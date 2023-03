Toegenomen interesse in opgeknapte apparaten verkleint de berg elektronisch afval

Tweedehands elektronica, maar dan met garantie en kwaliteitstests. De markt en interesse voor refurbished producten lijkt te groeien. Bedrijven nemen bijvoorbeeld gebruikte telefoons of wasmachines in en vervangen waar nodig onderdelen. Vervolgens wordt het apparaat getest en voor minder geld dan een nieuw exemplaar verkocht. De methode is duurzaam, omdat veel onderdelen opnieuw worden gebruikt.

Van alle Nederlanders gaf begin dit jaar 37 procent aan ooit wel eens een refurbished of tweedehands smartphone te hebbengekocht. Dit is 6 procent meer dan een jaar eerder werd gerapporteerd, blijkt uit een enquête van consultancybureau Kantar. Consultancybureau Mckinsey & Company spreekt ook over een groeiende markt van opgeknapte apparaten wereldwijd en stelt dat een toename zal aanhouden, mede door nieuwe wetgeving.

De Europese Unie is bijvoorbeeld bezig met een plan waarmee het voor consumenten goedkoper en makkelijker wordt om elektronische apparaten te laten repareren of om dit eigenhandig te doen. Er is al een wet ingesteld die fabrikanten van koelkasten, diepvriezers, vaatwassers, wasmachines en televisies verplicht om hun apparaten beter repareerbaar te maken.

De verklaring voor de groei? “Consumenten hebben door hoge inflatie minder te besteden. Daarnaast zien ze dat nieuwe smartphones duurder worden, maar niet per se veel verschillen van oudere versies”, zegt Dick Reijman, woordvoerder van Keurmerk Refurbished. “Ook zorgt de toenemende aandacht voor duurzaamheid voor meer verkopen.”

“Het zou ideaal zijn als een consument een product zo lang mogelijk gebruikt en blijft repareren”, zegt Ruth Mugge, hoogleraar duurzaam consumentengedrag aan de Technische Universiteit Delft. “Maar dat gebeurt helaas niet.” Beeld Colourbox

E-waste

“Refurbishing is een van de manieren om e-waste tegen te gaan”, zegt Ruth Mugge, hoogleraar duurzaam consumentengedrag aan de Technische Universiteit Delft. “Het zou ideaal zijn als een consument een product zo lang mogelijk gebruikt en blijft repareren. Maar dat gebeurt helaas niet. Dan zijn refurbishen en tweedehands producten de volgende realistische opties. Veel beter zelfs dan recyclen, want veel materialen kunnen niet uit de telefoons worden gehaald.”

E-waste is de benaming voor de groeiende berg elektronisch afval waar de wereld mee kampt. ‘Het is op dit moment de huishoudelijke afvalstroom die het meest groeit’, schreven onderzoekers van de Global E-waste Monitor 2020. In 2019 was er wereldwijd sprake van 53,6 miljard kilo e-waste: weggegooide apparaten met batterijen of een stekker. De monitor verwacht dat dit getal de komende tien jaar flink blijft toenemen.

Prijs, duurzaamheid, kwaliteit en hygiëne

Volgens Mugge zijn belangrijke redenen voor aankoop van refurbished producten de prijs en de duurzaamheid. “Maar, consumenten vinden ook de kwaliteit en hygiëne van de elektronica belangrijk. Ze willen bijvoorbeeld geen krassen zien.”

Om deze kwaliteit hoeven klanten zich volgens Keurmerk Refurbished geen zorgen te maken. Althans, als zij hun aankopen doen bij bedrijven die het keurmerk voeren. Hier worden apparaten voor verkoop uitgebreid getest en komen deze ook met twee jaar garantie. Dit is volgens Keurmerk Refurbished langer dan veel nieuwe producten bieden. Buiten het keurmerk zijn er wel bedrijven die het minder nauw nemen met de controles en “alleen een doekje over een apparaat halen en het dan als nieuw verkopen”, aldus de woordvoerder.

“Een probleem is dat veel mensen gebruikte apparaten zelf nog houden”, vult hoogleraar Mugge nog aan. “Telefoons komen bijvoorbeeld als back-up in een laatje terecht en worden vervolgens vergeten. Ook kunnen bedrijven nog meer doen aan het verlengen van de levensduur van nieuwe producten. Maar, er is zeker bereidwilligheid van bedrijven om dit te onderzoeken.”

