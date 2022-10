Twee crises, één oplossing: meer natuur

Meer natuur, hoe fijn is dat? Directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds (WWF) in Nederland vraagt het retorisch. “Het leidt tot meer voedsel en minder rampen. Minder opwarming van de aarde doordat bossen CO 2 opvangen, minder droogte doordat natuur water vasthoudt, minder overstromingen door buffers in het landschap, minder hitte, minder branden. We blijven de boodschap herhalen: natuur is van levensbelang.”

Schuijts hartekreet volgt op een sombere boodschap. Opnieuw. Populaties van wilde dieren nemen nog steeds af, blijkt uit het veertiende Living Planet Report dat het WWF donderdag presenteert. In de laatste vijftig jaar is gemiddeld 69 procent van de onderzochte populaties zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen verdwenen. Dat is één procentpunt meer dan twee jaar geleden. De afname gaat het hardst in tropisch gebied in Zuid-Amerika en de Cariben en bij zoetwaterpopulaties.

Oorzaken voor de neerwaartse trend in het aantal dieren zijn landgebruik (voor landbouw, bosbouw en verstedelijking), overbevissing, luchtvervuiling, verdringing door invasieve soorten, en in toenemende mate klimaatverandering. Volgens WWF zijn klimaat en biodiversiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden in ‘een dubbele noodsituatie’. Maar daarin schuilt ook de oplossing: meer natuur.

Uitstoot naar de min

“We kunnen het tij nog keren, maar dan moeten we onmiddellijk beginnen met meer CO 2 opslaan in de natuur”, legt meteoroloog en WWF-ambassadeur Reinier van den Berg uit. “Volgens internationale afspraken en plannen van bedrijven gaan we ergens tussen 2050 en 2060 netto nul broeikasgas uitstoten, maar ook dan blijft de aarde opwarmen. We moeten met onze uitstoot naar de min. En daarbij helpt de natuur: herstel van bossen en mangroves bevordert CO 2 -opslag, veenvernatting houdt water vast en is goed voor de biodiversiteit.”

De stijging van de temperatuur heeft een catastrofaal effect op de leefgebieden van soorten, zegt Van den Berg. “Het regenwoud in de Amazone fungeert steeds minder goed door het kappen van bomen, de kalkskeletten van koraalrif verbleken door verzuring van het zeewater, de ijsbeer kwijnt weg door het smelten van zeeijs. De vliegende vos valt door de hitte in Australië letterlijk dood uit de bomen, de gouden pad in Costa Rica kan niet zonder nevel die er nu al minder is, bestuivende zweefvliegen sterven in Europa uit door intensieve landbouw en pesticiden.”

Wetenschappers van het Weense Internationaal Instituut voor Toegepaste Systeemanalyse beschreven twee jaar geleden in vakblad Nature hoe de dalende lijn van de biodiversiteit halverwege deze eeuw is om te buigen door een complete systeemverandering. Uit het WWF-rapport, waaraan bijna honderd onderzoekers wereldwijd hebben meegewerkt, blijkt dat we best weten hoe dat moet, maar er nog niet naar handelen. Kwesties op de korte termijn, zoals de huidige energiecrisis, leiden de aandacht af.

Minder vlees

“Willen we de neerwaartse lijn ombuigen, dan vraagt dat van iedereen wat”, zegt Schuijt. “De manier waarop wij ons voedsel produceren en consumeren moet snel anders.” Dat betekent ook meer plantaardig eten. “Voor het dieet van eiwitten uit vlees is ruim vier miljard hectare grond nodig, voor een dieet van plantaardige eiwitten slechts één miljard”, zegt Van den Berg. “De toekomst van de aarde ligt op je bord”, vult Monique Grooten, mede-opsteller van het Living Planet Report, aan.

Wereldwijd is daarvoor regelgeving nodig, zegt Schuijt. Die kan worden besproken op de klimaattop in november in Egypte en de biodiversiteitstop in december in Canada, waar de afspraak moet worden bekrachtigd dat elk land in 2030 30 procent van zijn grondgebied – land en water – beschermt. “Zo zorgen we voor de wereld die we willen achterlaten. Wat in de natuurcrisis hoopvol maakt, is dat natuur veerkrachtig is. Als je haar rust geeft, komt het herstel snel.”

Beurskoersen van de natuur Voor de Living Planet Index, die de basis vormt van het nieuwe WWF-rapport, zijn eerder gepubliceerde onderzoeksgegevens gebruikt van 32.000 populaties van 5230 in het wild levende diersoorten. De data zijn vergaard door het zoölogisch instituut ZSL, dat in vergelijking met de index van 2020 838 nieuwe soorten en meer dan 11.000 nieuwe populaties heeft toegevoegd. Veruit de meeste gegevens komen uit Europa en de Verenigde Staten, waar de biodiversiteit al ver voor het ijkpunt 1970 achteruit is gegaan. De meeste onderzoeken die ZSL opslaat zijn Engelstalig. Door vertalingen uit het Portugees, Russisch en Frans probeert WWF de databank snel uit te breiden met meer gegevens uit Brazilië, Rusland en Afrika.

Er is nog hoop voor bedreigde soorten, maar dat vraagt nogal wat

Als we onze samenleving zo reorganiseren dat duurzaamheid de norm is, valt de neergaande lijn van de biodiversiteit nog om te buigen.

In dit tempo is Nederland binnenkort wereldkampioen soortenverlies

De biodiversiteit in Nederland staat er beroerd voor. De urgentie om de dalende trend van soortenverlies om te buigen is groot, juist hier. Maar er is hoop. ‘We zitten volop in een omslag.’

Twee derde van de dierenpopulatie is verdwenen – en dat is ook slecht nieuws voor de mens

Het aantal dieren neemt razendsnel af, waarschuwt het Wereld Natuur Fonds donderdag. Door toedoen van de mens staat de natuur onder grote druk, en dat is ook slecht voor de mens zelf.