Twee belangrijke tegenvallers maken het nóg lastiger om de stikstofdoelen te halen

De Nederlandse natuur is nóg wat gevoeliger voor stikstof dan we tot nu toe dachten. En op die natuur slaat bovendien nog net wat meer stikstof neer dan we tot nu berekenden. Dat is, kort samengevat, de boodschap die stikstofminster Christianne van der Wal (VVD) donderdagmiddag aan de Tweede Kamer stuurde.

Daardoor wordt het dus ook lastiger om de stikstofdoelen voor 2025 en 2030 te halen. ‘Dit is zorgwekkend nieuws voor de natuur, de opgave om de natuur te herstellen en voor alle activiteiten die een nieuwe vergunning nodig hebben’, schrijft de minister.

Nieuw Europees onderzoek

Aan de stikstofproblematiek is in de praktijk niets veranderd, maar er is op twee fronten wel sprake van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het eerste kondigde zich vorig jaar al aan. Toen verscheen een belangrijk Europees rapport, waarin elke tien jaar de nieuwste kennis over de stikstofgevoeligheid van natuurgebieden wordt verwerkt.

Dat rapport geeft via een bandbreedte een inschatting hoeveel stikstof verschillende soorten natuurgebieden maximaal aan kunnen. Bij overschrijding bestaat het risico dat de kwaliteit van de natuur achteruit gaat. Dat Europese rapport is nu door wetenschappers van de universiteit in Wageningen (Wur) vertaald naar de Nederlandse situatie.

En dat heeft gevolgen voor de stikstofbovengrens, de kritische depositiewaarde (kdw), die in Nederlandse natuurgebieden geldt: 32 van de 81 natuurtypen zijn gevoeliger voor stikstof dan eerder werd gedacht. Daar moet de norm dus worden aangescherpt.

Nieuwe cijfers RIVM

De tweede tegenvaller zit in de modellen van het RIVM. Die worden jaarlijks herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis. Op de gemiddelde hectare in Nederland slaat volgens het RIVM nu 18,3 kilo stikstof per jaar neer. Dat was voor de herziening 17,3 kilo. Waar die extra kilo vandaan komt, is nog onduidelijk. ‘Er zijn veel verschillende factoren die dit verschil kunnen verklaren’, schrijft Van der Wal. Het RIVM gaat er in een actualisatierapport binnenkort nader op in.

Van der Wal is ongelukkig met de onzekerheid die de nieuwe cijfers met zich meebrengen. ‘De grote fluctuatie in de cijfers laat zien dat het sturen op de kdw een bemoeilijkende factor is voor consistent beleid. Ook zorgen deze fluctuaties voor ongewenste onzekerheid bij boeren en andere ondernemers’, schrijft ze. Ze wil over de impact van de nieuwe cijfers in gesprek met de Tweede Kamer en provincies.

