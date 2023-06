TUI heeft klanten misleid met de boodschap dat vliegvakanties duurzaam kunnen zijn

Reisorganisatie TUI heeft klanten misleid door vliegvakanties aan te bieden als ‘groener alternatief’. De Reclame Code Commissie noemt de campagne van Tui Nederland voor duurzaam reizen op meerdere punten misleidend.

TUI heeft een speciale internetpagina voor klanten die naar een duurzame reis zoeken. Ze betalen twee euro extra, een bedrag dat de reisonderneming verdubbelt. Met dat extra geld beweerde TUI te investeren in duurzame initiatieven op de plek van bestemming en in schonere vliegtuigbrandstoffen.

Maar die investeringen in nieuwe brandstoffen kon TUI Nederland niet hard maken. Wel is het zo dat TUI geld steekt in elektrisch rijden en in accommodaties met een duurzaam label. Toch kunnen ook die initiatieven de aanduiding ‘groener’ niet rechtvaardigen. “Het gaat immers om kleinschalige projecten die op geen enkele wijze opwegen tegen de schadelijke gevolgen van vliegreizen voor het milieu”, schrijft de Reclame Code Commissie in de uitspraak.

Meer vliegvakanties op de site voor duurzaam reizen

De klacht was ingediend door Eric Stam, docent op een luchtvaartschool, en werd gesteund door organisaties zoals FossielvrijNL en Reclame Fossielvrij. Een belangrijk onderdeel van de klacht was dat TUI met de Fair Travel-campagne relatief juist meer vliegvakanties aanbiedt dan op de gewone website. ‘Ruim 82 procent van de aangeboden vakanties op de Fair Travel-website is een vliegvakantie. Op de gewone website van TUI is dit 69 procent. Dit terwijl de klimaatimpact van vliegvakanties niet wordt belicht’, schrijven de klagers.

Vanwege de klacht heeft TUI de tekst op de website aangepast. Nu staat er: ‘Een Fair Travel-vakantie gaat niet zozeer over het vervoer, maar over je verblijf ter plaatse’. De verwijzingen naar mobiliteit hebben nu betrekking op elektrisch rijden. Met zulke verwijzingen mag TUI niet de indruk wekken dat klanten die een vliegreis boeken ‘zuiniger op de wereld’ zijn, of ‘goed bezig voor de toekomst’.

Stam zegt dat TUI met de campagne verre vliegvakanties nog prominenter in de etalage zet. “Zo normaliseer je verre vliegvakanties nog eens extra bij een publiek dat juist interesse heeft in een duurzamer alternatief.” Het is nog niet bekend of TUI in hoger beroep gaat bij de Reclame Code Commissie. Het bedrijf brengt jaarlijks meer dan 1,8 miljoen passagiers vanuit Nederland naar ruim 100 bestemmingen.

Brussel wil greenwashing aanpakken

Vorig jaar kreeg Stam ook gelijk van de Reclame Code Commissie in een klacht tegen KLM. De luchtvaartmaatschappij mag klanten niet voorspiegelen dat ze CO 2 -vrij kunnen vliegen, bleek uit die uitspraak. KLM is nu verwikkeld in een rechtszaak over ‘greenwashing’ met FossielVrij en Reclame Fossielvrij.

Europese consumentenorganisaties, waaronder de Nederlandse Consumentenbond, hebben vorige week een klacht ingediend bij de Europese Commissie wegens misleidende claims door zeventien Europese luchtvaartmaatschappijen. Zij willen dat vliegmaatschappijen niet langer de indruk wekken dat duurzaam vliegen mogelijk is.

De Europese Commissie kwam zelf in maart met een voorstel om ‘greenwashing’ door bedrijven aan te pakken. Als dat plan doorgaat, moeten bedrijven hun klimaatclaims wetenschappelijk onderbouwen.

Lees ook:

Experts voorspellen een kat-en-muisspel na verbod op greenwashing

Bedrijven mogen zich in reclames niet groener voordoen dan ze werkelijk zijn, wil Brussel. Maar een ban op greenwashing is in de praktijk lastig, voorzien kenners.