sterke bedrijvenlobby en wat ze ‘verouderd economisch denken’ noemt: “Er leeft nog steeds het idee dat lage belastingen goed zijn voor het investeringsklimaat. Maar voor een gunstig klimaat zijn ook infrastructuur en onderwijs nodig, zaken die je met belastinggeld betaalt. Er is een groeiend besef van verandering, maar dat vertaalt zich nog niet in beleid.”

Werk aan de winkel

Bij de conferentie in Davos is een Nederlandse delegatie aanwezig. Onder meer premier Mark Rutte en de ministers Sigrid Kaag (financiën) en Wopke Hoekstra (buitenlandse zaken) reizen naar Zwitserland af. Oxfam uitte eerder kritiek op de faciliterende rol die Nederland speelt op het gebied van belastingontwijking voor multinationals.

