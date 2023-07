Toeslagenouder Loes van Dam (38) neemt het in de rechtbank op tegen de Belastingdienst

De toeslagenaffaire heeft in haar leven flink ingegrepen. Jarenlang leefde ze in armoede, haar oudste zoon werd tijdelijk uit huis geplaatst en twee relaties gingen stuk. Nu wil Maria Jozefina van Dam (38) – Loes voor vrienden – alle informatie die de Belastingdienst over haar heeft verzameld. Maar die krijgt ze maar niet.

“Ik wacht al anderhalf jaar op mijn volledige dossier”, zegt Van Dam in de hal van de rechtbank in Den Haag. Veel te lang, vindt ze. Woensdag stond ze voor de rechter om alle informatie boven tafel te krijgen. Een uitspraak in de zaak kan ook gevolgen hebben voor duizenden andere toeslagenouders.

Tot nu toe heeft Van Dam alleen een zogenaamd hersteldossier gekregen. Hersteldossiers zijn opgesteld door de Belastingdienst om op basis daarvan een compensatieregeling te kunnen treffen met gedupeerden. Volgens de Belastingdienst staat daar alles in wat slachtoffers nodig hebben om tot een gepaste compensatie te komen.

Transparantie

“Het probleem daarmee is dat lastig te bepalen is of en zo ja welke informatie er mogelijk mist”, legt haar advocaat Kees-Pieter Dekker uit. “De Belastingdienst bepaalt nu wat er in de hersteldossiers staat. Ik kan moeilijk vragen naar informatie als ik niet weet welke informatie er nog meer is. En hoe relevant die is voor de zaak.”

In het hersteldossier staat bijvoorbeeld dat Van Dam in bepaalde jaren geen kinderopvangtoeslag heeft genoten. Dat klopt, maar er staat dat er in die tijd dus ook geen sprake was van hardheid vanuit de overheid. En dat klopt dan weer niet, benadrukt Dekker. Want de overheid is in die jaren wél doorgegaan met het incasseren van haar openstaande schuld, de kinderopvangtoeslag die ze moest terugbetalen.

Die schuld werd vervolgens verrekend met haar zorg- en huurtoeslag. “Dan lijkt het me relevant om ook de informatie over zorg- en huurtoeslag standaard mee te nemen in zo’n hersteldossier”, zegt Van Dam.

Een plek geven



De ellende begon voor haar in 2009. “Toen ik kinderopvangtoeslag ging aanvragen voor mijn oudste zoon, die nu veertien jaar is”, vertelt Van Dam. Ze krijgt later te horen dat ze de ontvangen kinderopvangtoeslag moet terugbetalen; waarom weet ze nog altijd niet.

“Als ik niet alles kan inzien, kan ik het geen plekkie geven”, zegt ze over het belang van deze zaak. Het is ook belangrijk voor de therapie die ze gaat volgen.

Tijdens de zitting geeft de Belastingdienst aan dat Van Dam uiteindelijk haar hele dossier krijgt. Maar het kost veel tijd om dat samen te stellen: het bestaat uit heel veel documenten die ook gaan over andere toeslagen, en niet met één druk op de knop kunnen worden uitgedraaid.

De Belastingdienst benadrukt ook dat als Van Dam haar gelijk haalt, ze bovenop de stapel komt te liggen terwijl andere toeslagenouders al langer op hun dossier wachten. Daardoor kan de volgorde van het vrijgeven van dossiers in de war worden geschopt, wat weer voor vertraging kan zorgen.

De oplossing

Na ruim anderhalf uur vraagt de rechter de twee partijen of ze er niet toch samen uit kunnen komen. Kan de Belastingdienst alle vragen die Van Dam nog heeft beantwoorden en aanvullende informatie verstrekken?

Na kort overleg in de hal besluit Van Dam het een kans te geven. Ze gaat een kritische vragenlijst opstellen, de Belastingdienst belooft daarop te reageren. Daarna volgt een gesprek. “Maar als het tot niets leidt of ze komen weer met allemaal computertaal dan zet ik de rechtszaak door”, zegt ze. En nu ze toch met een journalist spreekt: “Aan alle andere toeslagenouders wil ik zeggen: geef niet op.”

