Treinverkeer na 2025: ruim baan voor de NS of wordt het dringen op het spoor?

In de aanloop naar een Kamerdebat over het treinverkeer zetten de concurrenten van de NS nog maar eens het wapen van het kort geding in. Zo willen zij voorkomen dat de NS opnieuw het alleenrecht krijgen om treinen te laten rijden op de belangrijkste spoorlijnen in Nederland. Volgens het kabinet kan het die zogeheten concessie onderhands aan de NS gunnen, andere vervoerbedrijven vinden dat zij in een openbare aanbesteding de kans moeten krijgen om die concessie binnen te slepen.

Dinsdag spreekt de Kamer over de kwestie. Die gaat zich buigen over het plan van staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur) om het treinverkeer op het hoofdrailnet ook vanaf 2025 door de NS te laten verzorgen. Wel wil Heijnen meer regionale lijnen van dat hoofdrailnet afknippen dan al gebeurd is, en die laten aanbesteden door provincies. Ook op een aantal internationale lijnen wil ze andere vervoersbedrijven kansen bieden. Concurrentie prikkelt tot een ‘aantrekkelijk aanbod’ voor de reiziger, vindt zij.

Ellende door marktwerking

Is dat goed voor de kwaliteit van het treinverkeer? Daarover verschillen de meningen. De NS denken hoe dan ook van niet. De laatste tijd worden die geplaagd door een nijpend personeelstekort, maar nog steeds heeft Nederland een van de beste spoorstelsels ter wereld, vinden de NS. En kijk ook eens naar de ellende die marktwerking elders in Europa heeft aangericht, voegen zij eraan toe.

De andere vervoerbedrijven, verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), wijzen naar hun prestaties op regionale lijnen en zeggen: wij kunnen zorgen voor meer aanbod, meer passagiers, meer waardering. Vervoerders als Arriva en Keolis willen kans maken op veel meer dan die paar regionale lijntjes extra en die internationale treinen die Heijnen voor hen in gedachten heeft.

Juridisch dispuut

Maar voordat de Kamer aan de vraag toekomt of dat goed zou zijn of niet, moet eerst iets anders aan de orde komen: mag de Nederlandse overheid het overgrote deel van het treinverkeer zomaar onderhands aan de NS gunnen, of had ze die concessie openbaar moeten aanbesteden? Die kwestie is zo ingewikkeld dat zelfs de rechter er niet uitkwam, eind 2020, toen de FMN ook al een kort geding had aangespannen.

Het juridische dispuut spitste zich twee jaar geleden toe op de datum waarop nieuwe Europese regels ingaan. Vanaf eind 2023 is het Europees recht veel strenger voor onderhands gunnen, en de nieuwe concessie voor het Nederlandse spoor gaat pas op 1 januari 2025 in. Door die gunning nu snel onderhands te regelen, ontduikt de Nederlandse overheid in feite die strengere regels, voerde de FMN aan. Maar de rechter kon niet vaststellen of dat mag of niet.

Een bodemprocedure, aangespannen door de FMN, moet helderheid bieden. Maar zo’n procedure duurt lang, dus stappen de vervoerbedrijven nu opnieuw naar de kortgedingrechter, om te voorkomen dat in de tussentijd al onomkeerbaar wordt besloten om de concessie inderdaad aan de NS te gunnen.

Overtreding van het Europees recht

Eurocommissaris Adina Valean lijkt op de hand van de FMN-bedrijven. Door de spoorconcessie onderhands aan de NS te gunnen, loopt Nederland een ‘ernstig risico op overtreding van het Europees recht’, schreef zij deze zomer. Een eerste vereiste is volgens haar een gedegen marktanalyse, en die heeft Nederland niet gemaakt. Maar Heijnen houdt vol: zo’n analyse is niet verplicht.

De Tweede Kamer heeft dinsdag zes uur uitgetrokken voor het debat hierover. De kans dat alle voetangels en klemmen na die zes uur uit de weg geruimd zijn, lijkt niet groot.

