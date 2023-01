Topambtenaar: energieslurpers moeten zelf duurzaam worden, zonder overheidsgeld

De industrie reageert verbolgen op een pleidooi van Gerdine Keijzer-Baldé, topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zij bepleitte donderdag in economenblad ESB op eigen titel dat bedrijven die veel energie verbruiken, zoals de chemie- en metaalsector, op eigen kosten klimaatvriendelijk moeten gaan worden.

Uitzonderingen, waarbij de overheid wel meebetaalt zijn denkbaar, maar in principe moeten energieslurpers hun eigen broek ophouden bij het uitvoeren van een groene transitie, schetst Keijzer-Baldé. “Zeer teleurstellend”, reageert Hans Grünfeld van de organisatie VEMW, die de grootverbruikers van energie vertegenwoordigt.

Hij stelt dat de waarnemend topambtenaar een ongefundeerde stelling inneemt en een ‘perspectiefloos’ verhaal opdient. “De klimaattransitie is een enorme opdracht, waar we van de overheid een actieve rol verwachten.” Dat betekent volgens Grünfeld ook dat het Rijk grote (voor)investeringen moet doen, om de industrie te helpen aan technologieën zoals waterstof, CO 2 -opslag en groene stroomopslag.

‘Groene investeringen kunnen stokken’

Keijer-Baldé denkt daar anders over, blijkt uit haar toekomstschets die bedoeld is om toekomstig beleid op te ijken. Dat de economie duurzaam moet worden is volgens haar ‘onvermijdelijk’. Het is aan grote bedrijven zelf om hun fabrieken en processen groen in te richten. Zeker nu de gasprijzen recordhoogten aantikken, als gevolg van de Oekraïne-oorlog, zou de financiële motivatie daartoe te verwachten zijn.

Dit maakt de overstap van fossiele brandstoffen naar groene bedrijfsvoering volgens de topambtenaar vaak aantrekkelijker. Energiebesparing in de afgelopen periode laat volgens de topambtenaar zien dat er kansen liggen voor een milieuvriendelijke koers. “Een misvatting”, ageert Grünfeld daartegen. De industrie leed onder de hoge gas- en olieprijzen en draaide minder. Dat is iets anders dan duurzame bedrijfsvoering.

Mocht het Rijk daadwerkelijk de voorgestelde beleidskoers gaan uitvoeren, dan vertraagt dat volgens VEMW de transitie. “Groene investeringen kunnen stokken.” Maar volgens Keijzer-Baldé kunnen duurzaamheidskosten die de chemie-, industrie-, papier- glastuinbouwsector moeten opbrengen volgens basale economische logica neerslaan bij afnemers. Ook kan de overheid de processen in goede banen leiden, door essentiële infrastructuur zoals (waterstof)netten te coördineren.

“Dat is een makkelijk verhaal”, stelt Grünfeld. “De transitie staat nog in de kinderschoenen.” Mocht de rijksoverheid niet meebetalen aan de productie en inzet van schone energiebronnen komen volgens hem ontoelaatbare ‘aanlooprisico’s’ bij het bedrijfsleven terecht.

Lees ook:

Hoe de Nederlandse industrie jarenlang onder energiebesparing wist uit te komen

De zware industrie in Nederland zit in de problemen door de hoge energieprijzen. Decennialang stelde ze alles in het werk om geen energie te hoeven besparen; daarbij geholpen door de overheid.