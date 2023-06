Toezichthouder: Sluit gasveld in Groningen nog dit jaar

Het Groningenveld moet niet volgend jaar ontmanteld worden, maar al dit jaar. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies aan het kabinet. De enorme vertraging bij het verstevigen van huizen in het gaswinningsgebied en de vergoeding van aardbevingsschade leiden tot gezondheidsschade bij inwoners van het gebied. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (mijnbouw) moet daarom de onzekerheid wegnemen, vindt de toezichthouder.

Datzelfde vindt ook de provincie Groningen. En ook de gemeenten en waterschappen in de provincie staan op dit standpunt.

‘Onzekere internationale situatie’

Het kabinet kondigde vorige week aan dat de gaswinning uit Groningen dit najaar stopt. “We draaien de kraan echt dicht: er wordt nul gewonnen”, zei Vijlbrief in een toelichting. Maar de staatssecretaris houdt óók nog een jaar lang de mogelijkheid open om alsnog gas uit Groningenveld te halen, vanwege de ‘onzekere internationale situatie’.

Dat besluit heeft Vijlbrief genomen ondanks de adviezen uit Groningen en van de toezichthouder. Volgens het SodM moet de staatssecretaris ‘verschillende belangen tegen elkaar afwegen’. Het SodM wijst er in zijn advies op dat uit onderzoek blijkt dat “een deel van de bewoners stressgerelateerde gezondheidsklachten ontwikkelt, waaraan mensen vroegtijdig kunnen overlijden”.

Kwaad bloed

De verhouding tussen de regering en de toezichthouder kwam vorige zomer uitgebreid aan de orde tijdens de parlementaire enquête naar de gaswinning en de gevolgen daarvan. Na de zwaarste aardbeving ooit in het gasgebied, bij Huizinge in augustus 2012, adviseerde het SodM de regering met klem de productie ‘zo veel als realistisch mogelijk is’ te verlagen.

Toenmalig minister Henk Kamp (economische zaken) stond evenwel toe dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij in 2013 een recordhoeveelheid gas oppompte. Dit zette in Groningen veel kwaad bloed.

Tijdens de parlementaire enquête zei Kamp dat hij de gaswinning niet kon verlagen, omdat er dan in een koude winter niet genoeg gas zou zijn voor de verwarming “in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen, in de kantoren en vooral in de woningen, zowel in Nederland als in Duitsland als in België en in Frankrijk”.

Het besluit van staatssecretaris Vijlbrief om het Groningenveld nog een jaar op de achterhand te houden, ligt de komende zes weken ter inzage. Iedereen die dat wil, kan een zienswijze indienen.

