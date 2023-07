Treintickets zijn duur, ziet Greenpeace, en dat moedigt vervuilende vliegreizen aan

Gemiddeld 68.000 vertrekkende passagiers per dag telt Schiphol deze zomervakantie, en Greenpeace weet wel waarom: ze worden ‘aangemoedigd’ het vliegtuig te nemen door de gigantische verschillen in prijs tussen vlieg- en treintickets. De milieuorganisatie zocht het uit voor heel Europa en stelde vast dat een treinkaartje gemiddeld twee keer zo duur is als vliegen.

Naar Barcelona voor 19 euro, naar Wenen voor 16 euro: dat vliegtrips voor dit soort prijzen worden aangeboden, is bekend. Maar Greenpeace wilde het preciezer weten. Het onderzocht daarom de prijzen van 112 routes, verspreid over heel Europa, en bekeek die op verschillende tijdstippen. Op toch nog 23 routes was de trein goedkoper, op alle andere routes was vliegen voordeliger.

En vaak niet zo’n beetje ook. Achter het gemiddelde – vliegen is half zo duur – gaan extreme prijsverschillen schuil. Met als uitschieter de reis van Barcelona naar Londen. Wie dat per trein doet, betaalt tien keer zoveel als voor het vliegtuig. En is ook langer onderweg: de treinreis kost bijna elf uur, met één overstap.

Reizen met een omweg

Voor Nederland onderzocht Greenpeace onder meer het traject Amsterdam-Londen. In 2019 gebruikten 4,7 miljoen mensen daarvoor het vliegtuig. Per trein duurt deze reis weliswaar maar vier uur, maar het treinticket is bijna twee keer zo duur als vliegen. Het schrappen van deze vliegverbinding zou de uitstoot van 216.000 ton CO 2 per jaar schelen.

Wie alleen op de prijs let, reist soms met een omweg, bijvoorbeeld door van Amsterdam naar Warschau te vliegen via Londen. Dat zorgt dan wel voor 38 procent meer uitstoot van broeikasgassen.

Vijf keer zoveel CO 2 -uitstoot per passagier

Om die CO 2 -uitstoot is het Greenpeace uiteraard te doen. Volgens het milieuagentschap van de Europese Unie zorgt een vliegreis voor bijna vijf keer zoveel CO 2 -uitstoot per passagier per kilometer als een treinreis, en Greenpeace noemt dat zelfs een ‘heel behoudende schatting’. Greenpeace verwijst naar de bosbranden en hittegolven her en der in Europa, een gevolg van de klimaatverandering. Daarom zouden die vervuilende vliegreizen niet met te lage prijzen moeten worden aangemoedigd.

Dat laatste gebeurt wel, onder meer doordat luchtvaartmaatschappijen geen belasting op kerosine hoeven te betalen. Ook wordt er geen btw geheven op vliegtickets – terwijl reizigers bijvoorbeeld in Nederland 9 procent btw op hun treinkaartje betalen. Milieuorganisatie Transport & Environment berekende vorige week dat de luchtvaart in Europa door dit soort regels voor ruim 34 miljard euro per jaar bevoordeeld wordt.

Vliegtickets moeten dus duurder worden, vindt Greenpeace, en reizen per trein goedkoper. Én eenvoudiger, want Greenpeace stuitte bij zijn uitzoekwerk op veel ongemak. Wie een internationale treinreis boekt, moet vaak tickets bij meer dan één maatschappij bestellen, en een paar maanden van tevoren boeken kan vaak niet. Zorg voor een Europa-breed geldig ticket voor ál het openbaar vervoer, bepleit Greenpeace daarom.

