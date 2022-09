Tussen hoop en vrees lopen door het Utrechtse symboolbos

Een pad door Amelisweerd, daar loop ik. Waarbij ik gelijk moet uitleggen dat in mijn geval lopen niet wandelen is, maar hardlopen. Wandelen doe ik eigenlijk alleen als ik zo hard gelopen heb dat ik even niet meer kan lopen, dán loop ik een stukje. Dat komt, ondanks het zestigste levensjaar waarin ik me bevind, eigenlijk nooit voor. En Amelisweerd is, realiseer ik me, niet alleen een stuk bos aan de oostkant van Utrecht, maar ook een symbool.

Amelisweerd is een prachtig stuk natuur in het midden van Nederland, waar al meermalen om gestreden is. Omdat er een snelweg moest komen, omdat er méér snelweg moest komen, omdat het lijkt alsof er overal altijd meer snelweg moet komen. Zoals de vorige minister van verkeer enzoverder het zei: dit is de economische draaischijf van Nederland, en dus moeten we hier echt Vrrrroem-Vrrroem! Oké, dat zei ze niet letterlijk zo, maar ze was toen al een beetje bezig met haar naderende topbaan in de energiesector, dus ook tekstueel was ze aan het afbouwen.

Ik kijk om me heen, ik kijk soms voor me, ik kijk heel soms omhoog. Als je al bijna 45 jaar hardloper bent, hoef je niet altijd naar het pad voor je te kijken, mijn lijf beweegt, mijn voeten weten de weg. Zoals zo vaak ontroert het bos me. Er staan bomen van tientallen meters hoog, waarvan de kruinen vlagen wind vangen die mij nooit zullen bereiken.

Onkruid bestaat niet

Er staan jongere bomen, veilig tussen hun ouders, grootouders of verre familieleden. Struiken, plantjes, wat verdwaalde bloemen. Onkruid bestaat niet. Een bos is een plek van natuurlijke rijkdom, een plek om te zijn, te voelen, een plek om van te genieten. En, zou ik er graag aan toe willen voegen: een plek om van af te blijven.

Dat er een besluit is genomen nog wat van de resten van het oorspronkelijke Amelisweerd af te happen, af te kappen, om de A-ik-geloof-27 te verbreden, is volslagen krankzinnig, het feit dat dat haalbaar is door stikstofrechten van boeren in de omgeving op te kopen maakt het voor mij nog onverteerbaarder.

Voor wie de afgelopen weken en maanden vooral met Simon of Nick bezig was: de klimaatverandering – ik twijfel of ik het woord klimaatcrisis kan blijven gebruiken, dat schijnt veel mensen neerslachtig en defaitistisch te maken – gaat wereldwijd sneller dan de toch al vrij donkere wetenschappelijke scenario’s schetsten; Pakistan verdrinkt, China verdroogt, de Hoorn van Afrika zag al drie jaar geen druppel regen, en dan heb ik de temperatuur van de oceanen, de verdwijnende gletsjers en de biodiversiteit-in-tranen nog niet eens genoemd.

Ik geniet van het bospad, de schaduw-zon-schaduw, de wetenschap dat op elke vierkante meter bos om me heen duizenden levensvormen zijn, van minuscule schimmels tot vogels die me verbaasd aankijken (...ga je met deze hitte lopen?!).

Ik loop, en denk aan mijn eerste column op deze plek. Ik vrees geregeld dat we te ver zijn gegaan, dat we te veel vernield en vernietigd en uitgestoten hebben, en ik hoop dat we echt gaan veranderen, oprecht veranderen. Bomen in plaats van extra banen snelweg, minder meuk en minder uitstoot, betrokkenheid bij de aarde in plaats van groei die tot vernietiging leidt.

Ik loop, en hoop, en zal u elke week proberen mee te nemen.

Dolf Jansen is cabaretier en schrijft voor Trouw vanaf nu elke week een column.

